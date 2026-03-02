琅讀金句／人生最重要的決定，不是做出萬無一失的決定，而是開始為自己做決定

書名：《讓未來，變成自己喜歡的樣子》 作者：艾爾文 出版社：圓神出版 出版時間：2026年1月1日

未來沒有那麼遙遠。

一年過得比一年好、活出你想要的人生，

不是靠「未來的你」有奇蹟式的改變，

而是讓「現在的你」播下對的種子。

◆讓你的未來，為你而來

剛出社會的艾爾文，立下了遠大的目標，雖然這個目標並沒有實現，卻改變了他的人生。

回顧來時路，他想到一通意外的電話、湧現對人生的種種領悟，於是，他決定寫一本書，給迷惘時的自己。

透過與當年的自己對話，他展現了「看懂自己」的過程，以及找到心中重要價值的方式。希望這本書也能陪伴你度過一個個徬徨的人生十字路口，走出愈來愈喜歡的人生。

你每天如何安排時間、如何面對挑戰、如何看待自己，都在無形中塑造了你的人生。

人生是一個大型的過濾器，當你不斷在為生存努力時，也持續刪減掉自己不喜歡的事。

你覺得自己似乎一直在繞圈，但其實也一直不斷在靠近。

人生就是一連串的選擇，而每一次選擇，都是一段新的人生。

不要急著尋找確定的答案，而是練習問更好的問題；不要害怕未知，而是學會在不確定中找到安定。

當我們拉高視角、打開格局、清楚方向，人生的風景就會跟著改變，未來我們必將成為那個自己喜歡的樣子。

──艾•語錄──

「重要的不是目標本身，而是活出自己想要的人生。」

設定目標的用意是什麼？並非要達成什麼了不起的成就，而是給予人生一個明確的方向。

「選擇比努力重要，但不努力，你根本沒得選擇。」

選擇是一時的決定，結果卻不是從此就注定，過程中你的努力、付出、際遇，都會影響當初的選擇。

「未知的下一步，更好的一條路。」

對人生進行微小實驗，就是為了打破無知的瘋狂循環，開拓不同的人生機會。

「讓你害怕嘗試的事，往往就是你應該去做的事。」

機會都是出現在舒適圈以外的地方，經歷困難後的你才會成長。

【編輯推薦】

作者艾爾文寫給迷惘時的自己，也寫給在生存與意義之間掙扎的你。本書以五種人生路徑為軸，帶你重新看待目標、選擇、學習與逆境，理解未來不是等待奇蹟，而是由現在的每個決定所累積而成。透過與過去自己的對話，作者分享看懂自我、釐清價值的方法，陪伴讀者在不確定中找到方向，一步步走向更喜歡的人生。

