【文房百寶】送潮人／「簪花」並非女性專利！從《逐玉》簪花圍到《清平樂》男人戴花，探討古人愛美的刻板印象

文／送潮人

性別的形象在現代是一個熱門的話題領域，而其中最為人在意的就是有形的刻板印象，例如在公共場合，關於女性的標示大多會體現出穿著裙子的樣貌，又或是長髮等等，除此之外，還有當人們提到化妝、髮飾時，也會馬上聯想到女性。然而探究其原因，是人類從採集、狩獵時代開始，男女因為身體機能與功能的差異，逐漸在生活中形成不同的分工，而這些分工所造成的印象，又會進一步塑造不同性別的形象。

五代南唐周文矩仕女圖局部，可見頭髮上有簪花裝飾。（圖／故宮典藏資料庫）

性別的形象

生活在提倡平權時代的我們，往往會認為古代對男女的刻板印象，在每個方面都更為強烈。然而事實上，我們現代認為男性要有所謂「氣慨」、以及女性要「溫柔」的打扮，反而是最近百餘年才變得明顯，有一種說法是在這段期間，受到工業化以及頻繁戰爭的影響，女性從事裁縫、食品加工與後勤補給，男性從事礦業、操作重型機具與投入戰場，造成性別印象的界線越來越明顯。時至今日，許多產業的轉型與社會的變化，又逐漸消彌性別所帶來的差異，只是許多人在探討古代的男女有別時，會將上幾個世代的現象放大，而想像成古代的樣貌。

要討論傳統性別的問題，就必須對古代社會的現象有所了解，而其中一項就是服飾與配件，並且要觀察男女的對比，最適合的莫過於祖先夫妻共軸的容像，在這種畫像中，過去的祖先會一代代地排下來，而夫妻之間衣著的異同，就可以做為某種性別形象上的討論。此外，歷史上有許多流行過的配件也可以窺見一些端倪。

熱播電視劇《逐玉》 女主角成為簪花將軍，其造型靈感考據源自福建泉州蟳埔村獨特的傳統文化習俗「簪花圍」，也是一種鮮花頭飾。圖／取自愛奇藝

簪花傳統能追溯至幾千年前的秦漢時期，此為〈東漢陶撫琴雕像〉，陶俑。（圖／取自南京博物館館藏）

愛花的專利

簪花是中國古人的頭飾之一，也叫「戴花」、「簪戴」、「插花」，即是將鮮花或其他材料製作的花朵造型，佩戴至頭上。

雖然現代的女性也逐漸不配戴頭飾，不過如果是男性反過來配戴頭飾，無論是現在或是過去幾十年，似乎都很容易引人側目，而且如果配戴的還是一些花卉，那在路上就會是相當醒目的存在。然而在古代，頭上戴花可不是女性的專利，男性在一些節日或是喜慶的場合也會配戴，甚至皇帝還直接賞賜花給大臣或是進士，例如唐代《開元天寶遺事》：「長安春時，盛於遊賞...學士蘇頲應制云：『飛埃結紅霧，遊蓋飄青雲。』帝覽之，嘉賞焉，遂以御花親插頲之巾上，時人榮之」；以及高中生可能會讀到的古文名篇〈訓儉示康〉中，司馬光就有說：「二十忝科名，聞喜宴獨不戴花。同年曰：『君賜不可違也。』乃簪一花。」

電視劇《清平樂》中，司馬光襆頭上的簪花。（圖／網路劇照）

由此可知，簪花在宋代並不只是民間愛美的習慣，而是正式的制度，在《宋史》中：「簪戴：襆頭簪花，謂之簪戴。中興，郊祀、明堂禮畢回鑾，臣僚及扈從並簪花...大羅花以紅、黃、銀紅三色，欒枝以雜色羅，大絹花以紅、銀紅二色。羅花以賜百官，欒枝，卿監以上有之；絹花以賜將校以下。太上兩宮上壽畢，及聖節、及錫宴、及賜新進士聞喜宴，並如之。」更是紀載簪花的詳細使用時間，以及對應的不同身分。不過既然變成國家的制度，那麼在這些場合使用的花，就必須有一定的規範，但是天然的花卉的收成，往往會受到氣候甚至是病蟲害的影響而變得不穩定，因此宋代的簪花，實際上有時會使用人造花而非真花。

然而在同一時間，簪花並沒有因為男性大量佩戴而變成男性的專屬，許多詩歌中的記載還是女性戴花，例如南宋項安世有詩句「歸州女兒雙髻丫，手提酒瓶頭戴花。」北宋鄭獬也有「小婦簪花分外多」，如此一來，結合司馬光 「洛陽風俗重繁華，荷擔樵夫亦戴花」的描述，那麼可以想像在重要的節日或者是適當的季節，滿城無論男女，髮髻或巾帽上都會戴著花，而讀唐宋的一些詩歌，也會發現不少關於賣花翁、賣花者、賣花謠的記載。

美好的反襯

簪花會使的人顯得青春或充滿春天的氣息，但是對於稍微年長的文人來說，卻又是另外一番人生感觸，例如蘇東坡就有寫過「人老簪花不自羞，花應羞上老人頭」，黃庭堅有「白髮簪花不解愁」，都是對比新鮮的花朵與自己年老的身軀，而生出無限的感慨。而王國維有詞句「從今不復夢承恩，且自簪花坐賞鏡中人。」更是用簪花的美麗，去襯托出鏡中女性正以溫婉與意絕的態度，要去面對往後孤獨的歲月。

對於古人而言，有些我們現在認為專屬於某個性別的形象並不存在，男性在重要的場合或者是一心慕古時，也會穿著裙裳，宋代也有不少喜歡身體充滿香味的男子，而男女在古代都能簪花，也許不只是性別之間一項沒有刻板印象的證明，也是文學中，男女都會拿來對比自己年華老去的憂愁象徵。

最後補充一下，現在的古裝影劇在選擇主要演員時，往往會比較偏好白淨而非粗曠的男性，使得觀眾對於男性簪花不會有太強的視覺衝擊感，然而如果想要看到更真實的古代面貌，不妨參考一下國立故宮博物院所藏蘇漢臣的《貨郎圖》。

宋代蘇漢臣《貨郎圖》局部，可見到兩位成年男性頭上的簪花。（圖／故宮典藏資料庫）