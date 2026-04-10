琅讀金句／進香路上人們相互交流、追求自我成長，為了信仰及心念奉獻，是真正的價值所在

書名：《與媽祖同行：藝術家朱朱的信仰生活實踐記》 作者：黃朱平（朱朱） 出版社：大塊文化 出版時間：2024年4月1日

《與媽祖同行》以媽祖信仰為起點，卻不止於宗教的崇拜，而是一段關於「如何活著」的長期實踐。作者朱朱從大學時期的迷惘出發，因一次向媽祖的祈求而展開改變人生的旅程。她跟隨大甲媽祖與白沙屯媽祖遶境進香，也徒步環島走訪全臺媽祖廟。除了行走，她也以藝術回應信仰，透過手繪媽祖圖像、駐村創作與策展，並出版《臺灣媽祖曆》，讓媽祖走入日常生活之中。十餘年來，她一步一腳印地累積與土地、人群與信仰之間的連結，將看似神聖遙遠的存在，轉化為可感、可行、可實踐的生活方式。

在這本書中，朱朱回望十五年與媽祖同行的歷程，細膩書寫沿途的風景、遇見的人，以及在旅途中不斷浮現的提問與領悟。她所記錄的，不只是遶境與朝聖的外在行動，更是內在的轉化與沉澱，在長途跋涉中學會謙卑，在陌生人之間感受善意，在不確定中練習相信與安定。這些經驗交織成一條通往內心的路，也讓信仰成為支撐生活的力量。書中既有如田野調查般的踏查紀錄，也蘊含深刻的人生思索，使人重新理解「朝聖」的意義：既是走向神明的旅程，也是回到自身的過程。讀來不僅能感受臺灣深厚的媽祖文化，更會被那份真誠與純粹所觸動，進而思考屬於自己的行走方向。

【編輯推薦】

這本書讓人重新理解「信仰」不只是儀式，而是一種陪伴我們走過人生的力量。尤其在近期媽祖遶境再度吸引眾人關注的此刻，更能感受到那份集體行走、彼此扶持的溫度。作者用親身經歷告訴我們：我們都有人生的信仰，它不一定有形，卻是心中最重要的依靠，安放著最深的自己。讓人在閱讀中慢慢看見內心、找到方向，也更有勇氣繼續走下去。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自大塊文化出版之《與媽祖同行：藝術家朱朱的信仰生活實踐記》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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