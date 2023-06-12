2023漫步生活節將登場！ 即日起報名搶限量《某人日常》聯名禮包組

夏日午後一起去野餐，或者來場聆聽大自然的郊山健走，用漫步生活的步調，享受慢時光裡的快意精彩！台灣癌症基金會「漫步生活節」與《某人日常》合作，邀請大家在2023年7月16日這天下午，在台北大湖公園陽光草坪輕鬆享受與朋友及家人的互動，用漫步的心情就能擁有最美好的時光。活動將於6月8日中午12：00開放報名，報名即可獲得獨家聯名好禮，限量2000名，要搶要快。

漫步生活節－草地野餐+郊山聲景導覽 體驗美好生活

捐款報名漫步生活節，就送《某人日常》限量聯名款「好運爆篷健康袋著走禮包組」，內容有雙人速開帳篷防，潑水又有遮陽的功能，大人小孩都能輕易地享受陽光和微風，加大版的黃麻野餐袋，讓你隨心所欲裝進健康與歡笑！活動當天現場還可以領取護膚保養品、美味餅乾、好喝零負擔的飲品以及野餐盒，加值好禮陸續增加中，讓您輕裝上陣，就可以輕鬆野餐，體驗美好生活。

更特別的是本次活動邀請台灣聲景協會范欽慧老師錄製白鷺鷥步道聲景導覽，創建以聆聽自然聲景為主的戶外導覽錄音，邀您藉由聲景的角度來欣賞大湖公園內白鷺鷥步道的特色，覺察環境生態的珍貴，促成永續的美好未來！

為鼓勵民眾力行健康的生活型態，當天也特別推出「誰是5功高手Cosplay趣味賽」，邀請民眾發揮創意、藝術及對生活的無限想像，將「全民練5功 防癌就輕鬆」的5個防癌功法：「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」裝扮在身上，還有機會獲得神秘好禮。

癌症連續40年居國人死因之首，對國人健康影響甚鉅！台灣癌症基金會推出「漫步生活節」結合「全民練5功」整合性的癌症預防觀念，打造專屬於您的「美好生活提案」。誠摯邀請您呼朋引伴一起用行動報名支持，您的愛心捐款將被妥善運用到癌症預防推廣上，現場還準備有精采舞台表演及眾多抽獎好禮等您來拿喔！

>>>>活動資訊<<<< 漫步生活節 時間：7/16 （日） 1500-1900 地點：大湖公園陽光草坪 報名： https://greatday.canceraway.org.tw/ 有任何問題歡迎電洽02-87879907分機222、219、210

台灣癌症基金會推出2023漫步生活節，線上報名即贈與圖文創作《某人日常》的限量聯名款「好運爆篷健康袋著走禮包組」。（圖／台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會推出2023漫步生活節，線上報名即贈與圖文創作《某人日常》的限量聯名款「好運爆篷健康袋著走禮包組」。（圖／台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會推出2023漫步生活節，線上報名即贈與圖文創作《某人日常》的限量聯名款「好運爆篷健康袋著走禮包組」。（圖／台灣癌症基金會提供）