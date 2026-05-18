琅讀金句／身為編輯，絕對不把書賣不好歸咎於「年輕人不看書」。年輕人或許不看書，但沒有不看文字

32年前，一通來自新人作家的電話，讓日本推理小說的歷史從此改寫。當時的講談社編輯唐木厚，接起了京極夏彥的來電，也接住了一個時代即將誕生的才華。從《姑獲鳥之夏》到森博嗣《全部成為F》，再到辻村深月《時間停止的冰封校舍》，這些後來被視為傳奇的作品，在真正被讀者看見之前，都曾經只是等待被相信的原稿。

《才華鑑定人》首度公開那些改變日本推理史的出版現場，原本夢想編輯偶像雜誌的唐木厚，意外進入講談社最特立獨行的「文三」編輯部，他以數十年的編輯經驗，寫下小說出版最真實的一面，也揭露「編輯」究竟如何「看見才華」成為推動文學與時代的幕後關鍵人物。他在書中分享自己獨特的「編輯十論」，從「編輯是製作人，不是創作者」、「才華的挖掘比什麼都重要」，到「退稿的標準不是六十分，而是八十分」，完整呈現他如何判斷一部作品是否擁有未來。

除此之外，書中更討論數位時代下小說的未來、文學獎的意義、行銷與內容競爭等出版現場最真實的課題。對推理迷而言，這是一本能窺見日本推理黃金年代幕後祕辛的珍貴紀錄；對創作者、編輯與出版工作者來說，則是一部充滿啟發與職人精神的作品。當人們總以為天才會自然發光，唐木厚卻用一生證明：真正改變時代的人，往往是那些願意率先相信才華的人。

書名：《才華鑑定人：一眼看出作家潛力的小說編輯》 作者：唐木厚 出版社：新經典文化 出版時間：2026年5月6日

【編輯推薦】

本書揭露了日本推理小說的誕生幕後，讓「編輯」這個長期隱形的角色，成為故事本身的一部分。唐木厚以第一線編輯的視角，分享的不是成功學式的出版神話，而是大量關於判斷、猶豫與選擇的真實瞬間，讓人重新理解「好作品」並非天生存在，而是在對話與拉扯中被塑造出來的結果。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自新經典文化出版之《才華鑑定人：一眼看出作家潛力的小說編輯》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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