琅讀金句／「把自己最重要的事放在第一位」，是一種前後一致的生活方式

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／Canva
圖／Canva

尊重自我價值的生活方式，能贏得敬重與讚賞。「把自己最重要的事放在第一位」，是一種前後一致的生活方式。

你是否也曾經想過，自己的人生究竟為了什麼而活？我們現在的生活，是否正為「理想生活」奠定基石，或實際上──是重重阻礙？

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

我們常因他人期待而不斷做出反應，將大量時間花在「別人的重要事項」上，而非自己真正珍惜的事物，這實在是太可惜了。將其他人的心願，錯認成自己的人生目標、必須優先處理任務，那可能會使你離自己理想中的目的地越來越遠。《為什麼你的總是沒效率？》不只是一本教你如何管理或運用時間的工具書，而是引導你追問「我為什麼而活」這個人生最重要問題的起點。

書名：《為什麼你的時間管理總是沒效率？：史丹佛、哈佛、麻省理工學院……世界頂尖研究，36個破解拖延、焦慮與瞎忙的時間活用術》
作者：望月俊孝
出版社：采實
出版時間：2025年10月27日

【編輯推薦】

「做這件事，對我的人生目標有什麼意義？」若是你想達成的夢想，持續被現實狀況拖延，那無非是件令人感到灰心喪志的事。

「我的人生目標是什麼？」依照自身目標，反思該採取什麼樣的行動，才是與時間相處的正確方式。

想真正善用人生的每一分鐘，作者望月俊孝建議應該要先花時間，好好釐清人生的目標，找到真心想做的事，並將力氣和時間資源，用於實踐這些美好的目標。

●本文摘選自采實出版之《為什麼你的時間管理總是沒效率？：史丹佛、哈佛、麻省理工學院……世界頂尖研究，36個破解拖延、焦慮與瞎忙的時間活用術》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

圖／琅琅悅讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 時間管理 成長 人際關係 商業財經 書摘 采實文化

延伸閱讀

琅讀金句／「把自己最重要的事放在第一位」，是一種前後一致的生活方式

琅讀金句／對於長時間與人相處容易疲勞這件事，不需煩惱。應該做的是，因應相處的對象，適量調整與對方共處的時間

琅讀金句／ 找到自己的熱情所在很重要，那將是一輩子的陪伴，一個人也不孤單的存在

琅讀金句／光是了解到事出有因，便足以帶來改變人生的契機

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。