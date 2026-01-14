琅讀金句／「把自己最重要的事放在第一位」，是一種前後一致的生活方式

你是否也曾經想過，自己的人生究竟為了什麼而活？我們現在的生活，是否正為「理想生活」奠定基石，或實際上──是重重阻礙？

我們常因他人期待而不斷做出反應，將大量時間花在「別人的重要事項」上，而非自己真正珍惜的事物，這實在是太可惜了。將其他人的心願，錯認成自己的人生目標、必須優先處理任務，那可能會使你離自己理想中的目的地越來越遠。《為什麼你的時間管理總是沒效率？》不只是一本教你如何管理或運用時間的工具書，而是引導你追問「我為什麼而活」這個人生最重要問題的起點。

書名：《為什麼你的時間管理總是沒效率？：史丹佛、哈佛、麻省理工學院……世界頂尖研究，36個破解拖延、焦慮與瞎忙的時間活用術》 作者：望月俊孝 出版社：采實 出版時間：2025年10月27日

【編輯推薦】

「做這件事，對我的人生目標有什麼意義？」若是你想達成的夢想，持續被現實狀況拖延，那無非是件令人感到灰心喪志的事。

「我的人生目標是什麼？」依照自身目標，反思該採取什麼樣的行動，才是與時間相處的正確方式。

想真正善用人生的每一分鐘，作者望月俊孝建議應該要先花時間，好好釐清人生的目標，找到真心想做的事，並將力氣和時間資源，用於實踐這些美好的目標。

