故宮北院書畫四展齊發！融書法、繪畫及緙繡的藝術之境

畫作不僅能凝視，也能用心傾聽；千絲萬縷的織繡工藝，則以精緻的紋理與質感，帶領觀眾開啟更深層的感官想像。國立故宮博物院北部院區書畫展全新登場，除了主題展「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」，精選院藏緙繡珍品，展現清宮收藏與織造工藝的豐富面貌；另一主題展「悅耳—傾聽畫裡的聲音」，聚焦古代畫家如何以筆墨描繪「有聲畫」；例行展覽「國寶聚焦」、「筆墨見真章—故宮書法導賞」亦更新展件。四檔書畫新展融合書法、繪畫及緙繡，跨越視覺與聽覺，透過多元媒材交織和諧共鳴的藝術樂章。

故宮「織造精彩」特展，展出故宮院藏緙繡珍品。

故宮策展人、書畫文獻處副研究員許文美表示，緙絲是古代珍貴的絲織品，最遲自唐代起，便將原本應用於毛織的「通經斷緯」技法運用於絲織，使織品能精準細緻地呈現圖案。宋代以後，刺繡工藝日益成熟，常以名家書畫為藍本，涵蓋山水、花鳥、人物等題材，展現細膩寫真的藝術風格。本次展覽精選故宮院藏緙繡珍品，分為「清宮收藏古代緙繡」、「織造華美緙繡」與「以御筆書畫詩文為中心的織繡」三大單元，呈現清宮織繡藝術的華麗風貌。

第一單元「清宮收藏古代緙繡」，展出清宮珍藏的古代緙繡書畫。國寶〈緙絲富貴長春軸〉為存世宋緙精品，以藍色絲線為底，交織牡丹、月季（又名長春花）、菊花、芙蓉等花卉，緙工細密，色彩明麗，寓意「富貴長春」。第二單元「織造華美緙繡」，則呈現清宮緙繡的豐富題材與精美工藝。〈緙絲村農韶慶圖〉與〈緙絲場圃秋成圖〉兩件掛軸，圖案源自清康熙年間起相當重視的《耕織圖》，前者表現村夫搗米，老少圍爐取暖的溫馨場景；後者則是農人簸揚穀物，整理稻穗的豐收圖景，表現清代對農耕社會的理想描繪。

國寶 宋 緙絲富貴長春 軸

清 緙絲村農韶慶圖 軸 清 緙絲場圃秋成圖 軸

皇帝的御筆書畫詩文，也是清宮緙繡重要的樣稿來源，尤以乾隆時期最為盛行。第三單元「以御筆書畫詩文為中心的織繡」，展出孔子七十二代孫孔憲培之妻于氏率家人繡製的〈御製萬年枝上日初長詩意〉，構圖華美，色彩鮮麗，宮殿樓閣彷若仙境。左上御製詩為乾隆皇帝為其生母崇慶皇太后所作，其中「壽康」一詞寓意「長壽安康」，亦呼應崇慶皇太后頤養居所「壽康宮」。〈清 緙絲大壽字〉以慈禧太后書寫「壽」字為原型，朱紅大字內緙飾四季花卉，再以筆設色添染細節，展現書法、繪畫與織藝交融的創意巧思。

從織繡工藝延伸至書畫作品，宋代皇后的華麗衣飾與冠冕紋樣，同樣展現宮廷藝術的精緻典雅。本季故宮「國寶聚焦」精選展出〈宋高宗后半身像〉與〈宋孝宗后半身像〉，選自2017年指定為國寶文物的《宋代后半身像》冊，共收錄十二位北宋與南宋皇后珍貴畫像。畫中兩位皇后穿戴宋代后妃最高等級的禮服與冠飾，稱為「禕衣」（翟衣）與「九龍花釵冠」，用於受冊、親蠶、朝會等重要場合。「禕衣」上有成對雉雞紋飾，「九龍花釵冠」飾以九龍、西王母與群仙儀仗，點綴飛鳥、花卉等圖案，象徵皇后母儀天下及呼應西王母尊貴祥瑞的神聖形象。

國寶 宋代后半身像冊 (右幅宋高宗后半身像；左幅宋孝宗后半身像)

故宮策展人許文美副研究員表示，以筆墨勾勒聲音意象的畫境世界，也是本季書畫新展一大亮點。此次「悅耳—傾聽畫裡的聲音」主題展，精選描繪自然與人文聲音意境的「有聲」畫作，如「聽松」、「聽泉」、「聽雨」、「聽琴」等主題，邀請觀眾駐足傾聽畫裡的聲音。其中〈傳宋 許道寧 松下曳杖〉描繪湖畔蒼松翠竹成蔭，策杖文士自小徑走出，駐足凝聽松韻天籟，巾帽衣帶隨風揚起，顯得詩意盎然。至於展出故宮歷代書法名蹟的「筆墨見真章—故宮書法導賞」例行展，本季推薦唐代書法名家顏真卿〈劉中使帖〉。此帖以大字行草書寫於藍箋上，筆畫對比強烈，空間參差錯落，筆勢雄渾灑脫，為顏氏存世極為罕見的大字行草作品。

唐 顏真卿 劉中使帖 冊

展覽資訊： 筆墨見真章—故宮書法導賞

時間：2025/04/12 - 06/29

地點：故宮北院 204、206陳列室 國寶聚焦

時間：2025/04/19 - 06/22

地點：故宮北院 208陳列室 悅耳—傾聽畫裡的聲音

時間：2025/04/19 - 06/22

地點：故宮北院 202、212陳列室 織造精彩—清宮緙絲刺繡展

時間：2025/04/19 - 07/06

地點：故宮北院 202、210陳列室（202陳列室展期至06/29）