琅讀金句／決定人生品質的要素為：內在世界、心態與人際關係；決定你表現品質的要素則是：信念、專注力和自由
【琅讀金句】
決定人生品質的三大要素為：內在世界、心態，以及人際關係；
決定你表現品質的三大要素則是：信念、專注力和自由。這兩組要素彼此緊密交織、相互影響。
逛書店
內在卓越，是一套完整的生活之道和訓練系統，
更是一本值得終身反覆參閱、連大學教授讀了10遍都還意猶未盡的書！
作者曾是個表現好時就昂首闊步、心情愉快；表現不好就垂頭喪氣，覺得前途無望的人。
這種心態妨礙了他的表現，也想探究那些世界頂尖選手，為何能在極端壓力下保持自信沉著、表現卓越？奧運選手們又為何能為可能不到一分鐘的比賽，訓練四年之久，並在高壓下保持平靜自信？於是，他開始向專家和表現傑出者叩問：
一、如何在極端壓力下保持超常的沉著和心理韌性？
二、如何活出最理想的人生？一種深刻滿足、喜樂和自信的人生。
之後，他獨居沙漠，與世隔絕兩年撰寫此書，並得到一個劃時代的洞見：追求非凡表現與活出最佳人生，其實是同一條道路。
本書就是他歷時20年研究，從中所淬鍊出──「內在卓越」的心法。無論你是職業運動員還是一般大眾，這個方法都能讓你成為真正的自己，活出豐盛的人生。
【名家推薦】
陳彥博│極地超級馬拉松運動員
鄭匡寓│博威運動科技《動一動》總編輯
Jeff Machine + Eric YaoYaoMa│男子漢學院PODCAST
約翰･基霍│《邁向21世紀的心靈力量》作者
萊恩･道得│跳躍滑水世界紀錄保持者
沃恩･泰勒│PGA高爾夫巡迴賽三屆冠軍
‧《內在卓越》超越運動領域，將深刻影響每位在生活中實踐這些方法的人。
──《邁向21世紀的心靈力量》作者 約翰･基霍
‧我的人生，因為本書有了全新的改變。
──跳躍滑水世界紀錄保持者 萊恩･道得
‧本書改變了我打球的方式。更重要的，也改變了我看世界的觀點和思考的方向。
──PGA高爾夫巡迴賽三屆冠軍 沃恩･泰勒
‧恐懼是為了提升專注，這本書能幫助你探索內在，在挑戰中尋求卓越。
──博威運動科技《動一動》總編輯 鄭匡寓
‧作者讓我們看見真正的榮耀源自內在卓越──追求愛、智慧與勇氣，方能活出豐盛與力量。若有一本書能助我們完成超越自我的使命，那必定是《內在卓越》。
──男子漢學院PODCAST Jeff Machine + Eric YaoYaoMa
【編輯推薦】
作者歷時二十年研究，揭示「非凡表現」與「理想人生」其實源自同一條內在修煉之路。本書結合心理訓練與人生實踐的完整系統，透過培養沉著、韌性與自信，教你在壓力與挑戰中穩定心智、突破極限，無論是運動場上或日常生活，都能發揮最佳狀態。不僅能提升自我表現，更引導你看見真正的自己，活出精采而喜樂的人生。
●本文摘選圓神出版之《內在卓越：鍛鍊心智，獲得非凡表現和最佳人生》。
