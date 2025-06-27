亞洲首站進駐台北松菸！「入口即地獄—噁の食物博物館」集全球35國、85道衝擊料理，等你來挑戰

你以為你已經嚐遍世界美食並自詡是頂級美食饕客？「入口即地獄—噁の食物博物館」於06月28日在松山文創園區正式開展，用來自五大洲、35個國家、超過85道「文化衝擊美食」直擊你的感官極限。亞洲首站，就在台北。從視覺、嗅覺到味覺，這場展覽不只惡趣味，更是以全感官的方式挑戰你對食物的既定想像，視覺震撼、嗅覺直衝、味覺暴擊，從入口開始就是一趟地獄級別的勇者試煉旅程。

入口即地獄—噁の食物博物館 台北站 登場。圖：KKLIVE 提供

入口即地獄—噁の食物博物館-聞香罐。圖：KKLIVE 提供

本次展覽匯聚全球最具爭議性的85道美食，被譽為「地表最噁美食」的代表作首度齊聚台北，不只是傳說，更是真實登場，準備徹底翻轉你對「好吃」的定義。

你也許吃過臭豆腐，但你嚐過瑞典鹽醃鯡魚罐頭嗎？這款被譽為「臭味之王」的料理，一打開就能瞬間封印整層空間的氣味，甚至有人形容是「開一秒，臭一月」。同場還有冰島發酵鯊魚肉，其氣味近似工業氨水，據說非得搭配烈酒才敢吞下；來自菲律賓的鴨仔蛋則是在蛋殼中藏著未孵化的驚喜，是對視覺與心理極限的雙重挑戰。而本地自豪的臭豆腐與皮蛋也驚喜入列，成為外國遊客眼中最具衝擊力的在地之光，這些在不同文化中備受爭議的美食，正反映出「噁心」與「美味」其實從來不是絕對，而是深受文化背景與個人經驗影響的主觀感受。

入口即地獄—噁の食物博物館-老鼠仔酒。圖：KKLIVE 提供 入口即地獄—噁の食物博物館-羊眼汁。圖：KKLIVE 提供 入口即地獄—噁の食物博物館-牛鞭。圖：KKLIVE 提供 展場內也有充滿道德爭議的食物，像是還原古代「生吃猴腦」的血腥餐桌。圖：琅琅悅讀編輯室 有祕魯威而鋼之稱的「祕魯青蛙汁」料理配方中還有瀕危動物喀喀湖蛙當主要原料！圖：琅琅悅讀編輯室

入口即地獄—噁の食物博物館-噁の勇者試吃吧挑戰-鹽醃鯡魚罐頭。圖：KKLIVE 提供

全台首創唯一「噁の勇者試吃吧挑戰」強勢登場！

本次展覽特別設置全台唯一的互動試吃體驗，邀請觀眾放膽一試來自世界各地的驚嚇系食材。從秘密風味飲品、外酥內糯的昆蟲零食，到各種聞風喪膽的經典惡名料理，這裡不是要你吃飽，而是要你挑戰美食饕客的名號。不論你是天生味覺無懼型，還是邊尖叫邊嘗試的乾嘔糾結派，這裡都是測試「世界文化適應力」的最佳場域。吃或不吃不是重點，敢不敢嘗試，才是這場展覽的靈魂精神所在。

入口即地獄—噁の食物博物館-噁の勇者試吃吧挑戰。圖：KKLIVE 提供 入口即地獄—噁の食物博物館-噁の勇者試吃吧挑戰-鹽醃鯡魚罐頭。圖：KKLIVE 提供

入口即地獄—噁の食物博物館-噁の勇者試吃吧體驗卡。圖：KKLIVE 提供

限定入場特典登場！CSD中衛共同推出「噁の防護急救包」，入口即陪伴通關噁の美食盛典！

面對這場氣味與味覺的全面衝擊，「入口即地獄—噁の食物博物館」貼心準備觀眾專屬的救命補給包，與CSD中衛共同推出「噁の防護急救包」，凡購票入場即可獲得，限時限量，送完為止。內容物趣味對應又實用，包括可抵擋強烈氣味、保持安全距離的中衛活性碳口罩、試吃結束後幫助迅速去除餘味殘留的W博拭潔牙濕紙巾、酒精濕紙巾以及現場冷汗直流後，迅速補水續命的WATERHIGH電解質沖泡粉。這份特典不只是單純的應急工具，更是展覽精神的延伸，透過幽默包裝噁心，用好奇心對抗偏見，讓每一位觀眾都能更自在、也更投入地享受這場勇氣與味蕾的雙重冒險。

入口即地獄—噁の食物博物館-入場特典中衛《噁の防護急救包》。圖：KKLIVE 提供

顛覆味蕾 × 挑戰成見 × 理解文化

「入口即地獄—噁の食物博物館」不只是獵奇與惡趣味的集合，更是一場結合味覺體驗、心理探索與文化觀察的全感官旅程。以「噁心」為入口，實則邀請觀眾思考，為什麼我們會對某些食物產生反感？什麼樣的味道或外觀，會讓人不敢入口、食不下嚥？而背後的原因，往往並非食物本身，而是文化框架與成長觀念的形塑。

入口即地獄—噁の食物博物館-創辦人Samuel West致詞。圖：KKLIVE 提供

共同創辦人Dr. Samuel West表示：「美食深深根植於情感與文化之中。有些人從小吃到大的珍愛料理，卻會讓另一些人感到反胃。這些被視為『噁心』的食物，其實只是我們還不熟悉、不理解的『美味』。我們希望透過這場展覽，邀請大家換個角度看世界。」對於「噁心」的定義並非絕對，而是可以隨著理解、接觸與心態的開放而去做出改變。

「入口即地獄—噁の食物博物館」透過85件來自五大洲的美食，展現食物如何在不同社會中扮演角色、記憶與文化的載體。當我們願意暫時放下偏見、張開嘴巴，也許就能打開一扇通往更寬廣世界的門。同時也邀請大家在逛展時保持開放、勇敢的態度。去聞、去看、去大膽地嚐一口！或許會意外地發現人生中的美食新視界。更多展覽與購票資訊，詳見KKLIVE官網或官方社群（Instagram 、Facebook ）查詢。

創辦人Samuel West 為觀眾服務試吃吧蠶蛹。圖：KKLIVE 提供

關於入口即地獄 — 噁の食物博物館

「入口即地獄—噁の食物博物館」致力於挖掘並呈現世界各地文化中的「另類美食」，透過展覽與互動體驗，鼓勵人們以開放的角度重新認識飲食差異，進而促進對多元飲食文化的理解與尊重。此展覽最初創立於瑞典馬爾默，迅速引發全球關注，並陸續巡迴法國、德國、美國三國四城市，累計超過50萬人參與，成為探索食物與文化之間關係的獨特場域。

展覽資訊： 入口即地獄 — 噁の食物博物館

Disgusting Food Museum

展期：2025/6/28（六）- 9/28（日）10:00 - 18:00

地點：松山文創園區 １樓 藝巷空間，較鄰近大巨蛋那側（台北市信義區光復南路 133 號）