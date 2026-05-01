保險不該靠運氣！早安財經教你把保障真正「用在生活裡」

在資訊爆炸的時代，保險早已成為多數人生活中的基本配置，但「越看越不敢買」，卻成為許多民眾面對保險時的共同困境。網路資訊繁雜、條款難以理解，加上缺乏清晰的判斷標準，使得不少人在實際投保前陷入猶豫與焦慮。

看見這樣的需求，知識內容品牌「早安財經」攜手保險講師何品璇（阿噗），共同推出生活保險聲音課程《阿噗教你買保險》，希望透過系統化內容，協助大眾建立清楚的保險決策能力。

何品璇擁有超過十年第一線保險服務經驗，累積服務客戶數破萬，長期為不同人生階段的客戶進行完整保險規畫，並擔任教育講師授課數百場。她擅長將複雜條款轉化為一般人能理解的語言，並從真實情境出發，協助消費者將保險落實於生活之中。

她觀察指出：「多數人不是不重視保險，而是缺乏一套可以依循的判斷標準。資訊越多，不代表越清楚，反而可能讓人更難做決定。」

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《阿噗教你買保險》課程內容以人生階段為主軸，從學生時期、初入職場，到結婚、生子、家庭責任與資產配置，逐步拆解不同階段應關注的保障重點，並延伸至旅遊險、車險、住宅保險與公共責任保險等生活常見情境。

課程亦涵蓋保單檢視與理賠應用，幫助學習者建立完整觀念，包括如何在預算有限的情況下做出配置、如何看懂自身保障缺口，以及當風險發生時，如何實際運用保險機制建立保護。

透過這套聲音課程，學習者可逐步培養以下關鍵能力：掌握不同人生階段的保險規畫重點、在有限預算中做出明智選擇、學會自主進行保單健檢、能夠理解保險說明內容並建立判斷依據，以及熟悉理賠流程，讓保險在關鍵時刻真正發揮功能。

在知識型內容逐漸成為學習主流的趨勢下，《阿噗教你買保險》以貼近生活的方式，重新整理保險這項長期被視為複雜的議題，讓更多人在做出重要決策之前，能先建立清楚理解與安心感。

何品璇表示，希望這堂課能幫助更多人釐清保險的本質，「不是買很多，而是知道為什麼買、怎麼買，讓每一份保障都真正對應到生活中的風險。」

「早安財經」攜手保險講師何品璇（阿噗），共同推出生活保險聲音課程《阿噗教你買保險》（圖／早安財經）

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