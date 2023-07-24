花蓮崇德遺址新發現！出土文物可能與十三行文化有血緣關係

花蓮縣秀林鄉崇德遺址繼今年5月上旬首次出土「宋朝銅錢」後，如今7月中旬再傳考古好消息！這次重磅出土的文物是極其稀有的人面陶片，不只吸引新北市立十三行文化博物館小編幽默留言互動，貼文底下也引發不少網友好奇心與討論。

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據花蓮縣考古博物館7月14日貼文指出，以目前現有的資訊推測，本次所出土的罕見的人面陶片對照考古學界從崇德遺址出土的文物研究發現，過去在這裡生活的人類屬於十三行文化的普洛灣類型，也就是說，這次出土的人面陶片，與「十三行博物館典藏」的人面陶罐很可能是遠房親戚，其用途上可能與宗教有關。

值得一提的是，此遺址範圍與現今位在花蓮縣秀林鄉崇德村的Tkijig聚落（吉利部落）範圍基本吻合，極有可能代表千年以前的人們與現今以太魯閣族居民組成差距不遠，微妙的關聯性，不只使得考古出土的文物有機會成為現今研究的材料，同時族人研究也會成為未來考古學家的研究對象。

此重磅貼文一出，新北市立十三行博物館粉專小編也立刻現身貼文留言，幽默認親：「兄弟，我終於找到你了！」花蓮縣考古博物館也立即回應：「哥！我只是睡到忘記醒來～」。

網友紛紛被逗趣對話吸引按讚，其他網友也接續幽默留言「不愧是賽德克的國土」、「有點像繩文時代」、「讓我想到三星堆面具」、「搞不好是從別的星球來的！」，更有留言表示「好特別，希望能好好保存並研究！」，並期待館方後續有更進一步的相關研究內容釋出。

留言串下方與新北市立十三行博物館小編幽默對話，超吸睛！（圖／花蓮縣考古博物館）

完整貼文：