已故日本 前衛藝術大師草間彌生 （Yayoi Kusama）於今年 8 月以 97 歲高齡辭世後，其藝術遺產持續在國際藝壇引發深遠迴響。美東時間 11 月 16 日晚間，紐約 蘇富比 （Sotheby’s）「當代藝術 晚拍」中，草間彌生創作於 1960 年的早期經典《No. 3P.B.》，在經過 4 分鐘的激烈競投後，最終以 1,510 萬美元 （含佣金，約4.97億新台幣） 成交，刷新藝術家個人拍賣史上最高紀錄。

跨越美亞的電話競標拉鋸 成拍賣量點

據Art.News 新聞報導，《No. 3P.B.》是這場拍賣會 上眾所矚目焦點。兩位買家分別透過蘇富比亞洲區現代及當代藝術部主席林家如（Evelyn Lin）與美洲區主席麗莎·丹尼森（Lisa Dennison）進行電話委託競標，雙方在 4 分鐘內來回出價 10 次，最終由林家如為其藏家成功競得。此外，同場拍賣中另一件創作於 2011 年的白色《無限的網（OZEH）》亦順利易主，展現藏家對其畢生創作脈絡的高度推崇。

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草間彌生風格代表性作品：從執念與重複誕生的前衛美學

高逾 5 呎（159.1 × 143.5 公分）的《No. 3P.B.》是草間彌生奠定藝術史地位的《無限的網》（Infinity Net）系列早期代表作。她於 1958 年剛從日本移居紐約後不久便開啟此系列創作，透過成千上萬個微小、重複的深紅色環狀筆觸覆蓋整張畫布。這種將內心執念轉化為大尺幅單色抽象的語彙，不僅預示了 1960 至 1970 年代極簡主義（Minimalism）與後極簡主義的興起，更讓她在當時以男性為主導的紐約藝壇樹立了無可取代的地位。

編號122拍品：草間彌生 Yayoi Kusama，《無限的網(OZEH)》Infinity Nets (OZEH)，1960年。圖／取自蘇富比官網

編號110拍品：草間彌生 Yayoi Kusama，《No. 3P.B.》，1960年。圖／取自蘇富比官網

超越東西方框架的經典 藝術史上極具份量的作品

此件作品之所以能寫下生涯新高，關鍵在於其無可複製的歷史定位與稀缺性。美國極簡主義大師唐納德·賈德（Donald Judd）早在 1959 年便曾為《ARTnews》撰文盛讚此系列：「這種表現力超越了它是東方或美國的提問……它絕非某種風格的綜合體，而是徹底獨立的存在。」《No. 3P.B.》在完成隔年（1961 年）隨即入選惠特尼美術館（Whitney Museum）年度繪畫大展（即今日惠特尼雙年展的前身），見證了草間彌生從紐約前衛新星走向世界級大師的關鍵轉折，也為她在當代藝術史上的不朽傳奇再添一筆。