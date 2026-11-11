琅讀金句／健康的情緒並非永遠保持平靜，而是允許自己有好壞情緒，且不執著於其中。

【琅讀金句 】 健康 的情緒 狀態並非永遠保持平靜和快樂，而是允許自己有各種情緒——包括好與壞——而且不會太執著於任何一種情緒。

恐懼不會保護你，行動才會；憂慮不會保護你，準備才會；過度思考不會保護你，理解才會。你必須征服的不是那座高山，而是你自己。

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書名：《你就是困住自己的那座山》 作者：布莉安娜．魏斯特（Brianna Wiest） 出版社：大田出版 出版日期：2024年7月1日

你經常把人「推開」，但其實你希望別人愛你、接受你。

你明明不想，但卻吃得非常不健康。也許你在情感上感到飢餓，而你正用不健康的吃來滿足你的「飢餓」。

你過度工作，但你並不需要透過工作證明自己的價值，你花太多錢，雖然明明知道購物不會讓你更有安全感。

你沉湎往日戀情，不斷確認前任的情況，原來這段關係的結束，對你造成的傷害，比你自己承認的還要大……

為什麼我們會自我破壞？我們什麼時候會自我破壞？我們如何停止自我破壞？

布莉安娜．魏斯特激勵我們攀登這座名為「自己」的山。當我們與自己想要的生活之間產生障礙，我們就無時無刻不在進行自我破壞。

我們必須經過一個深度的心理挖掘過程，找出「困住自己那座山」，也許你已經知道，可能是上癮、體重、人際關係、金錢，或也許是一種模糊的焦慮感、自卑感、恐懼感，或是滲透到日常一點一滴的不滿情緒。

現在我們可以透過從最具破壞性的習慣中，汲取出關鍵的自我洞察；透過更加了解我們的大腦和身體，來發展我們的情緒智商；透過從潛意識的層面，去釋放掉過往的負面經歷，並學習去扮演最富潛力的、未來的自己，我們就可以走出自己的道路，發揮自身的潛能。

【編輯推薦】

人氣心靈作家布莉安娜．威斯特（Brianna Wiest）在本書中精準剖析了人類為何會習慣性地「傷害自己的未來」。自我破壞看似是無能與軟弱，實則是在恐懼與不安中，大腦為了維繫「熟悉感」所採取的自我防禦機制。這是一本教你深度自我對話修復指南，它帶領我們識別隱藏在拖延、過度思考、感情內耗背後的心理需求，並將那些卡住我們的沉重巨石，一步步轉化為向上攀登的階梯。

如果你正處於人生的卡關期，感到心累卻又渴望突破，這本書將是你找回自我主導權的最佳陪伴。翻開它，停止與自己為敵——當你不再阻擋自己，就沒有任何事物能阻止你前行。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自大田出版之《你就是困住自己的那座山：終結自我破壞，實現自我控制》。