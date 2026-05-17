【百鬼與妖怪物語】令狐少俠／大陰陽師安倍晴明是寵妻魔人？專屬式神全藏「雲端辦公室」

文／令狐少俠（張胤賢）

前情提要： 日本斬妖除魔的歷史淵源：最強陰陽師安倍晴明 爆紅成名的關鍵戰役

「泣不動」的奇蹟

透視「百鬼夜行」對晴明而言，僅僅是他修行的基本功；真正讓他封神、名垂青史的，是那場與死神對賭的「泰山府君祭」。

話說平安城三井寺的高僧智興內供病危，焦急的弟子們不惜千里尋求晴明的救助。晴明在仔細診斷後，拋出一道生死難題：若想延壽，必須舉行祕術，並且需有一名弟子願意代替師父「一命換一命」。

在那片死寂的尷尬氛圍中，不忍師父受苦的最小弟子証空挺身而出，自願承擔這沉重的使命。晴明隨即擺開陣法，對著掌管生死簿的「泰山府君」上奏祭文，喃喃的咒語聲夾雜著令人窒息的低沉氛圍在空氣中緩緩迴盪。

當晴明完成換命法術後，病痛果真轉移到了証空身上，將死的証空只能拖著病體，虛弱地騎馬回家與母親訣別。此時証空供奉的不動明王畫像竟然流下了眼淚，慈悲地宣告：「這條命，明王願意替他去領死！」語畢，不動明王竟然代替証空進入了冥府。

冥界的閻羅王見到不動明王親自降臨受死，大驚失色，連忙解開所有苦難。最終，師父智興內供痊癒了，証空也奇蹟般活了下來。這尊流淚救人的明王像，從此被尊稱為「泣不動」。

這一幕感人至深的「神界干預」，後世被繪成傳奇的《泣不動緣起》。京都的清淨華院至今依然珍藏著這幅繪卷，見證了晴明與明王聯手「向死神搶人」的感動傳奇。

傳奇的《泣不動緣起》名畫 。來源：國立文化遺產綜合檢索系統 ColBase

這張圖描繪的是《泣不動緣起》中非常關鍵的轉折點：「證空辭別母親，準備代師赴死」的場景。畫面中間，馬匹後方，身穿綠色與淺色衣服的兩人即是証空與他的母親。這張圖正是他回到故鄉與老母訣別的感人瞬間。

實力深不可測的「式神」

隨著晴明聲名大噪，各路高手也紛紛前來挑戰。一位名叫智德的法師帶領兩名「隨從」造訪，企圖刺探虛實。晴明一眼看出隨從是由「式神」所化，趁其不備將其藏匿。智德發現隨從失蹤，驚覺實力懸殊，立即下跪求饒，晴明這才笑著歸還。此舉展現了晴明對式神絕對的操控能力。

在漢語中「式」有榜樣、標準之意，而在術數中，「式」則代表宇宙運行的既定程式；因此所謂「式神」（しきがみ），意指「依循特定法式、接受程式化指令的神靈」。它不再是受人祭拜的自由神靈，而是被納入術士技術體系下的執行工具。

《不動利益緣起繪卷》，右為安倍晴明，右下為式神，14世紀（南北朝時代），東京國立博物館所藏。圖／維基百科

安倍晴明被認為是役使式神的天才，他不僅可以將遷來踢館的和尚式神藏起來，他更可以輕鬆驅使式神進行各式任務。最有名的故事就是草葉殺蛙。

話說安倍晴明受邀前往京都大覺寺附近的「廣澤湖」，拜訪大名鼎鼎的寬朝僧正。此時席間坐滿了愛湊熱鬧的年輕貴族，某人久仰晴明大名，趁著酒酣耳熱之際，開口向晴明問道：

聽說您役使式神，真的能隨意取人性命嗎？

晴明放下酒杯說道：

殺人不難，只要掌握咒法就行；難的是救人，且殺生後的果報極重，我從不輕易出手。

這群「貴族子弟」聽後覺得晴明在吹牛，紛紛起鬨：「那就露一手給我們瞧瞧吧！殺個小動物總行吧？」正好池邊有五、六隻青蛙正鼓聲鳴叫，晴明架不住眾人，無奈嘆了口氣：「既然各位非看不可，那我就演示一次吧！」

只見晴明隨手從地上摘下一片輕飄飄的草葉，口中低吟咒文。他指尖輕彈，那片草葉在空中劃出一道弧線，精準地落在其中一隻青蛙背上。下一秒，整座庭院陷入死寂——那隻原本活蹦亂跳的青蛙，竟然像被萬斤重錘正面擊中一般，瞬間「啪嘰」一聲變得扁平，當場迸裂死亡！

在場的貴族與僧侶嚇得臉色慘白，他們原本以為咒術只是虛無縹緲的幻覺，沒想到晴明竟能僅靠一片草葉就展現出死神般的毀滅力道，若這片葉子掉落在人體身上，那該如何是好？

時至今日，京都的大覺寺（廣澤池）依然是著名的觀光勝地。當遊客在池邊漫步，看著跳動的青蛙時，總會不自覺地想起這段充滿涼意的驚悚傳奇。

從把對方式神藏起來，到讓重病的高僧起死回生，再用一片樹葉壓死蟾蜍，這些《今昔物語集》所收錄的晴明是不是開始吸引你的眼球呢？

美麗又神秘的京都大覺寺（廣澤池），圖片來源：photo ac

有趣的是，這位能威懾鬼神的大法師，私底下其實是位「寵妻魔人」。

由於晴明役使的式神們外貌實在太過猙獰恐怖，常常把家裡的夫人嚇得花容失色。為了體貼愛妻，晴明決定不在家裡「養小鬼」，而是大手一揮，把這群靈界勞工通通趕到家附近的一條戾橋下紮營居住。

從此，這座橋成了晴明的專屬「雲端辦公室」。每當他需要執行公務或施展法術時，不必大費周章，只需對著橋的方向，輕敲鍵盤，那些藏在橋底下的式神便會瞬間現身，乖乖聽候差遣。

這段「式神住橋下」的奇聞，到了鎌倉時代成了武士們茶餘飯後的靈異話本，不僅讓這座橋塗上一層神祕面紗，更成為後世無數英雄傳奇上演時的最佳背景舞台！

補充說明：

「戾」（戻，もどり）在日文中意為「歸回、返回」。傳說平安時代的學者三善清行去世時，他的兒子淨藏從遠方趕回京都，在橋上遇見了送葬隊伍。淨藏悲慟地對著棺木祈禱，結果死去的清行竟然短暫地「復生」與兒子說話，從此，這座橋被稱為「戾橋」(歸返的橋)。而這座橋位於「一條通」上，因此又成為「一條戾橋」。

既然戾橋本身就具備「連通生死」的屬性，對於本質上屬於靈界的式神來說，那裡的環境遠比充滿陽氣的人類住家更適合它們棲息。 一條戾橋位於平安京北邊的要衝，晴明將式神放在這裡，也有一種「守門人」的意味，防止外界的邪靈從這個薄弱的邊界侵入京城。

既真實又神祕的京都一條戾橋。圖片來源：photo ac