琅讀金句／蔡康永：「認真看待人與人之間的溝通，才能更了解自己與他人，也更靠近幸福。」

【琅讀金句 】 我相信的，是先對人和人之間的溝通 認真看待，然後得到比較多對人對己的了解，然後比較靠近幸福。 透過說話 ，懂得把別人放在心上，這就是我相信的，蔡康永 的說話之道。

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說話，是我們與世界相處的方式，也深深影響著我們如何理解彼此、建立關係。蔡康永說：「如果我們不能說話，就會成為完全不同的人。」說話不只是傳遞訊息，更是表達在乎、理解他人，以及讓彼此更加靠近的方式。當我們開始正視說話的重要性，就會發現，許多關係中的誤會、隔閡與遺憾，都有機會透過更好的表達與溝通，找到不同的解答。說話從來不是單方面的事，而是需要彼此用心參與的過程，當越多人願意認真看待說話，就越有機會建立更好的關係，讓生活多一點理解與幸福。

華文書市暢銷經典《蔡康永的說話之道》，10年熱銷五百萬冊，帶領讀者重新認識說話的力量。真正好的說話之道，不是為了說服別人、展現口才，也不是讓自己在每場對話中占上風，而是學會站在對方的角度思考，留意言語帶給他人的感受，讓對方知道自己被重視、被理解。從日常對話到人際相處，每一次開口都是與人建立連結的機會。學會好好說話，不只能讓溝通更順暢，也能讓關係更加親近。把握每一次好好表達的機會，讓說出口的每一句話，都成為通往幸福的起點。

書名：《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》 作者：蔡康永 出版社：如何出版 出版時間：2024年8月1日

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說話不只是傳遞訊息，更是理解彼此、建立關係的重要方式。蔡康永以不同於傳統的觀點，結合多年累積的經驗，分享如何透過適當的回應、真誠的傾聽與細膩的表達，讓溝通更有溫度。本書流露出許多人情世故，不只是談論說話技巧，更深入探討人與人相處時的情感需求，以及言語背後所承載的在乎與理解。透過生活化的觀察與實用的溝通智慧，引導讀者重新思考自己的說話方式，學習換位思考，在表達自己時也能顧及他人的感受，是讓生活更靠近幸福的契機。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自如何出版之《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》。