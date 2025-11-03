琅讀金句／沒有人規定，思考自己的人生是錯的。但偶爾暫停一下，很有價值！
【琅讀金句】
沒有人規定，思考自己的人生是錯的。但偶爾暫停一下，很有價值。休息與平靜一下，通常可以更輕鬆地再背起這些背包。
隱居山林的經濟學家，最動人的生命體悟
17年的森林修行、重返塵世的憂鬱低谷、與漸凍症共行的最後旅程——這是一位瑞典經濟學家放下名利後，走進內心真實的世界。比約恩．納提科．林德布勞在即將成為跨國企業最年輕財務長時，毅然辭職，赴泰國森林展開17年的出家生活。，並獲得法名「Natthiko」，意為「在智慧中成長的人」。他在禪修中學到一句簡單卻改變一生的話：「我可能錯了。」這句話幫助他面對自我懷疑與生命無常、返鄉後的憂鬱巨浪，也陪伴他走完漸凍症的生命倒數。
《我可能錯了》被譽為「一輩子的床頭書」的作品，引導讀者在面對焦慮、悲傷與衝突時，不再被情緒與念頭左右，學會以更開闊的心境面對困境，重新尋回內在的平靜與清明。
【編輯推薦】
作者以誠實又溫柔的文字，分享如何在生命的起伏中找到平靜與力量。讀來像和一位智者對話，提醒我們：人生不該一味向前，也需要停下來理解自己。
