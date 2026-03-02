琅讀金句／人生最重要的決定，不是做出萬無一失的決定，而是開始為自己做決定
【琅讀金句】
也許我們永遠無法百分之百確定答案，但只要開始為自己做決定，總會慢慢接近理想的自己。
人生最重要的決定，不是做出萬無一失的決定，而是開始為自己做決定。少一點旁人的聲音，多傾聽自己到底想要什麼。
逛書店
未來沒有那麼遙遠。
一年過得比一年好、活出你想要的人生，
不是靠「未來的你」有奇蹟式的改變，
而是讓「現在的你」播下對的種子。
◆讓你的未來，為你而來
剛出社會的艾爾文，立下了遠大的目標，雖然這個目標並沒有實現，卻改變了他的人生。
回顧來時路，他想到一通意外的電話、湧現對人生的種種領悟，於是，他決定寫一本書，給迷惘時的自己。
透過與當年的自己對話，他展現了「看懂自己」的過程，以及找到心中重要價值的方式。希望這本書也能陪伴你度過一個個徬徨的人生十字路口，走出愈來愈喜歡的人生。
你每天如何安排時間、如何面對挑戰、如何看待自己，都在無形中塑造了你的人生。
人生是一個大型的過濾器，當你不斷在為生存努力時，也持續刪減掉自己不喜歡的事。
你覺得自己似乎一直在繞圈，但其實也一直不斷在靠近。
人生就是一連串的選擇，而每一次選擇，都是一段新的人生。
不要急著尋找確定的答案，而是練習問更好的問題；不要害怕未知，而是學會在不確定中找到安定。
當我們拉高視角、打開格局、清楚方向，人生的風景就會跟著改變，未來我們必將成為那個自己喜歡的樣子。
──艾•語錄──
「重要的不是目標本身，而是活出自己想要的人生。」
設定目標的用意是什麼？並非要達成什麼了不起的成就，而是給予人生一個明確的方向。
「選擇比努力重要，但不努力，你根本沒得選擇。」
選擇是一時的決定，結果卻不是從此就注定，過程中你的努力、付出、際遇，都會影響當初的選擇。
「未知的下一步，更好的一條路。」
對人生進行微小實驗，就是為了打破無知的瘋狂循環，開拓不同的人生機會。
「讓你害怕嘗試的事，往往就是你應該去做的事。」
機會都是出現在舒適圈以外的地方，經歷困難後的你才會成長。
【編輯推薦】
作者艾爾文寫給迷惘時的自己，也寫給在生存與意義之間掙扎的你。本書以五種人生路徑為軸，帶你重新看待目標、選擇、學習與逆境，理解未來不是等待奇蹟，而是由現在的每個決定所累積而成。透過與過去自己的對話，作者分享看懂自我、釐清價值的方法，陪伴讀者在不確定中找到方向，一步步走向更喜歡的人生。
●本文摘選自圓神出版之《讓未來，變成自己喜歡的樣子》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
💲想要變有錢，必須具備這三項觀點！學會用「今天」思考未來
💲努力工作，卻還是存不了錢？這8個漏財習慣讓你存不了錢
💲小資族也能翻轉人生，財富真正帶來的意義是「選擇自由」
💲我們一生為錢焦慮，卻很少真正懂它：想理財先學會摸索人生
💲琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛，成為富人的過程必須理性
💲在投資者容易陷入的各種陷阱中，最可怕的是「無法停損」
💲琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛，成為富人的過程必須理性
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。