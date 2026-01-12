琅讀金句／對於長時間與人相處容易疲勞這件事，不需煩惱。應該做的是，因應相處的對象，適量調整與對方共處的時間
【琅讀金句】
根據你和對方之間的關係形態，以及互動的頻率和默契，共處的疲勞指數也會隨之變動。所以，對於長時間與人相處容易疲勞這件事，不需要煩惱。
應該做的是，因應相處的對象，適量調整與對方共處的時間。如果開始感覺疲累，表示相處時間太久了。
逛書店
5大內向者典型課題 X 57項生活職場情境問答 X 9個攻略幸福人生的原子習慣
☆★日文出版再刷不斷★☆
☆★日本亞馬遜書店4.2星高分推薦★☆
從人際交流、溝通對話、職場心法、親密關係，
一本讓I人自在追尋人生意義的快樂生存指南！
難得有機會和在意的人相處，卻苦於找不到話題，該怎麼辦？
當眾犯下低級錯誤卻不知如何收拾，好想就地挖洞鑽進去……
天性比較不善在人前有條理地發表意見，總覺得在職場上特別吃虧……
你，也是有苦說不出的大寫I人嗎？
在辦公室裡很難加入同事們的對話，總覺得和大家格格不入，該怎麼辦？
>>>將思考模式調整為「以自我為軸心」，找到身處辦公室最優先必須完成的任務，善用I人最強大的「傾聽力」，在辦公室人際關係中找到立足之地，自然而然能平復焦慮。
在競爭激烈的都市叢林中，不善與同儕較量的我，真的好擔心自己無法出人頭地……
>>>重新聚焦在數字化的具體成果上，拋棄「以他人為軸心」的思維，選擇將「過去的自己」當作競爭對象，就能專注於突破自我。
想到未來，腦袋總會胡思亂想而深陷不安，該如何是好？
>>>為了打斷沒有效益的「自動思考」，將思緒轉向用餐、家務等短時間就能完成的「有出口的事」，焦慮也將隨著「任務完成」而漸漸消散。
本書設計5大內向者典型課題 X 57道擺脫焦慮的情境練習，快速上手「主動出擊」、「降低社交疲勞」等I人自我微調的9大原子習慣，將「以他人為軸心」的思考模式，轉換為「以自我為軸心」，讓你不再受困一個人的小圈圈，停止內耗，輕鬆攻克生活、工作、人際關係，一路闖關幸福人生！
【編輯推薦】
誠摯推薦給經常在人際、職場與未來焦慮中內耗的「I 人」。作者從內向者會遇到的真實困境出發，提出將思考模式由「以他人為軸心」轉為「以自我為軸心」的實用方法，設計5大內向者核心課題、57道情境練習與9大原子習慣，教讀者善用傾聽力、降低社交疲勞、停止無效比較。不必勉強外向，也能在工作、人際與生活中找到安心立足點，溫柔卻確實地走出屬於自己的幸福路徑。
●本文摘選麥田出版／城邦文化之《I人的快樂生存指南：57個自在生活的情境問答，人氣精神科醫師寫給內向社恐的你》。
