國美館「拼湊時光 拾回記憶」YT影片 動人呈現「重建臺灣藝術史」計畫成果

文化部所屬國立臺灣美術館在年末之際完成「拼湊時光 拾回記憶」影片，以生動的敘事手法和豐富的視覺元素，展示國美館6年來執行「重建臺灣藝術史」計畫的成果。國美館自107年起執行文化部「重建臺灣藝術史」計畫，透過典藏、研究、展覽及推廣等，讓大眾更認識屬於臺灣的藝術史發展，讓臺灣美術史的故事逐步存在日常之中。而該影片帶領觀眾回顧6年來在藏品捐贈、藝術修復、藝術史主題展的重要時刻，也以淺顯易懂的方式傳達「重建臺灣藝術史」工作的重要性。

「拼湊時光 拾回記憶」涵蓋國美館6年來執行「重建臺灣藝術史」計畫期間的許多重要事件與展覽，邀請專家參與訪談及實地拍攝，探討重建臺灣藝術史計畫特色與影響。「重建臺灣藝術史」中的「重建」隱含重新找回疏漏、遺忘部件的意思。國美館在文化部前瞻計畫「重建臺灣藝術史」經費的挹注下，得以入藏更多臺灣早期前輩藝術家、以及各個年代的經典畫作，並在作品入藏後，經歷檢視、整飭、修護，而後透過展覽與大眾見面，並以不同類型的活動及出版品，讓各界可以用不同的角度認識臺灣美術史，體會藝術之美。

「拼湊時光 拾回記憶」影片整理國美館自107年起執行前瞻「重建台灣藝術史計畫」相關成果。圖／國美館提供

在這6年的執行過程中，國美館跟社會一起經歷了許多動人時刻，例如2019年迎回美國爾灣順天美術館的藏品，或2022年黃土水〈甘露水〉的入藏，以及許多前輩藝術家家屬的捐贈。在各界共同努力下找回了臺灣美術史上佚失的拼圖，讓臺灣美術史的故事更臻完整，也讓這些成果成為贈予未來世代的重要文化資產。

國美館期透過「拼湊時光 拾回記憶」影片讓大眾更能了解「重建臺灣藝術史」計畫的執行成果，也希望帶動每一個時代的人，賦予歷史新的觀點、書寫屬於大家的集體記憶，讓臺灣美術史可以更完整、更有系統。影片即日起可於國美館官方Youtube觀看，除「拼湊時光 拾回記憶」外，另製作兒童版影片及短影音，將陸續於國美館官網及官方社群媒體披露，邀請更多人一同透過影音作品，認識「重建臺灣藝術史」計畫對背後的歷史與情感。

「拼湊時光 拾回記憶」影片整理國美館自107年起執行前瞻「重建台灣藝術史計畫」相關成果。圖／國美館提供 「拼湊時光 拾回記憶」影片整理國美館自107年起執行前瞻「重建台灣藝術史計畫」相關成果。圖／國美館提供