2025台北國際書展／盤點12大必看特點：首創主題書牆、AI與真人作家協作辦展引期待

迎接嶄新2025年，就以閱讀來發掘更多意想不到的異世界吧！第33屆台北國際書展，由文化部主辦、台北書展基金會承辦，台北市政府、新北市政府、基隆市政府共同協辦，2月4日至2月9日於台北世貿一館舉行，以「閱讀異世界」為主題，透過主題館與閱讀的各種不同體驗，乘載大家一躍飛向書頁字句形成的神秘異世界，體驗書籍的無窮力量！

每年都給愛書人不少驚喜的台北國際書展，今年再度揮起神奇魔法棒，繽紛主題館即刻上演，包括廣受親子歡迎的「童書主題館-童話奇遇記」、邀您進入神祕AI文學之夢的「數位主題館-命運交織的旅店」、30部人氣漫畫帶來「臺灣漫畫館-漫畫極光 臺漫的魔幻饗宴」、「文學書區」幻化「文學成影」、把書的舞台打造成時尚走秀現場的「公民書區-讀字Fashion&閱讀聚光燈」、首度全新規劃的「閱讀異世界」跨域名人推薦主題展及主題書牆吸睛。今年文化幣優惠，除持續16-22歲青年朋友持文化幣免費入場優惠，亦擴及13-15歲也能領有600點利多，鼓勵學子於寒假期間充電，書展預售門票已全面啟動，購票贈送限量飲料提袋，歡迎多多利用。

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1. 童書主題館 童話奇遇記

2025TIBE_童書主題館。圖／台北國際書展

今年童書主題館好玩到爆！由擅長數位規劃的Dosomething Studio策展的童書主題館，透過互動體驗展的形式，讓孩子們在四位神奇守護者的陪伴下，歷經一關關「童話奇遇記」，最後得到一份與興趣和閱讀能力相符的客製化書單，十分好玩又有趣。

童書主題館依12歲以下不同年齡層小孩的需求，輕巧帶出「養成閱讀能力」的議題。展覽中，孩子們從「奇遇的起點」、「冒險的路上」和「巨人的國度」三大區域闖關開始，透過心理測驗關卡，只要闖關成功，就可以得到一份專屬的書單，對應「想像力的魔法」展示書牆，並結合童書區出版社，讓親子探尋適合自己閱讀的作品。

策展人王宗欣從最早的象形文字到現代的 emoji (表情符號)，展示文字與圖像跨越語言與文化的力量。讓參觀者化身成故事的主人翁，體驗數位藝術的多元表達，進行一場充滿創意與啟發的閱讀探索。

今年童書主題館由擅長數位規劃的Dosomething Studio策展。

2. 數位主題館 AI x 8大咖作家協作

2025TIBE_數位主題館。圖／台北國際書展

今年的數位主題館很不一樣！數位主題館邀請榮獲第48屆金鼎獎「數位出版獎」的聯經出版公司聯合文學雜誌事業群副總經理暨總編輯王聰威，以「命運交織的旅店」為題，依義大利經典作家伊塔羅.卡爾維諾的文學特徵，與其著作《如果在冬夜，一個旅人》的延伸概念，策劃一場由AI 與8位真人作家協作的展覽。

令人期待的是，參與協作的真人作家，各個來頭不小，如：林新惠、寺尾哲也、徐珮芬、蕭詒徽、李昂、姜泰宇、劉梓潔、陳雪等，將文學魅力齊聚於書展夢幻般「命運交織的旅店」，讓現場生成無窮無盡故事，令人期待又難以想像的文學展覽，打造全新閱讀體驗。

聯經出版公司聯合文學雜誌事業群副總經理暨總編輯王聰威為數位主題館策展。

3. 文學書區 轉幻文學成影

2025TIBE_文學書區。圖／台北國際書展

文學與影像的交會，常激盪出無限火花，精彩的劇本更是決定作品的關鍵因素。許多影視作品的劇本即改編自作家的作品，或是以文學為背景，2025台北國際書展文學書區，將由國立臺灣文學館與九歌出版社、文訊雜誌社、印刻文學生活誌、洪範書店、爾雅出版社、聯合文學出版社，共同呈現「文學成影」主題展館，帶領民眾領略從文字到畫面、從故事到劇本，進而流轉幻化精彩影像的過程。藉由這些精彩的作品，一窺臺灣文學走入影視改編的多重面貌。

4. 公民書區 搖身變成讀字伸展台

2025TIBE_公民書區_讀字FASHION。圖／台北國際書展

繼2024年「讀字樂園」的歡樂無限，今年公民書區「獨立出版聯盟」與NGO團體改走時尚風！書的舞台不但搖身一變成為時尚走秀現場，NGO書區還打造出後台場景與記者會現場，絶對讓來到現場的讀者流連忘返。

2025獨立出版聯盟推出「讀字Fashion」，為做書的人精心製作的書本，找到了最佳舞台。在這場FASHION盛宴，除了有高達兩百公分的液晶電視牆打造出秀臺氣勢，講座區也化身成低調奢華的伸展台，讓每一位登台演講的創作者暢快說書。展區內更布展簽書專區與讀者打卡拍照功能齊備的燈箱，同時配有與書互動的拍貼機，各式趣味互動與絕妙的書籍陳列方式，讓人流連忘返。讀字Fashion同時貫徹時尚態度，展區內兩年內新書不思考折扣，希望以一流品質的好書與讀者相逢。

在獨立出版聯盟理事長陳夏民介紹下，公民書展搖身變成讀字伸展台。

NGO書區為了展現社會運動從幕後默默耕耘到走上街頭與社會對話的全過程，以「閱讀聚光燈」為主題，打造出後台場景與記者會現場。其中後台象徵社會運動者在舞台背後的準備與努力。空間內擺放著鏡台、化妝用品、換衣空間，再現了從構思議題到籌備行動的種種過程。同時，透過牆上的照片，展示社會運動工作者的靈感來源與內部討論細節，讓參觀者感受到「台上一分鐘，台下十年功」的真實感受。

記者會就是NGO的日常，為聚焦如何將議題帶入公眾視野，現場設置了麥克風架與背景「品牌牆」。品牌牆以參與團體的LOGO設計，融合社會運動與潮流文化，由於這個場景同時也是社會運動的核心工作，NGO講座也在此舉辦，將困難複雜的議題轉化為簡明易懂且令人印象深刻的公共語言，讓參與的讀者直接感受記者會現場。

5. 臺灣漫畫館 30部人氣臺漫閃耀上陣

2025TIBE_臺灣漫畫館。圖／台北國際書展

極受到漫迷擁戴的臺灣漫畫館，2025年又要與廣大漫迷見面了！文策院「臺灣漫畫館」以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」概念策展，帶來超過30部人氣臺灣漫畫參展，包括人氣網漫作品《16647》、《課金派戀愛》、《妖怪五星好評》、《Like Crazy狂戀情氛》，金漫獎大賞漫畫《一桿秤仔》，TCCF文策院故事大獎《器官拼圖》，遊戲跨域改編《倒轉方舟》漫畫版等作品精彩展出，邀請大家一起踏入漫畫極光的世界，體驗臺漫帶來的魔幻饗宴！

臺灣漫畫館除了展示實體漫畫，與各臺漫出版單位為漫迷精心企劃現場座談活動，也提供民眾體驗 CCC 追漫台、 LINE WEBTOON、MOJOIN、Renta！亂搭、四大數位漫畫平台帶來的臺漫閱讀服務。此外，與金石堂書店攜手合作提供臺漫銷售服務，超過百款以上實體書與臺漫週邊，讓讀者便利選購。

「臺灣漫畫館」以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」概念策展，帶來超過30部人氣臺灣漫畫參展。

6. 2025年首創 閱讀異世界名人推薦主題展

2025台北國際書展全新推出【閱讀異世界】名人推薦主題展，藉由連結跨界名人力量，共同推廣閱讀！

受邀參與的有棒球名人周思齊、旅行家謝哲青、1976樂團主唱阿凱，身兼主持人、歌手、演員、製片多重身分的曾寶儀，及創下獲得13座電視金鐘獎榮耀、最高紀錄保持人沈春華。五位名人除分享他們所喜愛及推薦的書籍各3本，集結於2025台北國際書展「書展大賞館」呈現，令人格外期待及驚喜的他們都將於2/4-2/9書展期間現身和讀者分享他們如何擁抱生命，超越極限，享受閱讀異世界，千萬不可錯過。

【閱讀異世界】名人推薦主題展，並同步於台北國際書展線上書展及官網等展示，虛實整合展現，讓更多民眾一起線上實體，連結閱讀異世界。跨域名人的推薦書單，亦將化為書展共同推廣閱讀焦點，作為2025台北國際書展現場購書滿額贈禮物，讓讀者有機會獲得私房書單推薦好書的盲盒驚喜！呈現分享閱讀的交流意義、收藏屬於與推薦者的獨特回憶，還可拓展不同的閱讀視野。

除了6大主題館之外，展場內還有哪些亮點等著大家呢？以下緊接著彙整6點今年必看特點與全新創舉！歡迎年後來逛展時，絕不能錯過這些特點！

7. 巨型書本「主題書牆」設計 書籤指引好書

2025台北國際書展以「閱讀異世界」為主題，讓閱讀帶領我們進入無法抵達的嚮往，觸及不可碰觸的巔峰。

2025台北國際書展首創「閱讀異世界主題書牆」，邀請2025書展參展單位推薦主題選書，透過巨型書牆展示，讓參觀讀者先睹為快、瀏覽本屆展覽的主題推薦書，更能透過書籤指引，尋找好書藏身處，促進參展單位的推廣效果，亦可在展書牆拍照留念、創造屬於2025書展的獨特記憶。

「閱讀異世界」跨域名人推薦主題展及主題書牆，示意圖。圖／台北國際書展

8. 主題留言牆 許願超能力

新年期間，一起到書展現場許願、彼此分享願望。增加逛展讀者與會展的互動、釀造讀者與讀者間以及讀者與出版社之間的共鳴，2025書展設置一座主題留言牆，歡迎現場讀者針對「最想在書展見面的作者」、「透過閱讀，我想得到的（超）能力」以及「影響我最深的一本書」三個主題進行留言！藉由分享彼此的想法，讓閱讀變成更有樂趣！

9. 世貿二樓夢想沙龍 開放免費入場

書展活動沙龍，從主題廣場、藍沙龍、黃沙龍、紅沙龍、夢想沙龍、兒童沙龍、國際沙龍及直播室，6天展期不間斷的閱讀活動，聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家更是吸引讀者的焦點。其中，夢想沙龍更是書展首度將沙龍進駐世貿２樓於A+會議室舉辦，為了讓更多讀者共襄盛舉，是書展唯一免收門票即可參與的活動區。今年亦有直播室，將現場活動透過網路直播，提供遠距讀者參與書展，讓豐富內容持續發光發熱。即日起歡迎利用書展官網活動行事曆查詢，展期預計將有超過一千場的閱讀活動，精彩不容錯過。

向來廣受出版同業好評的台北國際書展專業論壇，眾所矚目，以「義大利出版向前行」為題的「國際出版論壇」，聚焦主題國義大利，獨家解析義大利出版市場的數據、版權買賣、公共閱讀政策等議題；以「出版衰退這十年：變化、因應與困境」為題的「出版力論壇」，則是取經國內資深出版人大雁出版基地董事長蘇拾平的專題分享，提出台灣出版產業近十年來衰退更為貼切的觀察；每年都報名額滿的「童書論壇」，則是聚焦在養成孩子獨立閱讀能力的議題，分享對於橋梁書的關鍵功能做深度討論。另外加碼一場精彩絶倫的論壇—邀請波隆那兒童書展顧問高瑞俠(Grazia Gotti)以「如何創造童書更美好的未來_波隆那兒童書展顧問Grazia Gotti專題演講」為題開講，以上論壇開放皆免費報名，詳情請參書展官網。

近來《臺灣漫遊錄》英文版獲得美國國家圖書獎翻譯大獎，不僅是台灣文學第一本，也是華文世界第一本獲得這個獎項，讓台灣文學如何走向國際成為焦點，書展2/4開幕首日主題廣場邀請到楊雙子以「翻譯是原作的旅行：從《臺灣漫遊錄》到Taiwan Travelogue」為題，由作者楊雙子與英譯者金翎對談原作如何藉著翻譯走向更遠的地方。

10. 寒假趣書展 闖關好禮大方送

2025年第33屆台北國際書展開放全台高中、國中、小學、補習班、安親班，前來書展進行寓教於樂的校外教學，結合闖關各大主題館，參與名人演講、閱讀互動、戲劇表演、DIY手作等豐富的現場活動，目前已超過5,000名師生及家長熱情響應。

書展現場也開放報名參觀「寒假趣書展」活動，凡團體10人以上（含家長），可由老師或家長為領隊報名，將依人數致贈領隊2-4張免費入場券，未免18歲以下學生憑證免費進場，闖關贈品豐富，只要現場領取闖關地圖體驗七大主題館，完成3個闖關集章，就可以到基隆路大會服務台，兌換每人一份書展筆記本或科學麵、可樂果、波蜜蔬果牛乳喔！

2025TIBE-寒假趣書展-現場報名。圖／台北國際書展

11. 文化幣加碼 13-15歲受惠

書展歡迎全國讀者把握一年一度難得機會進場同樂，今年優惠滿滿，展期除了優待桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，持續推行未滿18歲民眾免費入場的優待措施。身障人士於6天展期，只要至入口處出示身心障礙手冊皆可免費入場，若有陪同者，第一位可免費入場。

今年主辦單位文化部文化幣加碼大方送，為了鼓勵年輕人多接觸文化產業及活動，除了持續16-22歲青年朋友持文化幣進場，可享免費參觀優惠，2025年元旦開始，13-15歲的國中生也能領到600點文化幣，鼓勵讀者把握機會新年選購一波好書，迎向閱讀異世界，

2025TIBE_文化幣雙重送。圖／台北國際書展

12.預售票搶買即送禮 進場滿額禮多更多 名人推薦書盲抽盒大驚喜

2025台北國際書展於年後盛大登場，好禮送不完。今年祭出預售票搶先買，就可兌換書展飲料提袋，送完為止。進場好康送滿額禮，凡當日書展消費發票，累計滿500元，即贈「異世界MEMO便條紙」乙本；累計滿1,000元，即送「零錢包」乙個；累計滿1,500元，即送「帆布袋」乙只，還可抽「名人推薦書盲抽盒」，給自己一個閱讀大驚喜。每日限量，贈完為止。歡迎大家好禮帶回家，一起閱讀異世界。更多2025台北國際書展資訊詳見官網。

台北國際書展即將於2/4-2/9開展，今年好康超多，歡迎大小朋友逛展買書，發現更多閱讀樂趣。圖／台北國際書展

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網