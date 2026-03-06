琅讀金句／陳傑憲：我想跟球迷說，請愛我們、請支持我們，我們一直都在努力著！
我們從一路真的不被看好，被當作笑話，但我們的團隊真的很棒，努力地走到了最後，拿下台灣久違的冠軍。我想要跟大家、球迷說：請愛我們、請支持我們，我們一直都在努力著，不要放棄，我們都可以的。然後很謝謝這次團隊，讓世界看見台灣，謝謝。
這本書記錄了台灣隊長陳傑憲首次回望自己棒球生涯的關鍵時刻。球場上，他總是全力揮棒、帶動士氣，是球迷眼中的英雄。但在聚光燈之外，他也經歷過失誤後的自責、傷痛復健的孤獨，以及面對壓力與懷疑時一次次逼自己重新站起的掙扎。他坦言自己其實和所有人一樣會害怕辜負隊友、家人與對棒球的信念。這本書不只是回顧比賽，而是一段關於信念與成長的自白：當人生遇到困境時，如何仍然選擇繼續揮棒、繼續奔跑。
陳傑憲在父親嚴格訓練下接觸棒球，到少棒時期日復一日的苦練，再到遠赴日本高中球隊，在語言不通的環境中磨出勇氣與韌性，一路走到職棒舞台。面對傷勢、低潮與隊長頭銜的壓力，他逐漸學會重新定義自己。透過回顧世界級賽事的高張力對決，他以隊長視角分享關鍵打席的心態、戰術與團隊合作的力量。對他而言，真正的勝利不只是比分領先，而是所有人願意為彼此而戰。陳傑憲也想告訴讀者：突破極限並不是追求完美，而是在跌倒之後，仍有勇氣再次踏上壘包。
透過這本書，可以更理解陳傑憲每一個打席背後的心情、壓力和那些不為人知的小劇場，也讓人更靠近球場之外的他。就算不是棒球迷，也能從他的故事裡感受到，一個人為了自己熱愛的事情，一步一步努力走到現在的樣子。而世界棒球經典賽昨天開打了，不管是贏球還是輸球，也希望大家能一起替中華隊加油，期待在球場上再次看到屬於台灣棒球的精彩時刻！
