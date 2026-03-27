琅讀金句／《極限返航》：存亡之際，自我犧牲的本能提高整個物種存續的機率

孤獨的太空人 x 不可能的星際任務 x 超乎想像的盟友

一部精彩、感人、令人欲罷不能的寫實科幻經典！

《極限返航》是安迪·威爾最新的科幻巨作，改編同名電影近日在台上映，由奧斯卡影帝提名萊恩葛斯林主演，在社群上引起熱烈討論！故事中，萊倫·格雷斯在太空船上醒來，只見兩具屍體與一個機械手臂，看護著毫無記憶的他。他必須面對逐漸重組的記憶與湧現的悲痛、恐懼與憤怒，並理解這艘船背後的任務──一場關乎全人類存亡的極限行動。當太陽逐漸冷卻，一道神秘紅線正竊取其能量，全球暖化威脅生態與人類生存，35億人口面臨死亡危機。全球頂尖科學家聯手打造「聖母計畫」，派遣格雷斯航向十幾光年外的星系，解開紅線之謎。

這是一趟有去無回的自殺任務，但在絕望中，意料之外的盟友現身，讓格雷斯重燃返航的希望。小說以科學理論結合未來科技，呈現真實的物理、太空、生物與氣候挑戰，讓讀者身歷其境感受主角的恐懼與勇氣。更超越硬科幻框架，故事充滿動人的友情、無私的愛與溫暖，在極限恐懼中出航，在愛與犧牲中返航，最終拯救整個物種。

書名：《極限返航【電影書封典藏版】（獨家收錄作者訪談）》 作者：安迪．威爾 出版社：三采文化 出版時間：2026年2月5日

【編輯推薦】

在《極限返航》中，格雷斯不只是孤身航向星際，他遇見來自波江星人的同伴洛基，兩人成為整趟旅程的精神支柱，使緊張的科幻任務增添趣味與情感張力。讀者能同時感受面臨滅絕的地球危機與浩瀚宇宙的孤寂，也能看到友情與信任如何成為拯救全物種的力量，使這部作品成為既刺激又感人的必讀科幻小說。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自三采文化出版之《極限返航【電影書封典藏版】（獨家收錄作者訪談）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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