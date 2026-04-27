琅讀金句／我們今後要奮戰的對象，不是搶走我們工作機會的AI人工智慧，而是背負著人生逐步走向下坡命運的自己

【琅讀金句】 「我們今後要奮戰的對象，不是來自全球的頂尖人才， 也不是搶走我們工作機會的AI人工智慧， 而是背負著人生逐步走向下坡命運的自己。」

書名：《再不增加收入，生活就撐不下去了！：賺的錢愈變愈小？未來，人人都是「副業大叔」》 作者：若月澪子 出版社：聯經出版 出版時間：2026年04月23日

日本網路媒體《JBpress》連載大受好評！萬眾敲碗的書籍化──

你知道吧？「正常薪水已經供養不起生活」的殘酷事實！

高階主管下班後去物流中心揀貨、

辦公室上班族假日去跑Uber外送、

白天是王牌業務員，晚上卻是端盤小弟。

明明退休了卻抱著傳單趴趴走，在工地搬磚塊、扛水泥……

原來，要像這樣，才養得起自己？

人人都在吶喊：「只做一份工作，怎麼夠？」

原來，「有意義的工作」，從來只是謊言！

你薪水養不起的未來？

想「週末創業」嗎？想找到符合自己興趣或專業的副業嗎？少做夢了，日本媒體人若月澪子犀利指出，長期做正職工作的人突然「多元勞動」，簡直就像沒做熱身就跳進泳池游泳。現實是，愈近中年，薪水愈支應不起生活，更遑論未來。

「一想到今後的生活，就覺得自己該做點什麼。」

日本政府在2018年大力推動國民從事副業、開啟斜槓人生，狀似鼓吹開源，實則是退休金已經養不起這麼多人──正在老去的各位，你們只能靠自己了。但做副業真的那麼容易嗎？作者透過百人訪談、實地走訪、親身體驗，發現不把副業當主業做，毫無翻轉機會。她寫出血淋淋的中年人困境：薪水眼見難保更好的未來，亟需副業支持，卻深陷多元勞動困境，不僅充斥打工詐騙還很難錄取，其中，男性的處境更為極端。

錢啊！再怎麼賺都嫌少

為了貼補家用、籌措學費、償還貸款，或因為公司減薪、大環境蕭條等理由，試圖兼差、開發第二專長的中年人們，他們在星巴克櫃台、UberEat外送平台、大樓管理處、倉儲之中，在外籍勞力與年輕同事之間，甚至在紅燈區裡流轉，卻擺脫不了「收入不足」的焦慮。

想保住未來，只能另闢生財之道──這本書，揭開你我家庭與人生中最深的焦慮，試著在晦暗的未來中找到光明。

▍本書特色

★書寫中年人的不上不下、掙扎，以及在絕望中不得不常懷希望的奮鬥。

★想增加家庭收入、保障老後生活，這本書就算不想看，也得看。

★前NHK主播深入日本國民生活實境的調查。

★40+人生的殘酷真相，戳破多元勞動幻夢。

【編輯推薦】

本書揭露中年世代在薪資停滯與生活壓力下，被迫投入副業與多元勞動的殘酷現實。透過作者實地訪查與案例描寫，呈現上班族在斜槓浪潮中掙扎求生的困境：收入不足、機會稀缺與未來焦慮交織。作者直指「有意義的工作」迷思，帶領讀者看清經濟結構下的真相，減輕生活焦慮，重新思考生活與工作的可能性。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自聯經出版之《再不增加收入，生活就撐不下去了！：賺的錢愈變愈小？未來，人人都是「副業大叔」》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News