墨韻流光！橫山書藝館沉浸式藝術展「書寫風景」 夜間限定文化體驗

桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）轄下分館之橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）為響應「2025 臺灣燈會在桃園」，特別自耶誕節起至新年元宵舉辦「書寫風景— 橫山書法藝術館戶外燈光藝術展」。本次戶外特展跳脫書法藝術展覽限縮在室內空間的既定印象，活用書法藝術與燈光設計、投影，與書藝館戶外地景、建築與光影設計相互呼應，營造書藝館夜間專屬的「書寫風景」。展覽日期從即日起至 2025 年 2 月 24 日止，每日17時30分至22時，展期橫跨新春過年期間。現場觀眾可一面欣賞書法本身的美感，一面感受融入建築和景觀後全新的沉浸式文化體驗。

《書寫風景—橫山書法藝術館戶外燈光藝術展》主視覺。圖片／桃園市立美術館 提供

4組藝術團隊用「光」書寫筆墨書藝線條

太極影音《翰墨無邊》模擬圖。圖片／桃園市立美術館 提供

榮獲2022台灣建築獎首獎的橫山書法藝術館，以公園基地為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象進行規劃，由建築師潘天壹打造有如五方印石的建築群。本展以院落式建築結構、與宣紙般清水模壁面紋理為書寫背景，邀請共4組藝術家/團隊包含藝術家何景窗和劉名哲，結合藝術製作團隊步里赫森與太極影音，將筆墨線條、詩詞、篆刻等書藝元素，轉化成藝術燈光裝置與大型戶外投影劇場。展區分為兩大子題「經典書法：曲水流觴」與「現代書藝：詩詞小語」，形成古今對話，邀請觀眾夜間走遊 4 組件藝術品當中，進一步探索與感受書藝館夜間場域、書法藝術作品與我們自身的多樣關係。

「經典書法：曲水流觴」展區，以光影重現古典文人雅集情境

本區由太極影音團隊製作，將投影光影映照書藝館建築和水池倒影，以戶外投影劇場方式與館內「翰墨無邊─國際書法名家邀請展」展覽相互回應。「經典書法：曲水流觴」的概念來自王羲之〈蘭亭集序〉中，參與聚會的文人雅士拿取漂浮在流水上的酒杯喝酒作詩的場景。本作〈翰墨無邊〉透過館內展出作品，重現溪水流動般的書法筆勢韻律，讓觀者聚會於夜色中感受書法筆墨的流動之美和古典詩意，再現「曲水流觴」的意象，交織出展覽內外空間的書藝對話。

太極影音《翰墨無邊》模擬圖。圖片／桃園市立美術館 提供

「現代書藝：詩詞小語」展區，為書藝館蓋一方印、寫一首詩

「現代書藝：詩詞小語」展出3件燈光裝置作品，由書藝家何景窗、劉名哲，結合步里赫森藝術團隊共同製作，於院落建築的角落，點亮夜色與書藝交織的時刻。藝術家何景窗為書藝館寫下一首新詩〈橫山〉，用一首輕巧的現代詩向建築環境與許多書藝館展出過的作品致意，橫山戶外的滿天星斗就像書法家在書藝館留下深邃美麗的作品，步里赫森藝術團隊則將一字一句的詩詞，透過螢光夜燈綻亮，字字句句有如星群匯聚於橫山一方，拔地而起的文字燈光隨風搖擺生熠，構築出文字、書寫、與建築環境的連動體驗。

何景窗〈橫山〉戶外展區照。圖片／桃園市立美術館 提供

何景窗〈橫山〉模擬圖。圖片／桃園市立美術館 提供

藝術家劉名哲作品〈居於實·遊於虛〉以朱白文篆刻形式結合燈光裝置形式，讓書藝館白色宣紙般的清水模牆面有如蓋了一方印章。〈居於實〉對應印章的厚重感及書藝館象徵墨色硯石的建築，運用投影方式，將印石中所流散的朱紅色印文光束用印於建築當中，展現書法穩固的歷史累積；〈遊於虛〉則利用流線型篆字與霓虹燈管，隱喻書藝館建築周圍水岸的流動景致，呈現書藝線條於光的特質中輕盈與自由之美。本組件作品以篆字以虛實造形結合光暈流動，對應書藝館建築空間的留白，為夜間的書藝館注入活力與創意。

劉名哲〈居於實〉戶外展區作品。圖片／桃園市立美術館 提供

劉名哲〈遊於虛〉戶外展區作品。圖片／桃園市立美術館 提供

本展希望能探索書法如何在室外空間、建築與環境中找到新的呈現方式，期待能從藝術與環境共融的方式，提供觀眾難忘的夜間體驗，讓大家在夜色與燈光交織的時刻，留下難忘的視覺記憶。展覽即日起至 2025 年 2 月 24 日於橫山書法藝術館戶外展出，最新活動消息請至桃園市立美術館官方網站與橫山書法藝術館 Facebook 粉絲專頁查詢。

展覽資訊 書寫風景—橫山書法藝術館戶外燈光藝術展

展期：

燈光裝置：2024年12月23日至2025年2月24日

投影：2025年1月31日至2025年2月24日

點燈時間：每日17:30-22:00 (2025年1月28日至1月30日除夕至初二休館、1月31日初三開館，休館期間戶外展照常展出)

地點：橫山書法藝術館戶外展區 (桃園市大園區大仁路100號)

連結：https://reurl.cc/vpvOdy

《書寫風景—橫山書法藝術館戶外燈光藝術展》主視覺。圖片／桃園市立美術館 提供