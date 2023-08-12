故宮推出「阿哥養成記」古籍文書展 一窺清代皇子的學校生活

文、圖∣國立故宮博物院

暑假過了一半，準備好做收心操了嗎？國立故宮博物院推出「彩繪圖籍」、「阿哥養成記」兩個有趣的歷史文書珍品和古籍展覽，分別由故宮書畫文獻處盧雪燕研究員、李泰翰助理研究員及葉淑慧助理研究員、陳龍貴助理研究員策展，帶你一窺清代皇族子弟的上學生活，以及古代「繪本」的多元風貌。

珍貴彩繪圖籍，看古人觀星及皇帝真面目

盧雪燕研究員表示，「院藏善本古籍選粹─彩繪圖籍」展出約在15至19世紀之間製作的彩繪圖籍，包含地理圖冊、占卜、佛教經典，以及搭配皇帝肖像畫的清帝詩文集。彩繪圖籍因為顏料昂貴，以及寫、繪分工，耗時費力等種種原因，相較於雕版印刷產出的版畫圖籍，數量稀少。占卜類圖籍如《太乙集成》、《大統通占》等展現明代宮廷寫繪濃豔重彩風格，彩繪星象插圖突顯古人敏銳的觀察能力。

太乙集成 國立故宮博物院藏

大統通占 國立故宮博物院藏

在地理圖冊部分，特別規劃展出《重修臺郡各建築圖說》，呈現了修築安平石岸、重修臺郡天后宮(今台南大天后宮)、臺灣府城隍廟之台灣歷史記憶，亦可欣賞乾隆時期與明代彩繪有所區別，從大青綠轉成小青綠，甚至淺絳山水的畫風變化。

重修臺郡各建築圖說(修築安平石岸) 國立故宮博物院藏

如果有人好奇乾隆長相？這次讓你看個夠，故宮典藏歷代清帝的大量詩、文集，但其中附有皇帝御容彩繪插圖者，則僅見乾隆、嘉慶父子二人，兩位皇帝的御製詩及御製文扉頁裡皆如現代作者一般留下個人肖像，面容從年青到老，繪畫風格略有不同，一揭帝王面目神秘面紗。

乾隆御製詩扉頁 國立故宮博物院藏

嘉慶御製詩扉頁 國立故宮博物院藏

阿哥上學去！看皇族子弟的多元學習領域

開學好痛苦？來看看清朝皇族子弟們的學習歷程吧！「院藏清代歷史文書珍品：阿哥養成記」展覽透過「阿哥上學去」、「阿哥的功課表」與「阿哥的老師們」三個單元，一探清代阿哥學習生活的真實面貌。

葉淑慧助理研究員表示，透過清代筆記、雜記材料，如展件中的《養吉齋叢錄》可得知，阿哥們的學習時光從六歲至十五歲，相當於現今小學至中學階段，時間從寅時（三至五時）進入書房，到卯時（五至七時）起學習漢文典籍，直到傍晚放學，放學後還要練騎射、背誦滿蒙語文、複習漢文等，而阿哥書房全年無論寒暑，僅歇課5天!

養吉齋叢錄 國立故宮博物院藏

阿哥們的功課表則強調文武合一，並雜揉中、西科學，與中國歷朝側重文科學習大相逕庭，卻似乎可與當今學齡教育之多元學習領域相互比照。授課內容包括漢文化之儒家經典、詩詞文賦、滿蒙語文、騎射習武、書法練字及天文、數學等西方科學。展出之《清嘉慶御製宗室訓》特別強調母語(滿語)及騎射的重要性，警惕皇子須維持「國語騎射」的滿洲民族特色。康熙帝對西方科學極感興趣，也鼓勵阿哥們接觸西學，如展出之《幾何原本》，即可見一斑。

清嘉慶御製宗室訓 國立故宮博物院藏

幾何原本 國立故宮博物院藏

展覽資訊： 「院藏善本古籍選粹─彩繪圖籍」 第一檔2023/08/08〜2023/11/12 第二檔2023/11/16〜2024/02/18 故宮北部院區104陳列室 「院藏清代歷史文書珍品：阿哥養成記」 2023/08/12〜2023/11/05 故宮北部院區103陳列室