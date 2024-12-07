經典童書《漢聲小百科》精神重現！桃市兒美館「新說小百科」與8位藝術家創作兒童新視界

桃園市長張善政今（5）日上午前往中壢區，出席桃園市兒童美術館（桃市兒美館）「新說小百科」展覽開幕記者會。張市長表示，本次「新說小百科」展覽透過8組藝術家獨特視角重新演繹精彩內容，藉此向《漢聲小百科》創辦人黃永松先生致敬，延續其創辦精神，將知識透過更廣泛的藝術語言進行分享，市府邀請全國大小朋友到訪桃園市兒童美術館探索豐富知識寶庫。

張市長表示，《漢聲小百科》自創刊以來已走過40年歷史，成為兒童百科全書的經典之一，《漢聲小百科》的成功歸功於創辦人黃永松先生及其創辦團隊的付出，在知識教育上的推廣不遺餘力，堅持不懈地專注於文化和教育發展。

「新說小百科」開幕，桃園市長張善政與學童進行互動體驗。

張市長指出，黃永松先生是文化圈令人敬重的人物，也是龍潭在地的文化教育家，用心投入漢聲雜誌社，與編輯夥伴不分晝夜繪出膾炙人口的《漢聲小百科》，由書中的精神角色「小百科」以十足的好奇心，帶領孩子們從認識自我開始，再走進奇妙的自然動物界，甚至翱翔浩瀚無垠的宇宙，看遍各種現象背後的知識，啟發孩子對世界的探索精神。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，桃園市兒童美術館自今（113）年4月3日開館以來已舉辦3個展覽，這次第三檔展覽以《百科全書》概念為出發點，啟發小朋友的好奇心，結合藝術與科學元素，引導世界性的知識，透過藝術家的巧思與創意，重新推出新世代兒童的「新說小百科」展覽，期盼孩子能夠產生放眼世界的求知熱忱。

英文漢聲出版股份有限公司總編輯陳季蘭表示，「新說小百科」是科學與美術的結合，當中仰賴著豐富的創意，而創意的核心即是將看似毫無關聯的事物結合，並創造出全新的東西，此次特展將《漢聲小百科》創作精神充分呈現，藉由跨領域的結合，啟發孩子對知識的熱情與探索精神，並期盼孩子願意深耕學問，把事情堅持做到最好，相信透過多聽、多學習，每個人都能夠擁有豐富的人生。

〈中秋月〉

「新說小百科」〈福朗提爾號——啟程〉互動投影。

文化局表示，本次展覽展期至明（114）年3月17日，共分為6大互動體驗區，包含平面繪畫、互動工作坊、空間裝置、聽覺與身體運動、即時演算程式等創作方式，並透過參展的8組藝術家：劉國松、黎肖嫻、貳進、黃千倫、許唐瑋、凌宗廷、王德瑜＋林柏陽、走路草農/藝團，與觀展者進行世代對話，喚起兒童對萬事萬物的想像。更多詳細展覽內容請至桃園市立美術館官網及臉書查詢。

今日包括市議員王仙蓮、市府文化局長邱正生、桃園市立美術館代理館長張至敏、英文漢聲出版股份有限公司總編輯陳季蘭、參展藝術團隊及藝術家等均一同出席。

〈物產星球〉

小百科閱讀區，展示《漢聲小百科》及其製作過程。

〈聆聽飛機的聲音〉

「新說小百科」〈物產星球〉展現臺灣蔬果多樣性。

「新說小百科」〈廟妙心樂園〉從桃園宮廟信仰出發，在兒美館打造一座感性建築。

開幕記者會，貴賓大合照。