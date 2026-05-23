琅讀金句／比爾‧蓋茲前妻梅琳達：轉折遲早會到來，人生無可避免要面臨改變，男女老少皆不例外

在60歲前夕，梅琳達・法蘭奇・蓋茲走出長年的婚姻，也離開與比爾・蓋茲共同創辦多年的基金會。她在這本回憶錄中，首次坦率談起人生的重要轉折，從成為母親、失去摯友，到離開熟悉的工作與關係，重新思考「改變」對人生的意義。她認為，人生的轉折往往發生在離開舊階段、尚未踏入新生活的過渡期，那段迷惘、脆弱又不安的時光，其實也蘊藏重新認識自己的契機。書中以溫暖真誠的筆調，分享自己如何學會接受不完美、尋求幫助，並慢慢找到繼續前進的力量。

梅琳達透過自身經歷，帶領讀者重新理解人生中的失去、結束與變化。她談到，無論年齡、身分或人生階段，每個人都會遇到不得不改變的時刻，而真正重要的，不是如何避免改變，而是如何在變動中保有柔韌與勇氣。書中不只寫女性在人生角色轉換中的掙扎與成長，也深入探討完美主義、人際支持、自我療癒與生命無常等課題。過渡期雖然充滿未知，卻也是人生重新扎根與展開新篇章的重要時刻。

書名：《第二天：放開過去，開啟無限可能的新起點》 作者：梅琳達．法蘭奇．蓋茲 Melinda French Gates 出版社：大塊文化 出版時間：2026年5月1日

【編輯推薦】

許多人認識梅琳達・法蘭奇・蓋茲，是因為她的身分與成就，但這本書最動人的地方，反而是她誠實面對脆弱與不確定的樣子，細膩描寫人在失去、告別與重新開始時，難以言說的情緒與掙扎。讀這本書時，會發現即使站在世界頂端、具有影響力的人，也同樣會害怕改變、懷疑自己。適合正在經歷人生卡關、關係變動或重新思考未來的人閱讀。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自大塊文化出版之《第二天：放開過去，開啟無限可能的新起點》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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