黃土水130歲誕辰揭幕「太平國小博物館」 百年經典作《少女》胸像7/3起免費參觀

在博物館樣貌越來越多元的年代，你可曾想過有一天能走進校園來參觀博物館呢？太平國小博物館自2022年啟動籌備，歷時三年，將於2025年6月16日舉行開館典禮，並於7月3日正式對外開放。2025年7月3日這一天，恰為臺灣第一位雕刻家黃土水130歲誕辰，也將成為這座博物館的生日。

這座延續黃土水精神所打造的校園藝術生態博物館，以「聽得見讀書聲、聞得見稻穗香、看得見大稻埕歷史、能親近黃土水傑作《少女》胸像」為使命，深植於百年校園日常與在地文化記憶之中。

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學生播種栽種的稻穗。圖／琅琅悅讀編輯室

太平國小校園內充滿生機與師生共建的生態空間。圖／琅琅悅讀編輯室

百年前藝術家黃土水的心意 北師美術館號召籌建完成

黃土水生於1895年7月3日，1907年轉入太平國小前身「大稻埕公學校」就讀。1915年自總督府國語學校畢業後返母校任教半年，隨後赴東京美術學校深造。1920年，他以大理石雕刻《少女》胸像作為畢業創作，並將此作品贈與母校，種下今日太平國小博物館的種子。

《少女》胸像承載著藝術家對故鄉的情感與理想，百年來靜靜守護於校園一隅。2020年出借北師美術館進行修復並參展，社會反應熱烈，也促成關於保存與展示的公共討論。北師美術館創辦人林曼麗認為，《少女》胸像「就地保存」不僅回應黃土水贈作母校的初衷，更承載太平國小師生代代守護的情感，也符合學校與校友會的期望。唯須建立具備「專業性」、「公共性」、「教育性」的博物館機制，並解決永續經營的挑戰。

北師美術館創辦人，也是本次專案的總策畫林曼麗。圖／琅琅悅讀編輯室

王道銀行基金會董事長駱錦明致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

在林曼麗與校友駱錦明的號召下，校友駱錦明以個人名義與王道銀行教育基金會率先捐助，陳君毅、許義榮、莊素珠、鄭文雄等多位校友與家屬相繼捐資，支持博物館籌建。北師美術館團隊自2022年5月起進駐太平國小，延續「One Piece Museum」館校協作模式與學校課程連結，並導入藝術史、博物館專業、文化資產保存知能；田中央工作群參與空間規劃，林伯豐捐贈最高規格的玻璃，林孝信除資助經費外，亦全力支持保全系統建置，廖明彬則在統籌工程之餘捐助資金。過程中，太平國小校長陳智蕾率學生和教職員積極參與，還有太平國小校友會理事長李達平、執行秘書張嘉莉連結在地全面支持，眾志成城，終於促成本館誕生。

臺北市市長獎萬安致詞。圖／琅琅悅讀編輯室 文化部部長李遠致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

太平國小博物館：黃土水專室、特展室

這座博物館深植校園生活，亦延續地方文化脈絡。沿著博物館小徑走入，映入眼簾的是由學生每日照料的田園，「綠色稻波」正呼應黃土水〈出生於臺灣〉一文中對故鄉風土的讚頌。稻波倒映於舊蒸飯室改建而成的「黃土水專室」落地窗上，這棟一樓平房即為《少女》胸像的常設展間。展室牆面採圓潤泥牆設計，營造如「土角厝」般質感，室內設有相思木打造的學習平台，自然光從玉蘭花樹梢灑落，映照胸像細膩的造形與紋理，展現黃土水對藝術的執著與對生命的凝視。專室門前的幽香，則來自紀念其遺孀廖秋桂所設置的桂花花台。

文化部長李遠與總策畫林曼麗於黃土水專室__太平國小博物館提供，黃宏錡攝影

《少女》胸像展示台特別以孩童視線高度設計，極具巧思。圖／琅琅悅讀編輯室

《男嬰頭像》。圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室 圖／琅琅悅讀編輯室

總策畫林曼麗、貴賓與台北市市長蔣萬安於黃土水專室_太平國小博物館提供，黃宏錡攝影

步出專室，可見一小方仿三合院「埕」的戶外工坊，重現黃土水雕刻大理石的工作場景；與之相連的「特展室」活化行政廊道空間。太平國小博物館開館特展主題為「黃土水與孩子們」，串聯三個子題：「黃土水身邊的孩子們」、「黃土水創作的孩子們」，以及「《少女》胸像與太平國小的百年情誼」，爬梳藝術家創作生涯中「孩子」的多重面貌。

特展室。圖／琅琅悅讀編輯室

黃土水與夫人膝下無子，在東京生活時與姪兒們共同起居，他們時而擔任助手，時而成為模特兒。展覽亦首度公開四姪黃清雲（歸化日本後改名幸田好正）後代寄藏的珍貴史料。黃土水早年以兒童為主題創作多件作品，包括初次入選帝展的《蕃童》（1920年）、獻給皇太子的《三歲童子》（1923年）等，雖皆佚失，皆為其雕刻生涯的重要篇章。目前存世之兒童主題作品僅《少女》胸像、《男嬰頭像》（1918年）與《水牛群像》（1930年）三件；其中遺世巨作《水牛群像》常設北市中山堂，《男嬰頭像》則特別出借本展，誌慶開館。展覽透過珍貴作品與文獻梳理，引導觀者能親炙黃土水對童稚神韻的描寫功力，也透露其寄寓純真的創作思維。展覽亦首次系統回顧《少女》胸像在太平國小的百年保存歷程，訴說其自1920年代進入校園以來，歷經沉潛、修復、再現，最終催生校園藝術生態博物館的百年情誼。

除了《少女》胸像，百年老校太平國小亦珍藏千餘件歷史文物，未來將活用這些資源規畫展覽、結合學校課程發展，並透過家長、志工與社區的參與，深化並擴散博物館能量，持續拓展黃土水的精神不朽。

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建築師黃聲遠為貴賓導覽特展室。圖／琅琅悅讀編輯室

特展室陳列諸多文獻，包含1997年太平國小校慶百年時設立校史室，當時總統李登輝親臨也曾與《少女》胸像有過珍貴合影。圖／翻攝自特展室展件，圖片來國史館，琅琅悅讀編輯室攝影

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518博物館日搶先登場館長：久子小姐

太平國小博物館的「館長」已在今年5月18日博物館日上任，她是「少女資歷105年，館長資歷0年」的《少女》胸像的數位分身「久子小姐」。《少女》胸像1920年首次登場於黃土水的畢業展時，名為「ひさ子さん」也就是「久子小姐」的意思。如今《少女》胸像以「數位分身」恢復這個名字，成為太平國小博物館的在社群媒體中代言人。

太平國小博物館是一座與校園共呼吸、與師生共成長、與生態共生長、承繼黃土水精神，並與在地共創未來的博物館。採線上預約制、免費參觀，6月17日起可透過太平國小博物館官方網站線上預約，7月3日正式對外開放參觀。

太平國小博物館_太平國小博物館提供，黃宏錡攝影

特展室_太平國小博物館提供，黃宏錡攝影