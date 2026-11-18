【琅讀金句 】 最棒的下酒菜 就是和身邊的人共享的對話。如果有一起嚼舌根的共同敵人，就不需要其他的山珍海味了。

◆即使人生如同鍋裡的洋蔥，被世界爆炒得天翻地覆，未來仍可能像炒好的洋蔥一樣甘甜。

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◆韓式拌飯、辛奇、海帶湯……我們吞下的不只是食物，是面對世界的勇氣！

★韓國 口碑狂銷「讀完又餓又滿足」★

書名：《用泡麵代替眼淚：【韓國口碑狂銷】大哭前，先大口吃飯吧！》 作者：遠到 WONDO 出版社：三采文化 出版日期：2026年10月30日

每天下班擠在狹小的租屋處，心裡總是混雜各種疲憊與焦慮：

同齡的人買房了、同事又升遷了，還有那些不敢對人說的自卑與委屈……

但是，在聞到飯香的那一刻，整個人又神奇地「鬆」了下來——

泡麵咕嚕咕嚕地滾著，炸醬麵裹滿濃濃的醬汁，剛煮好的米飯冒著白煙……

算了，先吃飯！大一點的碗，才能容納今天的苦悶與眼淚。

當世界失控時，至少我們還能決定：今晚這碗麵要加幾顆蛋。

如同泡麵看似簡單，卻有各種煮法，人生也一樣啊！每個人都可以找到屬於自己的滋味。

【編輯推薦】

曾任八年警察的作者遠到WONDO，看盡無數災難與生死現場，在脫下制服、面臨「以後要靠什麼吃穿」的人生轉折時，將對未來的焦慮與日常的苦悶，全都拌進了熱騰騰的韓食裡。從加了辣椒醬與芝麻油的韓式拌飯、大汗淋漓的辣雞麵，到深夜慰藉心靈的泡麵，書中寫的從來不只是食物，而是每個疲憊大人在崩潰邊緣「先吃飽再說」的生存哲學。這是一本讀了會讓人肚子餓，卻又能把心靈的空洞徹底填滿的溫柔散文集——在向現實低頭大哭之前，先為自己煮碗麵，好好吃飯吧！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自三采文化 出版之《用泡麵代替眼淚：【韓國口碑狂銷】大哭前，先大口吃飯吧！》。