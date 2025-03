【抽獎】北師美術館特展：8組關鍵詞及必看作品，探尋女力藝術家「草間彌生」超越性別、疾病與時尚的創作軌跡

隨著性別平權意識抬頭,女力符號也浸潤在文學、藝術、文化等各個領域之中,現年高齡96歲的圓點女王:草間彌生正是當代女力的最佳典範!她在世界各地獲獎無數,曾被英國《The Times》評選為「二十世紀最偉大的藝術家」之一;也曾獲頒美國終身成就獎、法國藝術及文學騎士勳章等殊榮,還與普普藝術大師藝術家安迪·沃荷一起聯展過,是世界公認當代藝術史上最具代表性及顛覆性的女性藝術家,創作超越性別、疾病、時尚、種族、戰爭等界線。

2樓展場_《圓點的強迫妄想》.1998/2024,尺寸依空間而定,塑膠氣球、複合媒材©草間彌生

國立臺北教育大學北師美術館重磅特展「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」與草間彌生工作室、青森美術館等多方協力下,精選70件作品聚焦在1951年至2005年間的創作,透過四大策展主題「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」、「Love Forever」,藝術是她療癒自身與表達自我的出口,作品包含繪畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等等,特展開展至5月4日,以下整理絕對不能錯過的8組藝術品與8組關鍵字,搭配簡介作品與藝術家生平,邀請大家38國際婦女節之際一起沉浸其中,感受精采她實驗性創作軌跡與獨特的美學之境!

1.《圓點的強迫妄想》

作品:《圓點的強迫妄想》,Dots Obsession,1998/2024

位置:二樓展間、戶外草坪



#北美館雙年展 #大型裝置 #再現

草間彌生1998年創作的《圓點的強迫妄想》大型氣球裝置,睽違26年再次現身台北!這組作品是本次展件中最巨大、最搶眼、也是觀眾進展時最先映入眼簾的大型藝術裝置,當時受到臺北市立美術館(北美館)館長林曼麗及策展人南條史生之邀,於台北雙年展創作巨型現地創作,以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭,是草間彌生難得以巨大雕塑與公共空間對話的作品之一,引發大眾熱烈迴響,球體外型、圓點密度各異,在空間中恣意蔓生,同時又魔幻般的漂浮於展室中,彷彿每一件都是具有強大生命力的個體,營造出有趣的沉浸式空間。

除了復刻重現氣球外,還有為本次展覽特別製作的《生命的足跡》,這組燈作進駐在北師美術館與國北教校園之間,在綠地、紅磚牆與玻璃屋等空間中互相共振,尤其夜晚還能看見它發亮模樣,與展示內的《圓點的強迫妄想》遙相呼應,一如藝術家強烈風格與頑強生命力一般,耀眼奪目!

※溫馨提醒:這些親民的作品可拍照錄影打卡,但嚴禁觸摸喔!

草間彌生1989年台北雙年展於北美館展出《圓點的強迫妄想》。圖/北美館

2024年12月《圓點的強迫妄想》再次登陸台北,躺在國北教草皮的大型公共藝術創作,趣意十足。圖/琅琅悅讀編輯室

由北師美術館三樓向二樓所見的《圓點的強迫妄想》。圖/琅琅悅讀編輯室

從國北教看相美術館二樓展區的藝術品。圖/琅琅悅讀編輯室

2.《點》、《無限的網》、《幻影的彼方》

作品:《點》,Dots,1951、《無限的網》,Infinity Nets,1999、《幻影的彼方/無限的網》,Beyond My Illusion∕Infinity Net,1999

位置:二、三樓展間



#圓點女王 #父母失和的家庭關係 #精神疾病

無止盡的「圓點」是草間彌生作品中很重要元素之一,不過你知道為什麼她的作品總是會有點嗎?草間彌生自己曾多次提到「點」,與她的童年經歷與精神狀況密切相關,大約10歲起,父母失和帶來的不和諧的家庭關係與精神疾病帶來的「幻視」、「幻聽」不斷地影響她感官與生活。她說,自己第一次看圓點是源自某天看見桌布上的紅色花紋圖案,不斷重複出現、無限蔓延,迫使整個空間和自己都遭到吞沒,而這個深陷幻覺的體驗中,圖案被簡化成圓點,而體驗成為了她創作重要靈感及核心價值。

草間彌生,《點》-1 ,1951,42.7 × 30.2 cm,墨水、紙 ©草間彌生

1951年的這幅《點》是本次展出所有作品中最早的創作,同時也是她赴美留學之前在日本的早期創作,看似隨興地以墨水點狀描繪,實則濃淡不一,密堆疊皆有章法,表現出無重心的視角,此外,這些點不僅僅只是重複的裝飾性元素,她更是透過無限擴展的點來探索自我,也將她的感受表達讓所有人知道,就像是一種自我表達與一種精神上的延續。

而「點」孳生後也逐漸形成了「網」,她的網有兩種意象呈現,包含無重心、沒有邊界,強調把人吞噬的《無限的網》系列創作,另外一種是消融,當你將點黏到身上後,主客關係消融在一起,這個概念在很多創作中都能感受到。尤其《幻影的彼方》畫面有點類似看見漫畫中常用的「網點」技法,乍看用色、大小疏密等元素組成一幅畫,但隱約又能看見圖像,將藝術家幻覺具象化,營造與環境空間自我消融,同時從而獲得永恆的新生。

※溫馨提醒:部分珍貴的創作是禁止近距離拍攝,以現場標示為主!

展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

草間彌生,《無限的網》,1999,45.5 × 53 cm,壓克力彩、畫布,北師美術館提供 ©草間彌生

草間彌生,《幻影的彼方》,1999,尺寸依現場而定,複合媒材©草間彌生

草間彌生作品《幻影的彼方》局部的點與網。圖/琅琅悅讀編輯室

3.《南瓜》、《花》

作品:《南瓜》,Pumpkin,1990、《花》,Flower,1989

位置:二樓展間



#南瓜 #童年

南瓜之於草間彌生,就像是向日葵之於梵谷;睡蓮之於莫內,似乎每位藝術家的生命軌跡中總會有一種植物成為他們的精神寄託,並在大量創作的過程中奠定了它成為自己標誌性的主題。

「我愛南瓜,自童年起它便是我的精神居所。南瓜深不見底的靈性,一直為世間眾人帶來和平......,為我帶來心境的平靜。」《論南瓜》,2010

實際南瓜花與生長中的南瓜果實的外觀。圖/Unsplash

草間彌生1929年3月22日生於日本長野縣松本市,成長於富裕的育苗採種場之家,不幸的童年經驗中,她享受在採種場的花草小徑上觀察南瓜的果實和黃色的花,留心它們的的姿態與細節,南瓜曾帶給她幻覺的奇想,彷彿具有靈性、會說話,所以她深覺它們可愛至極。本次展出的作品《南瓜》、《花》正是這個1989-90年的創作,正個時期的創作,經常以此核心植物佈滿圓點,背景均為網形連結延伸,是集結她熱愛的自然元素與強迫執念的經典創作。

草間彌生,《南瓜》,1990,15.8 × 22.7 cm,壓克力彩、畫布©草間彌生

草間彌生,《花》,1989,45.5 × 38.0 cm,壓克力彩、畫布,W Collection,北師美術館提供.png

4.《自畫像》、《光No.1》、《海底》

作品:《自畫像》, Self-Portrait,1953、《光No.1》,Light No.1,1962、《海底》,The Sea,1958

位置:三樓展間



#海洋 #日本畫 #用色大膽

本次策展總策畫林曼麗名譽教授分享:「我傾向認為草間彌生作品並非超現實主義,因為我們看上去的超現實(作品),對她來說就是現實與真實。」,因為囿於疾病苦痛之下,她的所見與所感都是真實存在,只能不斷透過藝術尋獲救贖與療癒。

草間彌生的創作之路就是不斷地挑戰自我,除了要克服疾病的痛苦外,也要多次遠赴他鄉打拼。例如1948年先離開長野市來到京都市立美術工藝學校求學,1951年首次在家鄉辦個展,展出百幅素描與油畫,這系列繪畫相較我們熟知的亮黃色調,色彩略為黯淡,但已能察覺喜歡大膽用色作畫,如《自畫像》以黑紅視覺色,以充滿生命力筆觸,把植物經脈與點巧妙融合於作品之中。後來,草間彌生躍上更廣大的世界舞台,在美國藝壇闖蕩後的作品《光No.1》、《海底》,展現繪畫布局具備獨特性與氛圍感,《海底》深沉的用色彩表現出海洋暗潮洶湧與未知,《光No.1》則透過聚光燈光束來點亮畫布上,映照出既像海中的珊瑚又像意識裡的光點。這些難得一件的早期作品,將她扎實的日本繪畫訓練與多元媒材使用的技法嶄露無遺,帶我們看見不同面向的她。

草間彌生,《自畫像》,1953,29.5 × 22.4 cm,粉彩、墨水、紙©草間彌生

草間彌生,《光No.1》,1962,30.5 × 36.8 cm,不透明水彩、粉彩、墨水、紙 ©草間彌生

草間彌生,《海底》 ,1958,24.2 × 27.2 cm,油彩、畫布,北師美術館提供 ©草間彌生

5.《航空郵件的積累》

作品:《航空郵件的積累》,Airmail-Accumulation,1963

位置:三樓展間



#美國深造 #航空 #普普藝術 #強迫症

「我發現自己尺處身在千篇一律的環境裡,一切都異常地機械式與標準化。」草間彌生說

1955年26歲的草間彌生受到美國女性藝術家喬治亞‧歐姬芙(Georgia O'Keeffe)鼓勵與引介下遠渡重洋勇敢地追尋美國夢。1960期間她開始嘗試創造軟雕塑作品,《積累》系列在多樣的媒材探索下展開出各種創作的可能性,如《積累NO.1》、《積累NO.2》的作品有反覆增生意象,同時主題核心離不開草間彌生對「性」或「男性生殖器官」的厭惡與矛盾。值得一提的是展出這些特別作品的「紐約格林畫廊聯展」被當時的藝文界高度肯定,認為是推動普普藝術的關鍵性展覽之一。

草間彌生,《航空郵件的積累》,1963,23.5 × 30.8 cm,航空郵件貼紙、紙,W Collection,©草間彌生

展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

除了圓點無限延伸的創作外,草間彌生也有其他符號延伸的作品。數十張「VIA AIR MAIL」的航空郵件貼紙重覆排列拼貼,符合《積累》系列創作蘊含了「積累」與「增生」的概念,也是反映了她的強迫症,猶如貼紙無止盡繁殖的下去,別有一番趣意。

值得一提的是1962年草間彌生結識一生摯愛,戀人藝術家的喬瑟夫‧康奈爾(Joseph Cornell),談了一場跨國的柏拉圖式的戀愛,兩人經常一起散步、互寫情詩、講電話聊人生與藝術,儘管這段戀情不受男方母親待見,但仍在她心中占有一定的份量。

草間彌生與戀人藝術家的喬瑟夫‧康奈爾(Joseph Cornell)。 圖片來源:Yayoi Kusama with Joseph Cornell in New York (1970). Courtesy Yayoi Kusama Studio, Inc.

6.《花粉》、《春之祭典》與《永劫回歸》

《春之祭典》,Spring Festival,1981、《花粉》,Pollen,1996、《永劫回歸》,The Return to Eternity,1988-91

位置:三樓展間



#花 #雄蕊 #陽具 #軟雕塑

這組藝術品選件延續了《積累》系列創作的核心價值,儘管展間內看不見最具代表性的《積累NO.1》、《積累NO.2》,但從這三組作品也能看見類似的創作手法,但展現意涵卻不太一樣。作品運用了15歲草間彌生曾在二戰期間徵召到降落傘公廠參與縫製作業的技術,在沙發、地毯、手扶椅等日常居家物件上,攀附著大小不一,色彩繽紛,彎曲樣貌不盡相同的凸起物,像是春日裡蠢動萌生的植物或自然有機體,活靈活現,同時也保留她最愛的花元素。

地墊長出的《花粉》與盒子中生長出以複合媒材製作成《雄蕊的悲傷》異曲同工,將花卉中雄蕊、花粉與男性性器和精子互相比擬,有著生命意義與無限循環的自然面貌,同時也能洞察到她對這類主題創作的執著。

《永劫回歸》創作在1970年之後,是草間彌生近期的創作風格,軟雕塑自46個盒子中緩緩爬出,且不再只有圓點、球體的模樣,也逐漸擺脫陽具性器形象,觸手增加了條狀元素向外蔓延,色彩也更加繽紛、耀眼,似乎體現了藝術家正向迎接生命的的氣勢,即使經歷愛人喬瑟夫、父親接連離世,沉浸在短暫的低潮中,她仍能化悲慟為力量,持續透過藝術探索世界的生命觀。

《春之祭典》,Spring Festival,1981,130.3 × 410 × 85,複合媒材,北師美術館提供 ©草間彌生

草間彌生作品《春之祭典》沙發上局部的凸起物。圖/琅琅悅讀編輯室 草間彌生作品《花粉》局部。圖/琅琅悅讀編輯室

3樓_裝置作品_永劫回歸。圖/琅琅悅讀編輯室

草間彌生作品《永劫回歸》局部。圖/琅琅悅讀編輯室

草間彌生作品《永劫回歸》局部。圖/琅琅悅讀編輯室

7.《通心粉鞋》、《驅迫意象》

作品:《通心粉鞋》,Macaroni Shoes,2005、《驅迫意象》,Driving Image,1964-1966

位置:二樓展間、三樓展間



#通心粉 #機械 #恐懼變形

初來乍到美國的草間彌生,經濟一度陷入困難,只能吃通心粉度日。她回憶起這段過往表示:「想到今後要永無止盡繼續吃那種用機械生產製造的食物,就感覺頭皮發麻。」令她感到厭惡與不快的通心粉成為也成為她的創作靈感,並大量運用於不同物件之上。

使用通心粉覆蓋於不同物件的雕塑作品,草間彌生將它稱作「食物的強迫妄想(Food Obsession)」,這個概念在本次展覽中的《通心粉鞋》、《驅迫意象》這兩件作品都能看到,呈現藝術家如何用日常生活物件融入藝術創作,也利用這些工業大量製造的製品發展出獨特的視覺形象,構成草間彌生另類的藝術語彙。尤其是《通心粉鞋》這件銀漆跟鞋,巧妙把機械零件(螺絲釘、螺絲帽)透過螺旋形義大利麵呈現,一魚兩吃,不僅表達機械化生存飲食行為,也轉化藝術家的內在恐懼、呼應其生命經歷,讓人拍案叫絕!

草間彌生,《通心粉鞋》,2005,23.5cm × 9.2cm × 10.5cm,複合媒材 Mixed media ©草間彌生,琅琅悅讀編輯室拍攝

B1展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

草間彌生《驅迫意象》局部可清楚看見鋪滿各種造型的通心粉。圖/琅琅悅讀編輯室

草間彌生,《驅迫意象》,1964-1966,尺寸依空間而定,複合媒材 ©草間彌生

8. 影片《裸身慶典:愛與音樂》《花縱慾》、《無題(彩繪上衣)》多件服裝設計

影片《裸身慶典:愛與音樂》乍現活動紀錄片,Documentation of the Happening Naked Body Festival: Love and Music,1967年、影片《花縱慾》,Flower Orgy,1968年、《無題(彩繪上衣)》,Untitled ( Painted Tunic/Blouse ) ,1968年

位置:B1地下室展間



#反戰 #身體與愛 #性別

「大家認為戰爭跟性解放哪一種比較好?」

草間彌生同時也是一位充滿爭議的行為藝術家。1960年代美國在反戰、性解放等社會運動浪潮之下,草間彌生深受啟發,並約在1967年起在率先在妞約策畫一系列「乍現」(Happening)的街頭行動,因為她認為當時的紐約太過保守,對性別議題的包容度很低,有點類似於現在我們所說的「快閃活動」。而她在乍現活動中,讓演出者們褪去衣服,並用顏料在身體的皮膚畫上圓點,企圖將反戰與性解放的理念拓展到廣大的群眾,消融自我與他人的的界線,跨越種族、國籍、階級等藩籬,以達到理想的愛與和平的境界。

草間彌生「裸身慶典:音樂與愛」乍現行動紀錄,1967,3'31”,錄像,荷蘭聲音與視覺研究所典藏,VPRO電視台授權

本次選展影像她在荷蘭海牙舉辦《裸身慶典》,當時透過電視傳播引起熱議的紀錄片段,儘管乍現活動十分衝擊固化社會規範,且被大眾理解是荒誕、是離經叛道,但她仍舊堅持提倡「性解放」來消彌暴力,而且無所畏懼。

另外,地下室的神秘展區-「Love Forever」除了有這部乍現活動紀錄片外,也有配合這場活動衍生的時尚服飾。2002年草間彌生與大阪的設計公司graf合作,她以獨特的風格重新定義時尚,消融看似難以親近的藝術圈及受大眾歡迎的時尚精品之間的界線。

※溫馨提醒:影像內容包含人體裸露畫面,並有18禁標誌,請大家斟酌入場!

草間彌生,《花縱慾》,1968,1’44,錄像(彩色、無聲),北師美術館提供©草間彌生

B1展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

草間彌生,《洋裝》,2002,服飾。圖/琅琅悅讀編輯室拍攝

B1展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

