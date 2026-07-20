琅讀金句／或許此刻你認為自己一無是處，但冥冥之中，你可能就會成為某個人或某件事的重要意義
【琅讀金句 】或許此刻你認為自己一無是處，但冥冥之中，你可能就會成為某個人或某件事的重要意義。
就像你永遠不知道與你錯身而過的誰，未來會不會是你的恩人。
熱門小說
東野圭吾 ：
儘管這是一次非常艱難的嘗試，
但剛一動筆，各種故事就一個接一個地浮現出來。
⟡
感動全球1,400 萬人的奇蹟之書
東野圭吾最令人感動落淚的作品！
⟡
＼榮獲第7回「中央公論文藝賞」！／
＼達文西雜誌「Book of The Year」第3名！／
＼連續9年高踞博客來、誠品、金石堂等各大暢銷排行榜！／
日、中兩度改編電影！
日、港、臺七度改編舞台劇！
＼韓國改編影視即將開拍！／
▌如果有一個地方，
▌可以解決我們所有的煩惱……
這世界存在著一家以替人「解憂」聞名的雜貨店 。只要在深夜將寫上煩惱的信，投入鐵捲門上的投遞口，隔天便會在牛奶箱裡收到回信。
那一天，敦也、翔太與幸平帶著偷來的車與尚未脫手的贓物，狼狽地躲進荒廢的老舊雜貨店。原以為只要熬過這漫長的一夜就好，此時卻突然有封信被丟了進來。
署名「月亮兔」的女生來信傾訴自己的煩惱——在追逐夢想的重要時刻，男友卻罹患了不治之症。究竟該為了兩人的夢想繼續前進，還是留下來陪他走完最後一程？……
▌像我們這樣的人，
▌真的有資格替別人解答煩惱嗎？」
敦也、翔太與幸平從店裡的舊雜誌得知，這裡正是那間助人無數的奇蹟雜貨店。自顧不暇的三人，本想對這封奇怪的來信置之不理，但當他們讀著字句中滿溢而出的懇切求救時，終究還是提起了筆，寫下回信。
沒想到，一場翻轉命運的時空之旅，竟從那一夜悄悄展開……
【編輯推薦】
《解憂雜貨店》描寫一間能替人解答人生 煩惱的神祕雜貨店。三名誤闖廢棄店鋪的年輕人，意外收到來自過去的求助信，並開始以回信回應一個個關於夢想、愛情、親情與人生抉擇的難題。隨著不同故事交織，他們也重新審視自己的生命，展開一場跨越時空、改變命運的旅程。東野圭吾以溫暖細膩的筆觸，寫出善意、希望與人與人之間深刻的連結，是一部感動無數讀者的療癒經典，也是小編最喜歡的作品之一。誠摯推薦！
●本文摘選自皇冠文化 出版之《解憂雜貨店【50萬冊紀念愛藏版】：限時附贈限定特典「經典封面集錦酷卡圖」》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！