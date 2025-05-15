國資圖「歐洲視角下的格林童話」 21幅插畫藝術解密流傳百年的故事原貌

撰文╱鄒明珆 攝影╱莊震烽

雅各‧格林和威廉‧格林兄弟共同採集、記錄德國民間傳說和童話故事的2卷《兒童與家庭童話故事》自1812年和1815年首次出版以來，成為世界上翻譯次數最多的德語文學作品。格林童話之所以歷久不衰，關鍵在於它們以豐富的想像力，傳遞善良、正直、勤勉與勇氣等超越國界與時代的核心價值觀，深受世界各地的讀者認同。

長期舉辦文化活動，推廣德國文化的歌德學院（台北）德國文化中心資訊中心主任王惠玫指出：「這些價值觀在不同文化中依然重要，這也是格林童話至今仍然深受歡迎的原因。」她補充，格林兄弟不僅收集與改寫童話故事，還對德語語法與文字發展帶來深遠影響，奠定了現代德語的語言學基礎。

展覽內容不僅重現經典童話，更鼓勵大眾思考故事如何隨著時代演變而改變。

插畫藝術與敘事結構 從比德邁爾風格到當代創作

過去，格林童話的插畫多遵循比德邁爾繪畫傳統，強調簡約、寫實與懷舊溫暖的氛圍，將德國森林與中世紀城鎮作為童話背景。然而，當代插畫家則勇於突破框架，以不同視角與藝術風格詮釋經典故事。「這些插畫家不只是為故事配圖，更透過畫作傳遞他們的時代觀點。」王惠玫表示，此次展出的作品涵蓋幽默、寫實、甚至前衛的風格，讓大眾得以跳脫傳統印象，感受格林童話的多元詮釋。

展覽依據格林童話的典型敘事結構，將展出的21幅作品分為五大主題：

1.分離—主角踏上旅程，開啟冒險；2.移動中—跟著主角的腳步，迎向旅途中的挑戰與未知；3.證明自己—在威脅、誘惑和絕望；4.掌握狀況—艱難地克服困難、迎向轉機；5.幸福結局—最終迎來圓滿。

這種解構方式展現童話的共通元素，也反映人類普遍的成長歷程。「德國人擅長將故事結構化、分析化，甚至能將這些充滿浪漫想像的童話故事拆解得像生產線一般，乍看會讓人覺得好像有點掃興，卻又不得不承認的確符合現實，甚至就連大眾熟悉的好萊塢英雄電影其實也不脫這個結構。」王惠玫笑著表示。

展覽透過21幅、來自歐洲13個國家的插畫作品及原作繪本，帶領大眾重新認識這些流傳百年的故事。

此次展出的21幅作品中，有些故事為人熟知，也有些較為冷門。例如《大野狼與七隻小羊》以幽默風格重新演繹可愛的羊群；《披著熊皮的人》則講述一名戰士與魔鬼交易、經歷7年考驗後逆襲成功的故事。「透過這些作品，不僅讓讀者能夠以更開放的心，認識當代藝術家對格林童話的理解，也進一步思考為何某些故事成為全球經典，而另一些則相對較為陌生？」王惠玫表示，這正是展覽希望帶給大眾的反思。

格林童話持續啟發人們的想像力，無論是孩童還是成人，都能在這些故事中找到共鳴。

德國國際青少年圖書館 童書藝術的推手

策劃此次國際巡迴展的德國國際青少年圖書館成立於1949年，是全球最大、最具影響力的兒童與青少年文學圖書館，致力於保存並推廣來自世界各地的童書與插畫藝術。館內收藏超過60萬冊童書，並定期舉辦國際巡迴展覽，將世界各地的優秀童書介紹給不同文化背景的讀者。「他們現在還是如此這般地生活著——歐洲視角下的格林童話」國際巡迴展不僅重現經典童話，更鼓勵大眾思考故事如何隨著時代演變而改變。從傳統到創新，格林童話持續啟發人們的想像力，無論是孩童還是成人，都能在這些插畫與故事中找到共鳴，邀請大家帶著開放的心，親臨現場發掘童話故事的無限可能！

展覽資訊 「他們現在還是如此這般地生活著——歐洲視角下的格林童話」國際巡迴展

展覽日期：2025年2月18日(二)至7月27日(日)

展覽地點：國立公共資訊圖書館總館3樓世界繪本中心

「他們現在還是如此這般地生活著——歐洲視角下的格林童話」主視覺海報。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌178期：閱讀無所不至，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。