琅讀金句／我們擔心辜負自己，害怕在他人眼中顯得愚蠢。為了迎合「他人」的苛刻標準而拚命奔忙，簡直精疲力竭

在這個凡事追求效率與成就的時代，我們是否早已忘記，單純因為喜歡而做一件事的快樂？《業餘愛好的力量》指出，當工作與成功文化滲透生活，連嗜好都被期待變成專長或副業，人們也逐漸失去玩樂與探索的能力。作者透過親身投入陶藝、游泳、鋼琴、衝浪、銀河攝影等各種業餘活動，即使不擅長、屢屢受挫，仍在過程中重新找回好奇心、創造力與生活熱情。她主張真正的嗜好不該是另一份工作，而是照顧自己的方式；只要願意放下完美主義，享受嘗試與失敗，每個人都能重新建立與自己的連結，在日常中找回幸福感。

本書結合理論、實踐與溫暖散文，介紹「刻意業餘主義」七大特質，包括好奇心、正念、自我慈悲、玩樂、拓展舒適圈、與人連結及驚嘆感，並提供超過200項「業餘愛好菜單」，引導讀者發掘真正感興趣的事物，而非追求成果或他人認可。作者也透過一系列提問，幫助讀者重新探索內心熱情，鼓勵以實驗精神擁抱未知，把失敗視為探索的一部分。鼓勵讀者找回生活節奏與自我關懷的指南，提醒我們成功並非累積更多成就，而是保有創造快樂、持續探索與享受生活的能力，在充滿焦慮的時代，重新活出自由而豐富的人生。

書名：《業餘愛好的力量：過度努力時代的快樂指南》 作者： 凱倫・沃朗 Karen Walrond 出版社：悅知文化 出版時間：2026年7月9日

【編輯推薦】

在現在的社會氛圍，我們總習慣把每件事都變成一項任務，甚至連興趣也背負著「一定要有收穫」的壓力。這本書卻提醒我們，真正能滋養生活的，往往是那些沒有目的、只因喜歡而投入的時光。作者以溫暖幽默的筆觸，鼓勵讀者放下對完美與他人眼光的執著，重新找回好奇心、玩心與探索世界的勇氣。當你願意為自己保留一點純粹的快樂，也許就能重新感受到生活最真實的幸福。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化 出版之《業餘愛好的力量：過度努力時代的快樂指南》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！