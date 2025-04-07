草間彌生特展倒數！週六夜間魔幻延長 限量皮製畫冊熱烈預購中

自去年12月21日開展的「草間彌生的「軌跡」與「奇跡」—W Collection & More 1951-2005」，睽違十年草間彌生再次於台灣盛大展出，展覽即將突破十萬人次造訪。本次展出近70件作品，不僅囊括草間彌生的繪畫、軟雕塑、拼貼作品，更展出鮮少在台曝光的裝置作品、行為錄像與服裝。作品多為首次在台展出亮相，並聚焦在草間彌生藝術萌發的初期與最具爆發性、實驗性的創作階段，呈現這位風靡全球的文化偶像較少被談論的藝術面向，如展覽總策畫林曼麗所說：「希望讓大家看到不一樣的草間彌生！」

即日起每周六夜間延長至20:30

展期進入倒數一個月，為回饋觀眾，北師美術館將於四月第一週開始，每周六延長開館至晚上8:30，讓觀眾體驗草間彌生的夜間魔力！二樓挑高展廳的重點展品—《圓點的強迫妄想》巨型裝置，夜幕降臨時映照著周圍的透明落地窗，搖身一變成為巨大的鏡屋，巨型粉紅螢光氣球的倒影好似在展廳中自行增生，構成虛實交錯的游離幻境。

特展專屬限量畫冊 熱烈預購中

伴隨展覽尾聲，展覽畫冊將於四月中旬出版上市。從本展重點作品發展出兩款封面，以《圓點的強迫妄想》發展的「圓點珍藏版」，全球限量500本，每本展覽畫冊印有專屬編號，以草間彌生工作室指定pantone色號之特製皮料搭配燙銀文字，讓作品轉生成新潮時尚的書封在展覽結束後持續陪伴大家。「幻影無限版」則取自另一件展品《幻影的彼方》，這組閃耀著金光的1999年裝置作品，桌椅、梳妝台、桌上的水果、人體模特兒、鸚鵡等構成一個奇幻的室內空間，所有物件都被金色的無限之網所覆蓋。草間彌生本人也曾親自坐在這件裝置作品內，拍攝錄像作品《草間彌生的房間》。

全球限量500本的展覽畫冊印有專屬編號，共有兩款封面，現正熱烈預購中。圖／北師美術館

展覽畫冊收錄本次展出所有作品的圖版、檔案照片及完整年表，由總策畫林曼麗揭開展覽緣起和策展過程，並邀請作家盛浩偉、臺灣師範大學美術學系專案助理教授魏竹君、知名藝術經理人寺瀨由紀撰寫專文，分別從日本文學、當代藝術行為表演及藝術市場等多重面向來書寫草間彌生，讓喜愛草間彌生的觀眾進一步認識這位毫不設限的傳奇當代藝術家。畫冊正熱烈預購中，在北師美術館網路商店或展覽現場都可訂購，至4月20日預購期間享八折優惠，一次購入兩個版本套組享七六折，想收藏作品級的展覽畫冊請把握機會。

全球限量500本的展覽畫冊印有專屬編號，共有兩款封面，現正熱烈預購中。圖／北師美術館

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」以草間彌生與台灣的相遇為起始，透過「草間的綻放」、「圓點．原點」、「草間的蟄伏」、「Love Forever」四個展覽子題重探她如何將自身經歷轉化為藝術創作的「軌跡」，於曲折蜿蜒的人生道路上走出屬於自己的康莊大道．最終與世人迎向藝術與生命的「奇跡」。展覽將於5 月 4 日結束，為維護參觀品質並減少排隊時間，展覽採線上預約時段優先入場制，現場也開放少量票券，建議假日欲參觀的民眾可先於網路購票平台購票，節省現場等待時間，或是儘量選擇平日參觀。把握最後機會體驗草間彌生的無限魅力！

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」回應觀眾期待，加開周六夜間場時間，提供不同的觀展體驗！圖／北師美術館

展覽資訊： 「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」

時間：即日起至2025/5/4，週二至週日10:00-18:00，每週一休館，週六延長開館至晚上20:30

售票：全票380元

地點：北師美術館（臺北市大安區和平東路二段134號）

主辦單位｜國立臺北教育大學北師美術館

合辦單位｜時藝多媒體傳播股份有限公司

主力贊助｜台新銀行

贊助單位 ｜建銘投資股份有限公司 、財團法人建弘文教基金會 、美術館之友聯誼會 、JINS Taiwan

更多購票資訊：北師美術館臉書查詢