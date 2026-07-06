琅讀金句／修行不是做什麼特別的事， 只是用心體會生活，並從中得到提升的力量

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不是做什麼特別的事，只是用心體會生活，並從中得到提升的力量。

《心經》談「空」不談「心」，而《 》則談「心」不談「空」。

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書名：《金剛經白話講座：放下的人生修行》
作者：王思迅
出版社：如果出版
出版時間：2025年07月28日

看見內心，就能放下，走向自己真實的生命

《金剛經》講的是心，

是佛陀告訴我們如何正確運用自己的心，

放下執著的般若智慧

如果你開始在意該怎樣使用時間，開始想過好這一生，

想讓生命有意義、有價值，讓自己成為自己喜歡的樣子，

你就一定需要《金剛經》

《易經白話講座》暢銷書作者王思迅新作，逐字逐句，與我們分享佛陀的體悟

•《金剛經》是引領 修行的寶貴經典

生命中總有一個時刻，我們會開始真心希望自己變得更好，真心希望自己的生命變得更有意義，並且願意在這件事情上付出努力，這時我們就已開始踏上了人生修行的旅途。

在我們提升自我的道路上，《金剛經》能提供我們最簡便、最直接，也最有效的方法。

•正確地觀看我們自己的心，就是般若智慧

我們的心，喜歡認定事物是這樣的，或那樣的。這個認定，會逐漸強烈，變成難以改變的傾向，然後控制我們的頭腦與身體，讓我們依循這個認定而去行為與反應。

如果我們能夠從這個認定的傾向中掙脫出來，那我們就能脫困，不會被控制，也能得到自由。透過自我覺察，知道自己的本心，放下自己原有的傾向，這種能力，就是我們內心智慧的顯現，就是般若智慧。

•放下，就能斷除執念，走向自己真實的生命

《金剛經》告訴我們，只要能放下執著，我們不但可以不隨因果業力而流轉，同時也可以體會到生命真實的意義。當我們慢慢學會「放下」，我們的世界就會越來越明澈，越來越清楚，我們的人生道路也會越來越明確，越來越篤定。最後，我們會知道自己應該過怎樣的生活，成為怎樣的人，在怎樣的事情上努力，並在「宗教性」的實踐上，圓滿我們的一生。

•《金剛經》給我們的是究竟圓滿的智慧

用置身事物之上的角度觀看自己、觀看他人、觀看環境、觀看時空的變化，也觀看自己思維中的一切。觀看之後再如實地放下，這就是《金剛經》要告訴我們的智慧。它能讓我們對周遭世界多一分包容，也讓我們多一分洞見，反觀自照，成為更好的自己。這就是智慧之上的智慧，究竟圓滿的智慧。

【編輯推薦】

《金剛經》是一本引導世人認識內心、放下執著的人生智慧經典。作者王思迅以白話逐句解讀佛陀教誨，帶領讀者理解般若智慧的核心：透過覺察自己的心，鬆開固有的執念與偏見，不再受情緒與慣性束縛。當學會放下，便能看清生命的方向，知道自己應該過怎樣的生活，活出真正的自己。這不只是一本佛學導讀，更是陪伴讀者安頓身心、提升生命境界的實踐之書。

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●本文摘選自 之《金剛經白話講座：放下的人生修行》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！


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