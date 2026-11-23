【琅讀金句 】 每個人都想被看見，但改變人生的機會，經常發生在沒有人注意你的時候。 一本寫給想在職場 中變得更有價值的人看的書，打造帶得走的身價 與選擇權！

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書名：《1%精品思維：用1%的洞察，創造99%的不同》 作者：陳少婷 出版社：時報出版 出版時間：2026年11月17日

如何被人看見？如何看懂別人？

如何抓住那些沒有人注意到的關鍵？如何到哪裡都能創造價值？

十五年國際外商行銷 公關經歷，近距離接觸頂級客層，淬鍊出獨到的職場洞察：

看懂那些讓人被信任、被記住、被選擇的1%細節！

一本寫給想在職場中變得更有價值的人看的書，打造帶得走的身價與選擇權！

在快速變動的時代，許多人對職涯產生不安。自己是否能升遷？自己會不會被取代？現在累積的能力，未來是否仍有價值？過去的職涯敘事，往往圍繞著「成功」。但對現在的人來說，更重要的其實是：如何在不確定的世界裡，持續提升自己的價值與選擇權。

此書就是想要解決這個問題。作者有多年的國際外商行銷公關經歷，長期接觸精品品牌 及頂級客層，也因此了解：精品之所以是精品，除了產品本身，更重要的是那些被精準設計的「1%」，也就是：「身價，藏在細節裡」。這些看似微小的差異，長期累積，便會形成價值的差距，甚至可以決定未來的職涯。本書從「精品思維」的視角，以頂尖品牌現場、企業培訓與職涯諮詢中累積而來的真實故事，如「從副駕駛座上的約聘公關」、「填錯表格造成百萬損失」，到「巴黎總部為一張海報反覆對色」等，看見專業如何在細微處成形。

全書分為四大部分。第一部分：「沒人看見你的時候」，談主動看見需求、承擔錯誤、把被低估的任務做成機會；第二部分：「有價值的人，在意什麼」，從色差、鞋碼、危機、沉默與原則，拆解高端品牌對專業的要求；第三部分：「人，比事情更難」，強調理解人的重要性，寫尊重他人的界線、平等姿態、關係分寸與人際承接力；第四部分：「選擇的自由」，回到職涯身價、信任資產及溫度與洞察，談一個人如何累積帶得走的能力。

當大家都做到九十九分，最後那一分，就是拉開距離的地方。一句招呼、一份資料、一場沉默、一次危機中的反應，都可能影響別人對你的判斷。本書從職場基本功一路延伸到人際理解與職涯選擇，層層拆解那些真正構成一個人長期價值的關鍵能力，帶你看見所謂的「精品思維」──一種看待工作 、人際與自我價值的方式。從容易被忽略的1%開始，逐步累積帶得走的實力，讓自己擁有選擇的自由。

【編輯推薦】

在快速變動的職場中，專業能力固然重要，真正拉開差距的，往往是那些容易被忽略的細節。作者憑藉十五年國際外商行銷公關經歷，近距離接觸精品品牌與頂級客層，從品牌經營的「精品思維」出發，分享如何主動察覺需求、掌握人際分寸，並在看似平凡的工作中展現價值。

本書透過企業現場、職涯諮詢與真實案例，從工作態度、專業細節、人際互動到職涯選擇，拆解讓人被記住、被信任、被選擇的關鍵能力。無論是一份資料、一句招呼，或面對危機時的應對方式，都可能成為影響他人評價的重要細節。當人人都做到九十九分，最後那一分便是脫穎而出的關鍵。帶領讀者打造真正帶得走的職場實力，提升個人身價，也為自己創造更多選擇的自由。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自時報出版之《1%精品思維：用1%的洞察，創造99%的不同》。