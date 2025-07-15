桃美館夏日特展一次看：橫山書藝館、兒童美術館展覽亮點與限定活動

盛夏來臨，桃園市立美術館館群結合多元展覽與活動，邀請各地觀眾在炎炎夏日中走進美術館避暑，展開一場融合書藝與自然的夏日藝文之旅。位於大園的橫山書法藝術館與中壢的桃園市兒童美術館，從經典書藝到國際級兒童藝術特展，形成青埔地區的藝術廊帶，兩館皆搭配定時導覽與多元體驗，為暑假增添豐富選擇，讓到訪的每一位觀眾都能輕鬆感受藝術的多樣風貌。

書法新風景，橫山書藝館雙個展倒數

橫山書法藝術館暑期展出兩檔年度徵件精選的當代書藝展，展期將於8月18日結束，正值觀展黃金期。「守、破、離：魯朴書藝展」由日本藝術家魯朴（小原俊樹）帶來近30件精選作品，從取材自秦漢文字與碑銘的大型創作，到結合多種材質與造型設計的「工藝書」，再到氣勢磅礡的大字書寫，都展現了他以實驗精神探索書法在當代的多樣可能。「吐了一地的字—文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」則以文字的反芻與再生為題，呼應藝術家長期的書寫觀察與實踐。張天健透過筆墨與刻印交織，探問文字的觀看與理解，延伸書法在當代的更多可能，引領觀者在字裡行間重新感受書寫的詩意與觸動。

橫山書法藝術館也將於8月6日（週三）下午3時至5時推出藝術家/策展人特別導覽，帶領觀眾更深入瞭解作品脈絡與背景，特別導覽場次無須預約，購票入場即可參加，前60名参加者贈限量書藝館形象L夾。展覽期間除了推廣活動之外，橫山書法藝術館也提供完善導覽服務：每日11:00與15:00舉行定時導覽，無須預約；每日10:00與14:00則開放團體預約導覽申請（每團 10 至 45 人，需於參觀日前 10 個工作天提出申請）。展場亦設有中英文QR code語音導覽，可隨掃隨聽，方便彈性使用，補足未參加導覽時的觀展需求。活動詳情請留意橫山書法藝術館Facebook粉絲專頁。

橫山書法藝術館「吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」藝術家張天健導覽照。 攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖片提供／桃園市立美術館

橫山書法藝術館「守、破、離：魯朴書藝展」展場照。 攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖片提供／桃園市立美術館

兒童美術館首度與新加坡國家美術館跨國合作特展，探索自然主題活動

剛於7月初登場的《在藝術中遇見大自然》兒童藝術特展，是桃園市立美術館首度攜手新加坡國家美術館合作策劃，帶領孩子走進森林、河流與在地水文的多重場域，以色彩、聲音與五感體驗，重新探索自然。展期內提供多樣導覽服務，自7月19日起每週六、日下午安排定時導覽免預約；平日上午與下午則開放 10 至 40 人團體預約申請，現場同樣設有 QR code 語音導覽，方便親子或一般觀眾自由收聽。

為延伸觀展體驗，兒童美術館自7月至11月同步推出一系列與主題呼應的親子活動。7月由「森林」主題開場，結合生態知識和回收織物創作，種下尊重自然的永續種子：8至10月聚焦「水文」，規劃「水圳踏查」及「田野走讀」，帶領親子實地認識農田水脈與老街溪，重新連結生活與環境；另有聽聾共導活動，打造友善多元的導覽體驗。每月活動各異，讓每次到訪都能發現新驚喜。

桃園市兒童美術館「在藝術中遇見大自然」展場照。 攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖片提供／桃園市立美術館

桃園市兒童美術館「在藝術中遇見大自然」民眾參觀。 攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖片提供／桃園市立美術館

夏日走訪雙館，藝術避暑充電

桃園市立美術館表示，今年暑假透過橫山書法藝術館與兒童美術館各具特色的展覽與延伸活動，期待成為民眾避暑充電、親子共學與藝文旅行的理想去處。橫山書藝館雙展倒數一個月，適合把握時間觀展；兒童美術館特展展期展至11月，月月有新體驗，盛夏納涼也能收穫滿滿。

兩館交通便利，分別位於桃園捷運 A17 及 A19 站，無論是親子家庭、藝文愛好者或好友結伴，都適合安排一趟涼爽又充實的藝術之旅，一次走訪雙館，同時收藏書法與自然的多重風景。更多展覽與活動詳情，請上桃園市立美術館官網、桃園市兒童美術館 Facebook粉絲專頁、橫山書法藝術館Facebook粉絲專頁查詢。

圖片提供／桃園市立美術館

圖片提供／桃園市立美術館

展覽資訊： 橫山書法藝術館： 守、破、離：魯朴書藝展、吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展

時間：即日起至8月18日 週三至週一09:00-17:00(週二休館)

地點：A棟、c棟；桃園市大園區大仁路100號(捷運A17站)

票價：全票100元；市民、學生50元；未滿18歲及65歲以上免費 衍伸活動： 策展人 / 藝術家特別導覽場次

時間：8/6(三)，15:00-17:00，無須預約

地點：書藝館展廳(集合地點：B棟1樓)

導覽人：策展人張登凱、藝術家張天健 桃園市兒童美術館： 在藝術中遇見大自然：桃園市立美術館 × 新加坡國家美術館 兒童藝術特展

時間：即日起至11月9日 週三至週一09:00-17:00(週二休館)

地點：桃園市中壢區高鐵南路二段90號(捷運A19站)

票價：全票100元；市民、學生50元；未滿18歲及65歲以上免費 衍伸活動： 森林的菇菌精靈—編織創作工作坊

時間：7/12、7/26(六)14:00-16:00

講師：藝術家康雅筑

對象：國小3年級（10歲）以上，親子一同參加 聽聾共導工作坊

時間：8/8(五)、8/20(三)、8/22(五)13:30-16:30

講師：應用劇場工作者劉怡妏、郭美芝

對象：國小3年級（10歲）以上，親子一同參加 芭寶米—水圳田野調查工作坊

時間：8/10(日)15:00-17:00

講師：參展藝術家陳伯義、芭寶米生態農場胡真萍

對象：國小3年級（10歲）以上，親子一同參加 漫遊城市河川的色彩

時間：9/20(六)14:00-16:00

講師：文史工作者陳俊有

對象：6歲以上，親子一同參加 議題討論工作坊(名稱暫定)

時間：10/4(六)、10/19(日) 14:30-16:30

講師：藝術教育工作者許亞歷

對象：7-10歲(10/4場次)；11-12歲(10/19場次)