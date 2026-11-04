琅讀金句／崔康祿：我相信做菜不是「像天才一樣」去做的事，而是要「像螞蟻一樣」辛勤的事。

熱門小說

《黑白大廚 2》冠軍、《廚神當道 韓國版2》冠軍，下廚的思考

成為冠軍之前，他先是個料理人。如何把料理做好？他用這本書來回答。

書名：《寂寞的時候，就用心煮一碗白飯 吧：《黑白大廚2》冠軍崔康祿 下廚的思考。》 作者：崔康祿 出版社：皇冠文化 出版時間：2026年11月9日

崔康祿與白飯

有點憂鬱寂寞時，遇到不好的事情時，用心煮一碗飯吧。

為辛苦了一天的自己，煮一碗美味的白飯，意外地能帶來很大的安慰。

崔康祿與泡菜

我是吃奶奶做的超美味泡菜長大的，到現在還是能想起那爽脆的口感。

少了它會很空虛，有了它便覺得很踏實，這就是泡菜。

崔康祿與高湯

每當被問：「鮮味是什麼樣的味道？」

我會露出曖昧的表情沉默以對，好像世上沒有比那一刻更需要沉默一樣。

高湯和水究竟差在哪裡，我會說：「湯就是比水好喝。」

料理基本功、食材知識、備料技巧，他曾在以上皆無的狀態經營餐廳。被逼到絕境後，決心從基礎中的基礎開始學習。

他下廚，不是為了創造無人知曉的味道，而是將食材的滋味完整發揮出來。美味的秘訣，沒有「瞬間」，只有「過程」。於是才能聽見一次次「真好吃」──並為此再一次，選擇下廚。

【編輯推薦】

有時候，生活不需要什麼大餐，只需要一碗熱騰騰的白飯，讓疲憊的自己好好吃頓飯。《黑白大廚2》冠軍崔康祿在《寂寞的時候，就用心煮一碗白飯吧》中，從煮飯、煎蛋、處理蔬菜到熬煮高湯，分享看似平凡卻不簡單的料理細節。他相信，美味沒有捷徑，只有一次次耐心練習的過程；而料理不只是為了滿足別人的胃，也可以是好好照顧自己的方式。當心情低落、感到孤單，或只是想為辛苦的一天畫下句點，不妨從煮一碗白飯開始。原來，認真對待一餐飯，也是在認真對待自己。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自皇冠文化出版之《寂寞的時候，就用心煮一碗白飯吧：《黑白大廚2》冠軍崔康祿下廚的思考》。