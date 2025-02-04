桃美館公布2025重點展覽：首度攜手新加坡國美館、台灣當代女性書藝展等蓄勢待發

桃園市立美術館自2018年成立以來，隨著2021年10月橫山書法藝術館開幕、2024年4月3日桃園市兒童美術館開幕，以及12月1日連接兒美館與桃美館的「桃園市美術館新建人行連通空橋工程」開工動土典禮後，正式宣告大美術館時代的到來。2025年新春之際，為您帶來新展訊息，首次與新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）合作的「國際兒童藝術展」及臺灣首次以女性書藝研究為專題的「自由自在—臺灣當代女性書藝展」，讓新春更添新氣象，新的一年都有好的前景。

桃園市立美術館 最新工程外觀｜圖片提供：桃園市立美術館

（上圖）桃園市兒童美術館、（下排左起）桃園市美術館、橫山書法藝術館建築外觀。圖／取自桃美館官網

春日藝術能量新迸發 館群共同開啟藝術嶄新視野

新的一年，桃園市立美術館儲備已久的藝術能量正蓄勢待發，2025年推出4檔國際專題展及4檔以上深掘桃園地方紋理的館內策劃展。3月初春由「桃源國際藝術獎」揭幕，將由來自澳洲昆士蘭美術館與現代藝術館（Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art）、舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）及本地策展人擔任評審委員，決選11位來自各國的藝術家，選出每年受國際矚目的首獎。

橫山書法藝術館則展出「當下．朱振南書藝展」，將由當代書藝家朱振南精選其代表性書法作品60餘件，將呈現創作者在當代生活中新的藝術及審美感知，縱深的文化探尋，展現了傳統與當代的交融。

4月兒童節春季檔期，桃園市兒童美術館將展出由策展徵件獲選者「InTW舞影工作室」與參展團隊「思樂樂劇場」、「部落文化藝術團」、「陪你長大工作室」共同策劃的「故事從『不見的秋天』開始」展，以及由兒美館策劃展出的「桃源文化繪本走讀散策」，前者以大型劇場打造開放式孩童展演空間，後者則以桃園文化生活出發，將在地讀本透過展覽延伸為一場春日小旅行。

桃美館攜手新加坡國家美術館 暑假強檔推出國際兒童藝術特展

暑假期間，桃園市兒童美術館將推出國際兒童藝術展，本次展覽為桃園市立美術館與新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）首度攜手合作，由該館學習與推廣副總監Annabelle TAN、學前教育助理總監Elaine CHAN、學習與推廣助理總監WANG Tingting三位教育策展人與本館機構策展人組成策展團隊，共同策劃國際兒童藝術展。桃園市立美術館代理館長張至敏指出，桃園市立美術館自開館以來積極部署國際指標性藝文館舍交流，以「在地—國際」雙重性策劃展覽計畫，而2025年桃美館更是首度與新加坡國家美術館合作。本展邀請臺灣與新加坡兩地藝術家以「自然」為主題，針對兒童及家庭觀眾全新發想創作兒童藝術作品，藉此邀請兒童重新認識探索生活周遭的自然世界，進而深化兒童對於自然永續、生態保育、環境保護等重要價值的認識與理解。

新加坡國家美術館(National Gallery Singapore) 外觀｜圖片提供：新加坡國家美術館

首度大規模女性書藝專題展秋季展出 書藝雙年展年末壓軸登場

橫山書法藝術館預計於秋季推出「自由自在—臺灣當代女性書藝展」，邀請國立臺灣大學藝術史研究所盧慧紋教授擔任策展人，大規模呈現耗時2年的研究專題展。本次展覽重大意義為臺灣女性書法藝術的研究填補歷史空白，透過匯聚臺灣與中國、日本、韓國及歐美地區的作品共計9個國家、56名/組不同世代之女性書藝家共同參與，其中更將針對本次展覽專題推出13組委託新作。本展除重新審視臺灣當代女性書藝家在書法領域中歷史與現狀，促進跨區域女性視野對話，也將推動性別議題在書法藝術領域的討論與認識。

年末橫山書法藝術館壓軸推出邁入第二屆的「2025橫山書藝雙年展」，由國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班教授龔卓軍、國立臺南大學國語文學系副教授林俊臣擔任雙策展人，展覽名稱以「運動中的書法：從文人的案頭到諸眾的街頭」為題，從今日當代藝術策展和國際書法發展現況，回望「日常書寫」的書法視角，反思書法藝術對於當代社會的各類參與，發掘書法在今日社會、文化，乃至於政治運動場域中扮演的角色。

桃園市立美術館2025年重點展覽四時皆美、四時強檔，將以館群聯動策略，拓展美術館多元藝術專題展覽潛能，建立兼顧在地與國際、歷史與未來之桃園美術館總體視野，不可錯過地透過兩年一次徵件與兩年一次好展，值得大家前來桃園藝遊。

我們期待桃美館、兒美館、書藝館，在新的一年用嶄新面貌一同敲開藝術大門。展覽活動詳情請至桃園市立美術館官網查詢。

2025年桃園市立美術館 即將登場的各檔展覽簡介

● 2025桃源國際藝術獎

時間：2025/03/26 - 2025/05/18

地點：桃園展演中心（桃園市桃園區中正路1188號）

「2025桃源國際藝術獎」複審評審團陣容｜圖片提供：桃園市立美術館

「2025桃源國際藝術獎」入選的12件作品，創作者與團隊分別來自臺灣、中國、馬來西亞、泰國、日本、美國、加拿大、比利時，作品類別涵蓋平面創作、立體裝置、影音及互動式作品等多元形制之作。本次臺灣入選3位/組藝術家，「太認真」佘文瑛、郭柏俞的《像魚一樣睡覺》將於展場透過拾得海廢物和破舊家具搭建印尼漁工的建築技術，關注全球化的移工文化。林彥翔、王正祥《當奇跡再次發生》以桃園航空城開發的土地變遷為題，透過田野式紀錄逐漸消散的地景。蔡昱廷《See you next time》以三段敘事架構錄像裝置，揭開臺北島、泰國、金三角不同的地理敘事，透過虛構的混合拼圖，帶領觀者經由小艇在都市的縫隙間移動，同時呈顯對當代環境的重新觀看。

● 當下 · 朱振南書藝展

時間：2025/03/22 - 2025/05/12

地點：橫山書法藝術館（桃園市大園區大仁路100號）

「當下 · 朱振南書藝展」主視覺｜圖片提供：桃園市立美術館

「當下 · 朱振南書藝展」由當代書藝家朱振南，精選其代表性書法作品60餘件，將呈現創作者在當代生活中新的藝術及審美感知，縱深的文化探尋，展現了傳統與當代的交融。朱振南曾於臺灣、美國、法國、日本等地舉辦書畫個展，也在臺灣許多公共空間進行大型創作，其中包含桃園國際機場〈機場之歌〉、臺北車站站名題字等經典案例，其創作展現東方美學精神，也融合了現代藝術思維的創新元素，呈現獨特的個人藝術風格。

● 故事從「不見的秋天」開始

時間：2025/04/02-2025/06/16

地點：桃園市兒童美術館（桃園市中壢區高鐵南路二段90號）

「故事從『不見的秋天』開始 」策展雙人組謝筱瑋(左)、謝筱婷(右)｜圖片提供：策展團隊

「故事從『不見的秋天』開始」為桃園市兒童美術館2023策展徵件的獲選提案。展覽以感官體驗出發，結合視覺、影像及聲響創作，探索不同季節帶來的豐富美感經驗，同時喚醒觀眾對於極端氣候的覺察。透過存在與失去的游移探問，思考人與自然環境的關係。

● 桃園市立美術館 暨 新加坡國家美術館——國際兒童藝術展

時間：2025/07/01-2025/11/09

地點：桃園市兒童美術館（桃園市中壢區高鐵南路二段90號）

新加坡國家美術館 吉寶美術教育中心(Keppel Centre for Art Education)｜圖片提供：新加坡國家美術館

桃園市立美術館首次攜手新加坡國家美術館，共同策劃國際兒童藝術展，展覽將邀請來自臺灣與新加坡兩地的藝術家，以自然為主軸，延伸至永續、生態、環保等面向，邀請兒童透過藝術作品，重新認識生活周遭的自然世界。

新加坡國家美術館教育策展人 (由左至右：學習與推廣副總監Annabelle TAN、學前教育助理總監Elaine CHAN、學習與推廣助理總監WANG Tingting)｜圖片提供：新加坡國家美術館

● 自由自在—臺灣當代女性書藝展

時間：2025/09/04 - 2025/12/01

地點：橫山書法藝術館（桃園市大園區大仁路100號）

橫山書法藝術館「自由自在—臺灣當代女性書藝展」策展人盧慧紋｜圖片提供：桃園市立美術館

「自由自在—臺灣當代女性書藝展」邀請國立臺灣大學藝術史研究所盧慧紋教授擔任策展人，立基於本館112年「臺灣當代女性書藝創作研究」研究成果，策劃本次展覽。展覽旨在呈現來自不同世代、背景及風格的女性書法創作，藉此彰顯她們在傳統書法藝術中的多樣性與創新精神。傳統書法史往往以男性視角為主，女性的創作不僅少被記錄，相關評論語彙也偏重於陽剛特質。然而，當代臺灣女性書藝家在突破框架、重新定位自我與拓展書法藝術形式上展現了極高的創作力。本計畫希望透過此次展覽，重新審視臺灣女性書家在書法藝術中的歷史與現狀，並透過匯聚臺灣與中國、日本、韓國及歐美地區的女性書法藝術作品，促進跨文化對話，進而深化對其文化價值的理解與認同。

本展覽不僅為臺灣女性書法藝術的研究填補歷史空白，也將推動性別議題在傳統藝術領域的討論與認識。同時，透過匯聚國內外女性書法藝術家，增進跨文化交流，提升臺灣藝術的國際影響力。在此多元與包容的時代，期盼本次展覽能讓更多人看見女性書法創作的力量，重新思考性別與藝術的多樣性與可能性。

● 2025橫山書藝雙年展—運動中的書法：從文人的案頭到諸眾的街頭

時間：2025/12/20 - 2026/04/13

地點：橫山書法藝術館（桃園市大園區大仁路100號）

（左起）國立臺南大學國語文學系副教授林俊臣、國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班教授龔卓軍，共同擔任「2025橫山書藝雙年展」策展人。｜圖片提供：桃園市立美術館

本次雙年展邀請國立臺南大學國文系副教授林俊臣、國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班教授龔卓軍共同策展，以「運動中的書法：從文人的案頭到諸眾的街頭」為題，討論書法如何從文人的書房走向諸眾的街頭，進入到社會文化生活與政治運動訴求的場域。

本次展覽期望能撼動當代書法限囿於美術館的美學藩籬，從當代視覺文化中的圖像化書法弔詭，回返身體與場域運動中的書法原初動勢，觸碰書法專業者與非書法專業者兩者間的張力，從最為根源的筆跡學意義探討關於書寫的當代人類學價值。

2023橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代─書法作為一種視覺形式。圖／桃美館官網