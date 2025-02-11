桃園兒美館為台灣燈會變身！不只燈光秀，還能遠眺寶可夢

你有看過外牆燈光會奔跑追逐？或是跟人的呼吸一樣有所變化？日本知名照明設計師岡安泉(Izumi Okayasu)為桃園市兒童美術館（以下簡稱兒美館）的建築規劃燈光設計，運用燈光語言賦予建築生命，讓夜晚的兒美館展現全新面貌。2025臺灣燈會期間，桃園兒美館配合燈會於114年2月7日(五)至114年2月24日(一)期間，每日17:00至22:00，12日元宵節將正式點燈，兒美館外觀將進行以「追逐」主題的定時循環燈光展演，而場館鄰近寶可夢皮卡丘和卡比獸的巨型氣球偶件，可遠眺圓滾滾的卡比獸，童趣滿點！

桃園市兒童美術館 夜間開館。圖片／桃園市立美術館提供。

桃美館夜間計畫與燈光秀

山本理顯設計工場與臺灣石昭永建築師事務所聯手規劃的桃園市立美術館母館與桃園市兒童美術館，建築本身以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計理念，外觀融入「藝術山丘」的斜坡道設計，以及帶有柔軟曲線的遮陽板外牆，展現自然與藝術的和諧共融。

桃園市兒童美術館 夜間照片。圖片／石昭永建築師事務所提供。

而美術館建築的燈光設計，山本理顯設計工場表示：針對外部照明，規劃時為使來往行人及車輛避免眩光，並提升夜間的視覺舒適度、兼顧青塘園的生態多樣性，因此在外牆燈光設計上，以向上投射形成立面漫光至周邊為主，至於景觀照明，配合公園的特性，採用低照度友善生態之設計為考量。石昭永建築師事務所補充說明：看似簡單的燈管設置藏有巧思，燈管置於曲線的遮陽板與建築本體玻璃帷幕之間，光是走線與安裝規劃花費半年以上的反覆討論，後續施工又花了半年多，最後以250組，每組150公分，總長度 375公尺的燈具設備來烘托建築之美。

桃園市立美術館代理館長張至敏指出，透過岡安泉的燈光設計，更可以強調外牆曲線的遮陽板，讓白色的建築外觀添增表情，在夜晚成為增添城市風情的亮點地標。

桃園市兒童美術館 夜間照片。圖片／桃園市立美術館提供。

比鄰兒美館建築的是「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」的展件：好彩桃。

與台灣燈會展件相互輝映

2025台灣燈會地方燈區之一「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」就正是位在兒美館周邊，座落於桃園青塘園這處都市廣袤綠地中，也是是台灣燈會唯一結合廣闊水域與特殊地貌的地方燈區，乘載著原先作為農業灌溉的埤塘用地，如今的青塘園延續這股滋養萬物的精神，在新一年萬家燈火的氛圍中，以光的百變姿態賦予人們無限想像。故由此象徵延伸出「百變奇獸」與「奇幻生態」開展這場光之旅途。

7日試營運時，位於青塘園與兒美館周圍，從「桃園在地原創野獸」到「國際知名重量級巨獸」，總計共有近10件燈會藝術裝置，包含「桃獸」、「巨大化卡比獸、皮卡丘」邀請大家一起沉浸魔幻且童趣的夜間活動。

A19：光的遊戲場－地圖。圖／2025台灣燈會

桃園台灣燈會「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」。圖／2025台灣燈會

比鄰兒美館建築的是「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」的展件：歡迎光臨千塘國。圖／2025台灣燈會

站在兒美館斜坡屋頂，可遠眺「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」的展件：驚見！塘緣卡比獸。圖／2025台灣燈會

比鄰兒美館建築的是「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」的展件：桃獸。圖／2025台灣燈會

站在兒美館斜坡屋頂，可遠眺「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」的展件：穿越奇幻。圖／2025台灣燈會

比鄰兒美館建築的是「A19：光的遊戲場-光臨千塘國展區」的展件：千塘。光池。圖／2025台灣燈會

2025桃園燈會期間，桃園市兒童美術館也增加6場次的夜間開館，分別於2月14日至23日期間的週五至週日，延長開館至晚上8:00，歡迎大小朋友前來參觀。未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元，票價資訊詳見桃園市立美術館官方網站。

2025台灣燈會 資訊 時間：2/12-2/23週一至週四 14:00-22:00、週五至週日 10:00-22:00

每日的亮燈時間： 17:00-22:00，想看漂亮燈光的人，記得別太早到場。 兒美館展覽資訊 桃園市兒童美術館 夜間燈光計畫

時間：114年2月7日(五)至114年2月24日(一)期間，每日17:00至22:00

地點：桃園市兒童美術館 建築外圍 《漢聲小百科》

時間：2024/12/04-2025/03/17（09:30-17:00，週二休館）

地點：桃園市兒童美術館1至4F（桃園市中壢區高鐵南路二段90號） 山裡坐坐第二彈：傾聽山中的呼吸展期

時間：2025/2/5-2025/3/17（09:30-17:00，週二休館）

桃園市兒童美術館 3樓兒童藝術圖書空間外區

桃園市兒童美術館 新說小百科。桃園兒美館

桃園市兒童美術館 新說小百科〈我的重力坡〉展區照

山裡坐坐第二彈：傾聽山中的呼吸展期

桃園市兒童美術館 山裡坐坐 展場照