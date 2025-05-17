518國際博物館日／整理全臺30+館所 故宮、富邦美術館、北美館等免費資訊一次更新

迎接5月18日國際博物館日，全臺多處博物館、美術館及文化園區等館所，陸續公布免費入館、門票優惠、導覽活動、講座、文創市集及體驗課程等豐富內容。今年適逢週末，不少館所熱情響應，無論是博物館表率國立故宮博物院，或是話題性國際展接二連三登場的富邦美術館，所有的館所都期待藉此機會促進公共參與，打造民眾與博物館、文物展品之間的對話時刻。

以下特別整理2025年博物館日的門票優惠資訊，多家場館免費參觀、講座及好康活動一次看！

（左起）國立故宮博物院、富邦美術館。圖／國立故宮博物院、富邦美術館

文章目錄 什麼是國際博物館日？年度主題為何？

全台博物館免門票名單

【北部】

🏛01 線上 開放博物館

🏛02 新北市立十三行博物館

🏛03 臺北市立美術館

🏛04 富邦美術館

🏛05 國立故宮博物院(北部院區)

🏛06 國立臺灣博物館

🏛07 國立歷史博物館

🏛08 國家人權博物館

🏛09 新北市立黃金博物館

🏛10 新北市美術館

🏛11 新北市鶯歌陶瓷博物館

🏛12 新北市坪林茶業博物館

🏛13 宜蘭美術館

🏛14 玻璃工藝博物館

🏛15 郵政博物館

🏛16 國立臺灣科學教育館(教科館)

🏛17 國定古蹟林本源園邸

🏛18 忠泰美術館

🏛19 國立海洋科技博物館

🏛20 陽明海洋文化藝術館

🏛21 桃園市兒童美術館

【中部】

🏛22 中台世界博物館

🏛23 國立臺灣美術館

🏛24 國立自然科學博物館

【東部】

🏛25 花蓮縣石雕博物館

🏛26 花蓮美術館

🏛27 國立臺灣史前文化博物館

【南部】

🏛28 國立故宮博物院 南部院區

🏛29 嘉義市立博物館

🏛30 嘉義市立美術館

🏛31 祥太文化館

🏛32 高雄市立美術館

🏛33 國立臺灣歷史博物館

🏛34 國立臺灣文學館

【外島】

🏛35 澎湖生活博物館

什麼是國際博物館日？年度主題為何？

自1977年起，國際博物館協會將每年5月18日定為「國際博物館日」，2025年度主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來（The Future of Museums in Rapidly Changing Communities）」，聚焦青年參與、無形文化資產與科技應用三大面向，尤其在AI技術快速發展的浪潮下，博物館不僅肩負文化保存的使命，更扮演促進社會發展與公共參與的重要角色，也積極探索與提供民眾智慧導覽、AI共創與數位轉譯等創新體驗。

本次國際博物館日主視覺設計以「The Future is Fluid」為理念，在主視覺上以漸變顏色、鮮活的色調與不規格則線條，展現象徵博物館具備靈活轉型的調適能力。

圖｜中華民國博物館協會

文化部長李遠表示，他從小就喜歡到博物館，可說是隨著博物館長大的，從博物館裡感受到許多的幸福感，博物館收藏著人類集體的文明及智慧，「走進博物館能找到活著的意義」，因此文化部今年也發起「#博物館青春出任務」的主題，鼓勵年輕人在這段期間多多使用文化幣響應活動，週末5/17-18兩天，只要在文化部所屬館所使用文化幣購買門票、文創商品或參與收費體驗活動，即可享有13至15歲消費1點送1點、16至22歲消費2點送1點的加碼優惠。

14日文化部以「博物館與科技應用體驗」為主軸，串聯9所博物館進行科技體驗快閃活動。參與博物館包含國立故宮博物院、國立歷史博物館、國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣文學館、國家人權博物館、國立臺灣美術館及國立臺灣工藝研究發展中心等9間館所，展現積極運用創新科技及跨世代智慧推動社會發展的一面。

全台博物館免門票名單

【北部】

🏛01 線上 開放博物館

圖／開放博物館

響應耳朵經濟崛起與AI科技應用趨勢，中央研究院數位文化中心「開放博物館」於國際博物館日推出全新「聲覓」線上體驗，運用AI主題分析技術，重新詮釋逾2萬件聲音藏品，帶領大眾探索音樂、自然與環境聲景。結合多檔數位特展與策展人導覽，展現中研院在人文、科學等領域的研究轉譯成果，邀您線上展開一場跨領域的聲音尋覓之旅。

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🏛02 新北市立十三行博物館

將舉辦「十三行尋寶趣」限定的尋寶活動，邀請大家一同探索考古文物的奧秘！還能獲得限量好禮。

（地址／營業：新北市八里區博物館路200號，週一至週五9:30~17:00、週六週日9:30~18:00，每月第一個星期一為休館日）

🏛03 臺北市立美術館

這是臺灣首座現代美術館，也是許多台北極具指標性的館所，空間與展品的規劃新潮前衛，尤其日前甫剛公布2025 X-site: 毛孔城市－佔領計畫，進展前即能在戶外廣展看見大型裝置，打造融合藝術與地景的實驗場域，此外，館方不定期舉辦多項研討講座與及假日親子活動。

🏛04 富邦美術館

富邦美術館慶祝國際博物館日，喜歡藝術、正在找靈感的你，這是絕不能錯過的好時機！

5/18當天全面免費開放，無需門票、不限時段，可以自由參觀《布爾喬亞展（大蜘蛛）》等熱門展覽。5/15～5/17也加碼開放：憑任一展覽票即可免費入館。邀大家輕鬆漫步藝術展間，享受展覽與咖啡的美好時光。

★推薦閱讀：

58歲張清芳首次獻聲藝術 巨型蜘蛛藝術家「布爾喬亞特展」今起富邦美術館震撼登場

富邦美術館布爾喬亞國際特展：8件作品解鎖亮點與藝術金句

🏛05 國立故宮博物院(北部院區)

位於臺北市士林區，主體在1965年8月落成，收藏中國歷代的文物及藝術品，主要展示的文物以明清宮廷文物為主，包括書畫、玉器、陶瓷、漆器、銅器、竹木牙角器等。台灣館場之首的國立故宮博物院，今年恰逢故宮100+期許院慶之際能使南北兩院總參觀人次能達350萬的目標，博物館日也不例外，不遺餘力精心策畫系列展演活動，此外今年也首次與澎湖生活博物館合作特展「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」舉辦，特別選在博物館日之際讓肉形石遠渡重洋出海到澎湖展出，讓國寶的文化性能深根澎湖，期待帶入更多觀光潮，限定創意週邊也是一大賣點！

（地址／營業：111台北市士林區至善路二段221號，週一至週日9:00~17:00）

★特展：

筆墨見真章—故宮書法導賞

時間：2025/04/12 - 06/29

地點：故宮北院 204、206陳列室

國寶聚焦

時間：2025/04/19 - 06/22

地點：故宮北院 208陳列室

悅耳—傾聽畫裡的聲音

時間：2025/04/19 - 06/22

地點：故宮北院 202、212陳列室

織造精彩—清宮緙絲刺繡展

時間：2025/04/19 - 07/06

地點：故宮北院 202、210陳列室（202陳列室展期至06/29）

★推薦閱讀：故宮北院書畫四展齊發！融書法、繪畫及緙繡的藝術之境

🏛06 國立臺灣博物館

每年皆會熱情參與國際博館日的國立臺灣博物館，今年以「萬變臺博」為主題響應，呼應全世界在科技、社會、環境瞬息萬變的此刻，博物館如同多變的平台與載體，扮演著科技應用、文化近用、文化與自然資產保存及永續議題等推動者角色。不只四館均17-18兩日免費參觀，並推出典藏捐贈展、親子工作坊、外語導覽、環境影展等活動，呈現博物館在科技、文化與永續議題中的多元角色。另結合科技行動及走讀闖關等社區合作，邀民眾走進博物館，共同思考萬變時代的行動力與文化連結。

1. 本館 臺北市中正區襄陽路2號(二二八和平公園內)，週二到週日每日9:30-17:00，周一休館。

2. 古生物館 臺北市中正區襄陽路25號，週二到週日每日9:30-17:00，周一休館。

3. 南門館 臺北市中正區南昌路一段1號，園區：周一至周日6:00-22:00、展示館：週二到週日每日9:30-17:00

4. 鐵道部園區 臺北市大同區延平北路一段2號，週二到週日每日9:30-17:00，周一休館。

🏛07 國立歷史博物館

國立歷史博物館為迎接即將到來的「518國際博物館日」，周末17、18日兩天免票入館！邀請民眾走進史博館欣賞臺灣藝術史上的重量級展覽「穿越世代－李再鈐個展」、「李奇茂百年展」、「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，以及「玩色‧巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」，並於5月間推出融合教育、科技與文化記憶的「酷獸奇航VR重返史博期間限定體驗」與「城南串串•文青咖甜蜜」走讀活動，邀請民眾感受博物館的多元樣貌與深蘊的歷史魅力。

（地址／營業： 100台北市中正區南海路49號，週一至週日10:00~18:00，週一休館）

🏛08 國家人權博物館

圖｜國家人權博物館

常態免票參觀的國家人權博物館，近期正好推出「2025綠島人權藝術季」活動，除了有展覽《一四九海浬的時間：對抗遺忘》回顧白色恐怖歷史並省思人權外，還有「集章換禮」活動，民眾可觀展集大章、至合作店家消費集小章，並打卡藝術季作品，即可兌換主題帆布包、沙灘巾或T-shirt等限量好禮。參與方式簡單，實名制兌換，每人限一次，快帶著摺頁走訪綠島，展開你的藝術與人權之旅！

（地址／營業：新北市新店區復興路131號，週二至週日9:00~17:00，週一休館，若逢國定假日照常開放）

🏛09 新北市立黃金博物館

黃金博物館為國內第一座以生態博物館為理念的博物館，地處昔日採金史跡遍佈整個金瓜石聚落及周圍礦區，留下許多採金時期的舊建物、坑道、採礦器具，訴說金瓜石的礦業歷史與文化。

黃金博物館「Point（黃博）Out！」系列活動熱鬧登場，5/17–18推親子健走、集章抽獎、低碳換禮、一日小館長等豐富體驗，5/18當天更全館免費參觀。亮點包括「九份警樂揚」音樂會，新北市警察樂隊與學生聯手演出，讓音樂與歷史共鳴！

(新北市瑞芳區金光路8號，週一至週五9:30~17:00、週六週日9:30~18:00，每月第一個星期一為休館日）

🏛10 新北市美術館

新北市美術館今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲。圖／新北市府提供 李定宇

新北市美術館為（簡稱新美館）於2019年底動土開工，歷經五年的等待，終於迎來新北市第一座公有美術館，它不僅推動藝術、文化，以及讓交流平台藉著美術館延伸國內外，凝聚更多的藝術愛好者，更寄託落實「全民生活美學」落實與全市民的期待！



（地址／營業：新北市鶯歌區館前路300號，週二至週五10:00~17:30、週六週日9:00~18:30，每周一休館）

🏛11 新北市鶯歌陶瓷博物館



（地址／營業：新北市鶯歌區文化路200號，週二至週五09:30~17:00、週六週日9:00~18:30，每周一休館）

🏛12 新北市坪林茶業博物館

圖｜新北市坪林茶業博物館

坪林茶業博物館，是一座閩南安溪風格的四合院建築，博物館內含展示館、體驗館、茶藝教室等空間，並由館方定期辦理各式茶相關主題特展。本年度常駐主題策展「茶與王—皇家芳茗史」打造沉浸式宮廷風展場，帶你穿越古今探索皇室茶文化。展覽結合數位科技，讓歷代帝王現身說法，述說他們與茶的不解情緣，推薦大家來充電茶知識，享受帝王等級的品茗待遇！

（地址／營業：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號，週一至週五9:00~17:00、週六週日9:00~17:30，每月第一個星期一為休館日）

★特展：

「茶與王—皇家芳茗史」

時間：即日起至2025.11.11

地點：新北市坪林茶業博物館 展示館 B1

🏛13 宜蘭美術館

圖｜宜蘭美術館

響應「518國際博物館日」宜蘭美術館免費入館，「錯置的視界–林正仁雕塑展」當日免費參觀。 〜 歡迎參觀 〜

★特展推薦：

「錯置的視界–林正仁雕塑展」

時間：2025/4/19(六)~2025/7/27(日)

地點：宜蘭美術館（宜蘭市中山路三段1號）

🏛14 玻璃工藝博物館

圖｜新竹市玻璃工藝博物館

座落於至枕頭山新竹公園附近，該建築建於1936年的新竹州自治會館，國民政府接管臺灣後，成為接收委員會的住所，其後又有美軍顧問團進駐，之後又為憲兵駐所。在1995年的竹塹國際玻璃藝術節後才改作為玻璃工藝博物館，致力推廣玻璃工業及相關歷史。

在快節奏的時代裡，4月推出最新展覽「玻慢慢 Glass in Adagio」是一場由玻璃、光影與時間共同交織的藝術饗宴，以「慢活」概念為展覽主軸，邀請我們放慢腳步，感受光的溫度、影的浮動，讓時間不再只是數字，而是可以細細品味的節奏。有幸朋友不妨可前往參觀。

（地址／營業：新竹市東區東大路一段2號、週二至週日9:00-17:00，週一休館）

★特展推薦：

「玻慢慢 Glass in Adagio」

時間：2025/04/22～2025/08/03

地點：新竹市玻璃工藝博物館

🏛15 郵政博物館

圖｜郵政博物館

郵政博物館是郵政專業博物館，其設立宗旨係透過郵票、郵政文物之蒐集、典藏與策展，以及專業典籍、檔案資料的撰述與彙編，以傳揚郵政使命與文化。

1. 郵政博物館（地址／營業：臺北市重慶南路2段45號，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

2. 台北館（地址／營業：臺北市中正區忠孝西路1段114號2樓，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

3. 高雄館（地址／營業：高雄市三民區建國三路2-2號2樓，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

★特展：

郵電藝起－臺灣近代畫作郵票特展

日期：2025/03/11 ~ 2025/07/13

地點：台電北部展示館2樓

幸福滋味-美食郵票特展

日期：2025/01/11 ~ 2025/06/29

地點：郵政博物館臺北館特展室

郵藝之窗－郵票裡的臺灣藝術特展

日期:2024/12/10 ~ 2025/12/09

地點：郵政博物館臺中館

遊賞鐵道風情－火車郵票特展

日期：2024/09/14 ~ 2025/07/13

地點：郵政博物館高雄館特展室

🏛16 國立臺灣科學教育館(教科館)

圖｜國立臺灣科學教育館

國立臺灣科學教育館推廣科普教育，融合互動展覽與科技體驗，是親子共學與探索知識的最佳場所。台北士林的科教館內展覽豐富，從常設展「生多樣性」、「人體奧妙」、「物質科學展示區」等等主題，到新潮話題「半導體」、科技性別創新館的「敲敲打打工作坊」應有盡有。

此外，小公視也在科教館中庭限時推出為期一週的《校園目擊者》人權特展，結合桌遊體驗、影音觀展與互動遊戲，透過不同年齡分齡設計，引導觀者沉浸於人際衝突與人權思辨情境中，從「目擊者視角」重新看見生活中值得聲援的不平之處。



（地址／營業：臺北市士林區士商路189號，週二至週日9:00-18:00，除6/10端午節外，週一休館）

★特展：

「校園目擊者」

時間：5/13(日)-5/18(日) 10:00-17:00

地點：科教館 1樓中庭，免費參觀

🏛17 國定古蹟林本源園邸

林本源園邸（板橋林家花園）位於新北市板橋區，為清代富商林本源家族於19世紀中葉興建，融合江南庭園風格，集結了住宅、園林、戲台、書齋等多種建築形式，是清末富紳生活與建築美學的縮影，也是台北地區極少數保存完整的傳統園林建築群。

除了當天免票外，還有《穿古裝遊林園，打卡送拍立得！》，邀請也熱中傳統文化你得穿著古裝遊園，即可當天搶領限量100張拍立得，為自己留下懷舊又美好的身影作紀念。

（地址／營業：新北市板橋區西門街9號，週一至週日9:00-17:00）

🏛18 忠泰美術館

忠泰美術館響應2025年國際博物館日，以當期展覽《在混沌的世界中建立一點序曲》為核心，推出免票參觀、特別演出、限定導覽與精美好禮四大活動！5/17-18兩日開放免費入館，5/18更有限量周邊等你收藏。走進混沌，在藝術中尋找前行的節奏！

（地址／營業：台北市大安區市民大道三段178號，週二至週日 10:00-18:00，週一固定休館）

🏛19 國立海洋科技博物館

國立海洋科技博物館於5月17至18日推出限時活動，主題館與特展套票兩人同行一人免費，典藏館免費參觀。現場安排《蝠妹的世界》互動體驗、深海科技講座、音樂分享會與明信片集章活動，內容豐富多元，邀請民眾把握機會前來參與。

🏛20 陽明海洋文化藝術館

圖｜陽明海洋文化藝術館

陽明海洋文化藝術館迎來成立滿20週年，今年首度參與國際博物館日限時免票活動。特別策劃的「嗨港人20：陽明海洋文化藝術館20週年展」，展出涵蓋陽明海運、館方團隊、文化藝術、基隆港與在地生活等五大職人領域，並邀集20位藝術家共同創作，轉譯出多元的港都記憶。此外，配合4月22日世界地球日推出的「貨櫃製皂」特展，運用肥皂、咖啡渣、廢棄玩具與植物等日常物品，打造具環保意識與地方情感的貨櫃造型藝術作品，別具看點。

（地址／營業：基隆市仁愛區港西街4號，週二至週日 09:00-17:00，週一固定休館）

★特展：

貨櫃製皂展

時間：114/4/22起

地點：陽明海洋文化藝術館2F

嗨港人20

時間：113/12/7-8/31

地點：陽明海洋文化藝術館3F

🏛21 桃園市兒童美術館

深耕兒童美學教育的桃園市兒童美術館，18日也響應全館免費參觀。不管你是藝術咖、親子族、拍照控，通通歡迎來館看好展。

（地址／營業：桃園市中壢區高鐵南路二段90號-捷運A19桃園體育園區站，週三至週一09:30-17:00，最後入場16:30）

★特展：

故事從「不見的秋天」開始

展期：2025/4/2 – 2025/6/16

地點：1、2樓展廳

繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策

展期：2025/4/2 – 2025/6/16

地點：2樓 廊道

什麼都有便利商店—買東西主題書展

▸展期：2025/4/2 – 6/16

地點：3樓兒童藝術圖書空間外區

【中部】

🏛22 中台世界博物館

中台世界博物館大氣開放一週免票看展！5/13-18日全館免費外，不只提供古色古香的展覽環境，特展與講座也等待觀眾一起共襄盛舉走進博物館好好探索。

（地址／營業：南投縣埔鎮中台路6號，每周一休館，每日09:00～17:00，最後入場16:30）

★特展與講座：

博物策動─微型展示

時間｜5/13~5/18

地點｜中台世界博物館本館 大廳

大筆一揮：廣場筆書寫活動

時間｜5/18 9:00-16:00

地點｜中台世界博物館本館 廣場

德大字在特展專題講座

時間｜5/18 14:00-15:30

地點｜中台世界博物館本館 重閣講堂

講師｜李建緯教授(逢甲大學文化資產與文物保存研究中心主任)

木雕分館「佛誕故事導覽」

時間｜5/13~5/18 14:00-14:30、5/17~5/18 11:00-11:30

地點｜中台世界博物館木雕分館

🏛23 國立臺灣美術館

國美館5/14-18限時活動主視覺。圖／國美館官網

國立臺灣美術館響應國際博物館日，以「瞬息萬變中不變的初心」為題推出系列活動，探討美術館在變動社會中的角色。並結合端午節，攜手台中三館（立夫中醫藥博物館、亞洲大學附屬現代美術館 亞美館、國立自然科學博物館）舉辦「香映成趣」香包聯合活動，觀眾可手作專屬香包，完成三館體驗還可兌換限量禮包，邀請民眾在初夏時節找回生活初心。

🏛24 國立自然科學博物館

★特展：

《自然藝享》特展 𝘔𝘰𝘥𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦

日期｜𝟤𝟢𝟤𝟧.𝟢𝟦.𝟣𝟨—𝟤𝟢𝟤𝟨.𝟢𝟥.𝟢𝟣

地點｜科博館 第三特展室

《考古番仔園文化：尋找中部平埔族的祖先》特展

日期｜𝟤𝟢𝟤𝟧.𝟢𝟦.30—𝟤𝟢𝟤𝟨.𝟢𝟥.𝟢𝟣

地點｜科博館 第一特展室

【東部】

🏛25 花蓮縣石雕博物館

石雕博物館位於花蓮文化園區內，靠山臨海視野廣闊，園區內有廣大的休閒綠地、圖書館、演藝廳、文物館，周邊更有許多綠地公園、自行車道、觀光飯店、美食餐廳等，是享受花蓮悠閒生活的最佳去處。

為響應一年一度的博物館日，文化局在5月17日(週六)至5月18日(日)接連兩天在花蓮市的石雕博物館、美術館，以及壽豐鄉考古博物館皆有一系列博物館日的響應活動。5月17日(六)提供石雕博物館、花蓮美術館兩館供民眾免費入館參觀外，分別於兩館舉辦饒富教育意義的導覽、工作坊、音樂表演，並邀請花蓮希柏市集進駐，串聯38組藝文及餐飲品牌共襄盛舉，並開館至夜間8時

（地址／營業：花蓮市文復路6號，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

🏛26 花蓮美術館



（地址／營業：花蓮縣花蓮市文復路4號，週二至週日9:00~17:00，週一休館）

🏛27 國立臺灣史前文化博物館

國立臺灣史前文化博物館(史前館)這週末5/17、5/18除了可以免費參觀看展之外，史前館還聯手「書書果實 」，帶來期間限定展場說書、秘寶解說、互動遊戲攤位填滿大家的週末史前館。

（地址／營業：康樂本館 臺東縣臺東市豐田里博物館路1號，週二至週日09:00~17:00，周一休館，節日另行通知）

【南部】

🏛28 國立故宮博物院 南部院區

故宮南院建築獨樹一格，吸引許多民眾造訪感受南院之美。圖／國立故宮博物院提供

故宮南院除了現在熱門展覽的「人氣國寶展—穿越看洪武」，帶領大家一睹朱元璋畫像真面目和國寶之外，故宮100+亮點企劃重磅國際級特展「江戶浮世之美」即將於本月月底開展，目前展前暖身正如火如荼進行中，相信大家一定很期待與國立東京博物館的館際交流與成果，揭露這個紅遍歐美的甚至影響印象派畫風的東洋藝術風格。想看免費看國寶的朋友，就絕對不能錯過這次機會！

（地址／營業：嘉義縣太保市故宮大道888號，週二至週日9:00~17:00）

★特展：

「人氣國寶展—穿越看洪武」

時間：即日起-114年7月20日

地點：S302展廳

「江戶浮世之美」

時間：05-30~114-08-31

地點：S101展廳(預告)

🏛29 嘉義市立博物館

嘉義市立博物館當日全館免費開放參觀，邀請市民一同慶祝國際博物館日。另外，5/17-18〈數位展望諸羅城〉AR互動闖關遊戲，結合5G雲端運算與AR擴增實境技術，體驗嘉義三段城市故事：【林木軌跡】、【圓環印象】、【城隍巡禮】，歡迎大家來體驗。闖關且並於嘉博館粉專打卡完成後，可至服務台兌換小嘉博紀念品（數量有限，送完為止）。另外，臉書貼文也同步公布「愛木村地方文化館(休閒檜木觀光工廠)」18日當天票價全面95折優惠資訊，幫大家規劃好一場文化旅程，重新認識你所熟悉的嘉義。



（嘉博館 地址／營業：嘉義市忠孝路275-1號，週二至週日9:00~17:00，周一休館，最後售票16:30）

（艾木村 地址／營業：嘉義市西區文化路909-3號，週一至週日9:00~17:00，周二休館，最後售票16:30）

★特展：

來嘉呷飯 – 嘉義火雞肉飯特展

時間｜ 113/08/21 - 114/05/18

地點｜1樓特展廳

🏛30 嘉義市立美術館



（地址／營業：嘉義市廣寧街101號，週二至週日9:00~17:00，周一休館，最後售票16:30）

★特展與講座：

《背光—郭東榮、陳銀輝、詹浮雲》

時間｜展期至6月8日

《義方—洪鈞元個展》

時間｜展期至6月1日

「畫中的歷史」對談

時間｜5月18日 14:00–16:00

地點：三樓多功能室

與談人：鄭勝華策展人 × 蔡潔妮博士

🏛31 祥太文化館

為了慶祝國際博物館日，祥太文化館也在5月18日當天開放免費參觀，並且需要事先預約，請把握這難得的機會！18免票外，推出講座活動「陶學威龍—磁州窯及龍造型交趾陶」下午14:30至16:30由曾肅良教授，將帶您深入了解古陶瓷的美學與技藝。快來嘉義，與我們一起慶祝這場文化盛宴！



（地址／營業：嘉義市東區大雅路二段285巷30號，週二至週日9:00~17:00，周一休館，最後售票16:30）

🏛32 高雄市立美術館

《行者十步：蔡明亮》展覽一隅。圖／高美館

除了與大家一樣高雄市立美術館博物館（高美館）日參觀免票之外，今日恰逢高美館本年度重磅特展《行者十步：蔡明亮》開幕！展覽是以蔡明亮導演的《行者》系列電影累積12年集大成之作，，這次讓觀者不再只是透過眼睛觀看，而是用身心靈以有別於影廳的角度再次領略作品，同時也將電影的時間性帶入高美館的挑高空間，最讓人眼睛一亮的是導演蔡明亮跪姿親自抄寫佛教重要經典《金剛經》。



（地址／營業：高雄市鼓山區美術館路80號，週二至週日，上午9:30至下午5:30，週一休館、除夕休館）

《行者十步：蔡明亮》

日期｜𝟤𝟢𝟤𝟧.𝟢𝟧.𝟣𝟩-𝟢𝟪.𝟣𝟢

地點｜高雄市立美術館𝟣𝟢𝟦-𝟣𝟢𝟧展覽室

🏛33 國立臺灣歷史博物館

活動豐富性多且有趣的國立臺灣歷史博物館，今年博物館也沒有缺席！2025國際博物館日不只連續兩天參觀，同時還籌辦一系列活動登場，包含音樂、展覽、戲劇、工作坊等，與你一次玩遍歷史大小事！在快速變動的世界中，博物館不只是保存過去，臺史博更透過創新和行動，陪你一起想像未來。

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（地址／營業：臺南市安南區長和路一段250號，週二至週日09:00-17:00 ，最後入場時間為16:30）

🏛34 國立臺灣文學館

臺文館518國際博物館日活動登場，歡迎大、小朋友闖關體驗臺灣文學。

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（地址／營業： 700台南市中西區湯德章大道1號，週一至週日09:00~18:00，週一休館）

【外島】

🏛35 澎湖生活博物館

此次與國故宮博物院合作特展「」在16日開幕，同時也結合518博物館日，除澎湖生活博物館於5月17日、18日開放免票入館外，也特別辦理館舍串連活動：於5月17日至8月17日，至「澎湖生活博物館」、「澎湖海洋資源館」、「澎湖開拓館」、「澎湖化石館」、「洪根深美術館」、「馬公金龜頭砲臺文化園區」、「篤行十村眷村文化保存園區資訊服務站」及「第一賓館」，任選4處館舍，於Facebook或Instagram打卡並設定公開，可至澎湖生活博物館服務台兌換特展聯名乖乖1包（1帳號限兌換1次，數量有限，送完為止），邀請民眾走訪澎湖文化場館。

br>（地址／營業：澎湖縣馬公市新生路327號，每週四至週二，上午9點至下午5點）

★特展：

「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展

時間：2025/05/17～2025/08/17

地點：澎湖生活博物館二樓特展室