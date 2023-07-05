故宮北院暑期推「幻遊神獸村」 親子齊力解開文物之謎
國立故宮博物院北部院區自7月1日至9月3日，推出今夏限定的「幻遊神獸村」親子共遊任務。凡憑北部院區當日有價票券，可加購兩份任務盒，每份酌收材料工本費新臺幣50元。每日限量提供，歡迎8歲以上親子觀眾，一同探索故宮神獸的秘密。
故宮近年致力發展學習資源，為親子觀眾提供多元體驗。今年暑假推出「幻遊神獸村」親子共遊任務，以親子合作、自主探索和互動操作為精神，透過情境故事與關卡設計，讓大小朋友發揮「觀察力」、「創造力」、「偵探力」與「連結力」一齊解謎，增進親子間交流互動，也鼓勵孩童自主探索與學習。
故宮「幻遊神獸村」也是今年暑假「Muse大玩家」集章任務之一，同步推出英文版，歡迎國際親子旅客參與體驗。活動內容以一封「來自神獸村的邀請函」展開任務，邀請觀眾參加故宮神獸村的派對，沿途遊歷「河邊涼亭」、「陶瓷大街」、「玉之森」、「青銅谷」等處，與各類神獸居民相遇，最終解開神秘謎團。
民眾完成共遊任務後，還可憑探索手札獲得故宮文創商品9折優惠（部份商品除外）。另於故宮南北院實體商店使用文化幣，單筆消費滿仟即享9折優惠。歡迎大小朋友共遊故宮，共度親子美好時光。
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