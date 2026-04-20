琅讀金句／持續的心智刺激、社交互動和規律運動，才能對抗退休後的認知衰退風險
【琅讀金句】
持續不斷的心智刺激、活躍的社交互動、以及規律的身體運動，才能對抗因退休後所增加的認知衰退風險
當你走進房間卻忘了要做什麼、掛上電話卻想不起剛剛談了什麼，甚至一時叫不出熟人的名字，這些看似日常的「健忘」，其實可能是大腦正在發出的訊號。《健忘，是大腦在求救？》由台灣失智症權威醫師邱銘章執筆，從臨床經驗與最新研究出發，帶領讀者理解記憶的形成、儲存與提取機制，釐清「正常老化」與「病理性退化」之間的關鍵差異，並解析錯誤記憶、虛談與各種常見認知現象。作者特別指出，許多人正處於「自覺認知衰退」的關鍵階段——介於健康與失智之間，只要及早辨識與介入，就有機會改變大腦的未來走向，讓退化不再無可避免。
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面對高齡化社會與失智症浪潮，本書提供一套結合科學與生活的腦健康指南，從運動、飲食、睡眠、血糖控制到聽力保護與腸道菌相，全面說明可行的預防與延緩策略。同時作者也提醒，在科技快速發展的AI時代，記憶不只是醫學議題，更關乎自我認同與人性價值，以醫學為骨、人性為心，不只幫助讀者理解大腦與疾病，更引導我們重新思考老化、記憶與未來的關係。
【編輯推薦】
這本書從日常的小困惑出發，用親切、好懂的方式，帶讀者一步步認識記憶是怎麼運作的，也幫你分清楚哪些只是正常老化，哪些才需要多留意。讀的過程不會有壓力，反而會慢慢放下對「健忘」的焦慮。更重要的是，它不僅只著重在醫學，也讓我們重新看待變老、理解自己。
●本文摘選自麥田出版之《健忘，是大腦在求救？——從自覺記憶衰退到失智前兆，神經科醫師帶你辨識大腦的真訊號，找回對記憶的掌控力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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