下屬把你的東西偷去賣，你能佛系看待嗎？從賈迎春看「多一事不如少一事」的致命代價

想像一下，如果你是一位企業主管或富家千金，底下的人偷偷把你極其貴重的物品拿去典當換錢，甚至拿這些錢去聚賭，你會怎麼處理？大多數人肯定會大發雷霆、立刻開除或是報警究責，但在經典文學《紅樓夢》中，卻有一位名叫賈迎春的小姐，面對這種情況，展現了令人匪夷所思的「佛系」態度。

名貴珠寶遭竊，當事人卻連喊「罷了」

在《紅樓夢》中，賈府即將迎來中秋節這個重要節慶，依規定小姐們都必須佩戴一種名為「攢珠纍絲金鳳」的飾品。我們可以從故宮典藏的「金纍絲鳳凰簪」來想像這件物品的華麗：它是運用極細的金線，透過敲打、焊接製作成立體的鳳凰樣貌，並串聯著珍珠，佩戴在頭上走動時會有「步搖」般搖晃的視覺效果，是極具地位象徵的標配。

然而，迎春的奶媽竟然私自把這件貴重飾品拿去典當，換了錢後跑去聚賭！當丫鬟們發現東西不見，急得像熱鍋上的螞蟻，甚至提議要趕緊向理家的王熙鳳通報來解決問題時，迎春這位苦主居然退縮了。她非但不想追究，反而說：「罷！罷！罷！省些事吧。寧可沒有了，又何必生事？」

金纍絲鳳首流蘇簪。（圖／國立故宮博物院）

假佛系真逃避：《太上感應篇》的巨大諷刺

迎春明明知道是自己的奶媽把東西拿去典當，她看在眼裡，卻選擇完全不管。當旁邊的人吵著要討回公道時，迎春竟然走到床邊，拿起了一本《太上感應篇》自顧自地看了起來，表現出一副事不關己的模樣。

這本《太上感應篇》在明清時期是相當流行的勸善書，用意在於教人每日自我省思、勸人為善。曹雪芹巧妙地安排迎春在此刻閱讀這本書，其實埋下了一個巨大的諷刺：迎春看似在修身養性、不與人計較，實質上卻是對眼前的惡行不聞不問的極度逃避。

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「懦弱」引發的蝴蝶效應，最終反噬自身

曹雪芹將這一回的標題命名為〈懦小姐不問纍金鳳〉，直接點出迎春的行為不是真正的寬容，而是連下人作亂都不敢吭聲的「懦弱」。這種「多一事不如少一事」的退讓，最終引發了毀滅性的蝴蝶效應。

正因為迎春連奶媽都不敢管，她身邊的丫鬟司棋便膽大包天，竟敢與表哥在大觀園裡幽會，並遺落了「繡春囊」（繪有春宮圖的香囊）。這件事震驚了高層，導致王夫人下令「抄檢大觀園」，讓賈府在真正被抄家前，就先經歷了一場嚴重的內部撕裂，成為家族敗亡的預兆。

更令人不勝唏噓的是，迎春的懦弱最終也害慘了自己。當她出嫁後面對丈夫的家暴與凌虐，甚至私產和嫁妝被挪用時，她依然無法反抗，最終這位千金小姐竟落得被凌虐致死的淒涼結局。

毫無底線的退讓，不是善良是軟弱

回到我們開頭的問題，下屬把你的東西偷去賣，你能佛系看待嗎？賈迎春的悲劇固然包含封建時代的因素，但也告訴我們：在面對越界與錯誤時，毫無底線的退讓與不作為，是一種會招致禍患的軟弱。有時候，及時的糾正與發聲，不僅是保護自己，更是避免事態惡化、釀成悲劇的唯一解方。

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