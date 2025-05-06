故宮清代彩繪古地圖列重要古物 規劃展出部分彩圖細說18世紀臺灣史

琅琅悅讀／ 國立故宮博物院
清乾隆年間彩繪本 重修臺郡各建築圖說-重建臺灣郡城圖
清乾隆年間彩繪本 重修臺郡各建築圖說-重建臺灣郡城圖

文化部近日公告，藏《重修臺郡各建築圖說》一冊79件，及《乾隆臺灣地圖》1件，共計2案80件指定為重要古物。

故宮典藏《重修臺郡各建築圖說》為清代紙本彩繪圖文冊，共計79幅，包含39幅彩圖與40幅圖說（其中1幅題稱「記」），多採「一圖一說」形式對照呈現。本冊由清乾隆年間臺灣府知府蔣元樞（1739－1781）編繪，記錄其1775年至1778年任內，在臺灣興建寺廟、府署、軍事、教育、民生等各項建設成果。透過這批珍貴的圖文資料，現已不存的中管衙署、臺灣佐屬公館、鹿耳門公館、臺邑望樓、彰化縣望樓等歷史建築重現紙上，而天后宮、城隍廟、臺灣府學等現存建築呈現當年原貌，展現18世紀中後期以臺灣府城為主豐富的人文地景。

《乾隆臺灣地圖》為傳統手繪青綠山水畫風格，地理方位採上東下西，左北右南，描述範圍東以山為界，西臨海，北至花屽嶼，南至碼磯頭，呈現臺灣本島自然及人文景觀，同時涵蓋澎湖群島在內的臺灣西岸近海島嶼、沙洲、礁石等。圖中除了以實景式符號，繪註中央山脈以西的地貌景觀，最引人注目的是山脈以東、地圖上方空白處，依序書寫多處原住民聚落名稱，說明繪者雖未具體繪出地景，但對於「山之後」的部落分布已有相當認識。此外，在卷末臺灣北部區域，除了常見的地理要素，圖說中還記錄當時對臺灣海域的觀察，如可吐出「龍涎香」的「海翁魚」，或早年紅毛船出入的「八尺門港」常見「五色魚」等描述，皆能展現臺灣地方特色。

清乾隆臺灣地圖(局部)，卷末臺灣北部區域，除了常見的地理要素，圖說中還記錄當時對臺灣海域的觀察。
清乾隆臺灣地圖(局部)，山脈以東、地圖上方空白處，依序書寫多處原住民聚落名稱，說明繪者對於「山之後」的部落分布已有相當認識。

故宮表示，近年《重修臺郡各建築圖說》於「院藏善本古籍選粹︰彩繪圖籍」、「築城風雲︰清代文獻與圖像中的臺灣諸城」等展覽展出。今年故宮百年院慶系列特展，北部院區6月21日至9月7日將推出「宮樂響起︰文獻中的宮廷音樂」特展，規劃展出《重修臺郡各建築圖說》部分彩繪圖；而《乾隆臺灣地圖》預計於未來相關主題展覽中展出，以圖文為史細說18世紀臺灣的故事。

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展覽預告：

「宮樂響起︰文獻中的宮廷音樂」
時間：6月21日至9月7日
地點：國立故宮博物院 北部院區

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