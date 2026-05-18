琅讀金句／身為編輯，絕對不把書賣不好歸咎於「年輕人不看書」。年輕人或許不看書，但沒有不看文字
【琅讀金句】
身為編輯，我經常提醒自己，絕對不把書賣不好的原因歸咎於「年輕人不看書」。年輕人或許不看書，但沒有不看文字。不僅如此，甚至比過往的世代都要更親近、依賴書面語文字。再說，寫「大叔文」的人也不可能永遠寫「大叔文」。因為這些人會勇於嘗試平常不熟悉的書面語，再過不久文體一定會變得時髦又流暢，書面語世代間的隔閡也會自然而然消除吧。這麼一想，真讓人覺得出版界的未來充滿光明與希望。
32年前，一通來自新人作家的電話，讓日本推理小說的歷史從此改寫。當時的講談社編輯唐木厚，接起了京極夏彥的來電，也接住了一個時代即將誕生的才華。從《姑獲鳥之夏》到森博嗣《全部成為F》，再到辻村深月《時間停止的冰封校舍》，這些後來被視為傳奇的作品，在真正被讀者看見之前，都曾經只是等待被相信的原稿。
逛書店
《才華鑑定人》首度公開那些改變日本推理史的出版現場，原本夢想編輯偶像雜誌的唐木厚，意外進入講談社最特立獨行的「文三」編輯部，他以數十年的編輯經驗，寫下小說出版最真實的一面，也揭露「編輯」究竟如何「看見才華」成為推動文學與時代的幕後關鍵人物。他在書中分享自己獨特的「編輯十論」，從「編輯是製作人，不是創作者」、「才華的挖掘比什麼都重要」，到「退稿的標準不是六十分，而是八十分」，完整呈現他如何判斷一部作品是否擁有未來。
除此之外，書中更討論數位時代下小說的未來、文學獎的意義、行銷與內容競爭等出版現場最真實的課題。對推理迷而言，這是一本能窺見日本推理黃金年代幕後祕辛的珍貴紀錄；對創作者、編輯與出版工作者來說，則是一部充滿啟發與職人精神的作品。當人們總以為天才會自然發光，唐木厚卻用一生證明：真正改變時代的人，往往是那些願意率先相信才華的人。
【編輯推薦】
本書揭露了日本推理小說的誕生幕後，讓「編輯」這個長期隱形的角色，成為故事本身的一部分。唐木厚以第一線編輯的視角，分享的不是成功學式的出版神話，而是大量關於判斷、猶豫與選擇的真實瞬間，讓人重新理解「好作品」並非天生存在，而是在對話與拉扯中被塑造出來的結果。
●本文摘選自新經典文化出版之《才華鑑定人：一眼看出作家潛力的小說編輯》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 于右任如何走過動盪年代？從貧苦少年成為書法名家
📰 當人走到希望盡頭，還剩什麼選擇？從《人鼠之間》體悟破碎的美國夢
📰 5月報稅季人人突然變孝順？扶養親屬竟是實用的節稅方法
📰 告別濕熱悶煩！立夏養生2招：掃除體內濕氣，連脾氣都跟著變溫和
📰 遺憾錯過麥可傑克森台北演唱會 90年代無法複製的巨星神話
📰 台股衝四萬！回望臺灣第一檔ETF，元大0050的起點與挑戰
📰 5/2日本綠茶之日：10分鐘看懂日本茶的生長環境與歷史起源