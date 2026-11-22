文／喬恩．阿考夫

把目標砍半，走捷徑真的有效

我大一的時候，想去參加橄欖球校隊甄選。儘管我5呎7吋，身形瘦弱，但會這樣想也合情合理，畢竟你不能不讓猛虎入叢林。

我決定要成為射門員。我在運動用品店買了橄欖球和球座，深夜裡，我溜進阿拉巴馬州伯明罕的球場練習射門。

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我有射門成功 嗎？沒有。我有參加過任何一場球賽嗎？沒有。我半夜偷偷練習時有踢進球門嗎？一樣，沒有。

那麼，為什麼我覺得自己可以勝任第一級別大學校隊的射門員？我們校隊可是不時會和奧本（Auburn）大學比賽的。

因為我瘋了。

那個目標愚蠢至極。

你雖沒像我這樣愚蠢魯莽，但對於目標，大概也會有點好高騖遠。

我們一開始都會過度膨脹目標，原因很簡單。

完美主義。

往目標前進的途中，完美主義喋喋不休，它說的第一件事就是你沒辦法完美做到某事，所以你根本就不該開始。最好現在就放棄，免得浪費時間、徒勞無功。

完美主義列出一大串你不應該開始的理由。你太老了。你太年輕了。你太忙了。你有太多目標，不知道要著重在哪一個。你錢不夠，沒有外援。你想做的事，別人已經做過了，而且人家還比較聰明，牙齒比較漂亮。

如果你不理會一開始的這些砲火攻擊，開始朝目標邁進，完美主義會完全改變策略。現在它說你必須把事情做到完美。那是唯一可接受的選擇。

「把事情做到完美」這個手法很高明，因為看似合乎邏輯。如果你要做什麼，難道不該做到好嗎？難道不應該追求超群不凡嗎？

要嘛就豁出去，否則乾脆回家洗洗睡了！

我們現在撞上完美主義的第二個謊言：你的目標應該要大一點。

這個觀點很有趣，目標愈大，想像目標之初所獲得的感受也愈強烈，但今天我要慫恿你做完全相反的事。事實上，我要你把目標砍一半。

我不是要你少做一點——事實上這麼做反而後來幫助你做更多。

用這個角度想吧。一開始，當我們興奮之情破表，我們會認為成就也該如此。也就因為如此，從沒跑過一百公尺的人會告訴我，他們要去跑馬拉松。我會小心翼翼地問：「你跑過半馬嗎？你跑過5K嗎？還是跑過1K？有得到過一小面獎牌嗎？」

答案總是沒有。他們從未跑過，但卻堅持要參加全馬。

我們總是太樂觀

你有想過為什麼92％的人無法達成目標嗎？

因為我們常常把目標訂得太樂觀，樂觀到愚蠢的地步。

科學家稱此舉為「規劃謬誤」（planning fallacy），這個概念最早是由丹尼爾．卡尼曼（Daniel Kahneman）與阿莫斯．特佛斯基（Amos Tversky）提出。他們把此問題描述為「一種現象，在預估得花多少時間才能完成未來的某個任務時，表現出樂觀的偏見，因而低估了所需的時間。」

一個又一個的研究證實我們容易陷入規劃謬誤中，但我最喜歡的案例是有關大四學生寫學士論文。

我們常常把目標訂得太樂觀，樂觀到愚蠢的地步。

實踐目標是馬拉松，不是短跑。

心理學 家羅傑．布爾勒（Roger Buehler）請學生預估自己在最佳狀況，以及最壞狀況下，各需要花多少時間才會完成論文。平均來說，學生預測要花三十四天才能完成。但實際上，寫完論文要花上五十六天，幾乎是預估值的兩倍。

真正有趣的是，不到一半的學生能在估計最壞情況的時間內完成論文。即使都已經有最壞情況的打算了，學生還是沒能正確預估。

放眼望去各種形式的目標設定，都可以見到規劃謬誤不懷好意的身影。我有個朋友二十三歲時，決定要放手一搏。他沒有什麼跑步經驗，最多就在跑步機上跑，或是在那種開放式樂趣足球賽跑。一個月大概一兩次在泳池裡來回幾趟。除了在健身房裡踩踩腳踏車，他也沒真的去戶外騎過車。他到底要放手一搏什麼呢？德州聖安東尼奧舉辦的下一屆113公里鐵人三項賽事。

「我有八個月時間可以訓練，所以我著手規劃訓練進度。我已經每個星期一到星期五都上健身房，所以花比舉重更多的時間在跑步／游泳／騎車上並不難，對吧？我都計畫好了，準備就緒。我再也不上健身房了。」

上述情況奇就奇在這個目標毀了他原本在做的事。在那驚天動地的目標出現前，他其實固定上健身房。最後，他不僅沒參加比賽，還放棄所有既有的行動。特大號目標的毀滅力就是那麼強大。

這點有違那些用草寫字體印在瀑布照片上多愁善感的勵志宣言，但如果你一開始把餅畫得太大，就等於詛咒自己無法完成目標。

數據也即將告訴你事實如此。

在我的「三十天目標速成」課程的第九天，我請參與者把他們的目標砍半，就像我現在請你做的一樣。我的理論是人們會高估自己在固定時間內能夠完成的事情，尤其像你我這樣習慣一直從頭開始的人。一旦我們無法達成那驚天動地的目標，沮喪於焉產生，進一步導致放棄，永遠無法完成。

舉例來說，如果你的目標是要減5公斤，而你只減了4公斤，就等於有1公斤沒減成。多數人都相信那句古諺：「志向要遠大，以奔月為目標，即使無法如願，也已躋身繁星之中。」但人生並非如此運作。全有或全無的完美主義極端心態告訴我們，接近並不算數。繁星還不夠好。

以退為進，真的有效

現在你有一籮筐的動機要放棄目標了。但如果你把目標砍半，改成2公斤，實際卻減了4公斤，你就非常有可能因為這最初的成功而持續下去。你減去的體重是一樣的，但這樣的策略幾乎可以保證你能達到最初目標，再開始下一個目標。

你很難在健身房的牆上看到「把目標砍半」這樣的標語。感覺像在作弊，但卻很有效。

我的研究者寄給我「三十天目標速成」的報告時，有個結果特別顯眼：把目標砍半的人，表現的成績會比過去參加類似的目標挑戰，平均提高了63％。

不只如此，有九成把目標砍半的人說，他們更有動力要朝目標前進；這個方法鼓勵他們繼續往前，也讓他們更有努力的動機，因為目標並非遙不可及。

走捷徑的人抵達了終點。

但你不用相信我的話。聽聽看真人實事現身說法吧。

我寫了三十篇部落格新文，每天發文的字數都超過三百字。我把目標砍半，每天字數要超過一百字。我做到了！三十天裡有二十八天，我都在部落格發了三百字以上的文，剩下的兩天我寫了一百字以上。我的目標是寫文，而我也做到了！

我總是不自量力。我很高興你把目標砍半。我的目標「重整」了大約四次，因為很花時間，而時間又不夠。所以，雖然我沒有達到原本的目標，我卻比一個月前更前進了。我開始進行下一個階段的目標，我現在覺得我有工具可以應用，有想法。

我減了3公斤！本來目標是5公斤的，但自從我把目標砍半，我就達成目標，甚至還超過！敬下一個三十天！

你看到上述案例的共通點了嗎？他們雖然把目標砍半，但還是做得很好，而且最重要的，他們都渴望持續下去，那就是關鍵。多數人會認為這個策略很弱，但是強迫你好高騖遠的強硬派，忘了要考慮「配速」一詞的重要。

實踐目標是一場馬拉松，不是短跑。我知道如果我讓你這個月做一點，然後贏，你比較可能下個月再多做一點，然後贏得更多。以一年為期、或甚至把時間拉長成一輩子，那樣的策略終究會打敗「一個月要你命」的策略。那種策略一兩天就結束了：你一兩天沒做到就放棄了，或是達成了目標卻疲憊不堪，於是也放棄了。

不，對我來說，要看出配速合宜的策略真的行得通，最佳跡象就是真人見證中最後一人說的最後一句話：「敬下一個三十天！」

不能把目標砍半怎麼辦？

要是你得償還5萬元的卡債怎麼辦？要是那是你的目標，而把目標砍半、只付2萬5的想法讓你有點想吐，或是非常想吐，怎麼辦？

有些目標很難砍半，不能砍成二分之一，而是要給你自己多一點時間。如果你把還清卡債的時間加倍，最糟的後果會是如何？你會多付一點利息，但還是能償還所有債務。記住，我們對抗的是放棄。我們現在討論的選項並不是：1.完美地達成目標，或2.把目標砍半，我們不是針對這兩個選擇在辯論。我們的選項是：1.因為目標太大而放棄，或2.把目標砍半並完成。

我正努力讓你不要成為那92％放棄的人。

而如果那意謂著要延長你的時程，那麼就該如此。

把目標砍半或把時程加倍這兩種方法，都可應用到多數的目標上。

很顯然地，如果你的目標是服藥或攸關性命之事，無論如何千萬不要把目標砍半。或者，如果目的不是要給同事迎頭痛擊，就萬萬不可改成用一半力氣一直去打。如果你是為了比賽而受訓，有相當嚴格的訓練計畫，也請不要違背。比賽計畫不在此處討論之列，因為由專家為你制定的嚴謹計畫已經為你排除過大的目標。

目標砍半法也適用在工作

如果工作上老闆給你一些目標，很有可能不適用「把目標砍半」這個概念。自以為有權力把所有年度目標都砍半，是不切實際的想法。但談到這些你掌控不了的公司目標時，基於「目標降低、長期表現反而更佳」的研究，你倒是可以理直氣壯地在一開始設定合理適當的目標。

我曾經在一家公司任職，該公司花了二十年以一個卓越產品一年賺進500萬美元。某一年執行長決定，公司的新目標是要在五年內以另一個嶄新、未經考驗的產品再賺進另一個500萬美元。她在會議室裡宣布這個野心勃勃的新方向時，大家都微笑以對，但休息室才會真正告訴你一家公司的真正樣貌。

每個人都知道這個目標不可能達成，不只是遙不可及，好高騖遠的程度簡直是不負責任。要達到這個目標，必須要有資源，還會妨礙真正目標的進度，最終嗚呼哀哉，無疾而終。而事情也果真如此。經過令人洩氣的一年後，該目標被修正、改進、最終廢止了。

讓員工洩氣的莫過於訂下不當目標的領導者了。如果你覺得沒遵守對自己的承諾很令人沮喪，想想看那樣的沮喪乘以一百、甚至一千名員工會是什麼樣。

你要如何把砍半法則應用到工作目標上？必須要先確認目標從一開始就是合情合理的。但要怎麼做？本書之後的篇幅就在探討此事，但第七章對工作目標特別重要。從過去找出數據，就能為未來的目標規劃提供資訊。在職場中，最重要的是，即使你無法把目標砍半，也可以協助淡化公司裡危險的樂觀主義及規劃謬誤。

別相信「現在不做，就永遠不能做」

和敵人對戰時，有防守和攻擊兩種策略。防守就是擬好萬一你遭到攻擊時的計畫。攻擊就是先發制人。

在上一章，我們著重防守，為不可避免會出現的不再完美的那天做準備。我們知道那天會到來，希望能有所準備。在這一章，我們探討攻擊，決定打從一開始就把目標砍半。

如果你還是不願意，我希望你能做個簡單的練習。請自問：「最糟會發生什麼事？」

假設你現在把目標砍半，沒有清理整間屋子，只整理了兩個房間。多年來，你一直很受不了家裡亂七八糟，只整理兩個房間似乎不夠。

此時此刻很有意思的是，完美主義現在會告訴你，事情可以很快做好。你看出完美主義經常視情況變換戰略嗎？記住，在目標開始時，完美主義告訴你，你永遠沒辦法完成事情。現在，它又告訴你要做得快、做得完美。

要是你把時程加倍拉長，而不是把目標砍半呢？如果五年來你家都亂七八糟，那麼為什麼多給自己一個月的清理時間，會那麼可怕？你已經等了六十個月才行動，難道現在非得在這個月完成不可？

完美主義會告訴你，現在不做就永遠不能做了，始終執著在如果現在不完成，就再也沒有機會的想法。大多數的新年新希望，其實是1月新希望。我們急著展開璀璨耀眼的1月，結果在新年的前三週就把自己累壞，無法持續到2月。這完全是因為完美主義從中作梗，操弄你的時程。

如果你把目標砍半，或給自己更多時間，最糟會壞到哪裡去？我們已經知道最好的結果，那就是你的成功機率會提高63％。但如果你少做一點、時間花久一點，世界會因此瓦解嗎？

這個想法絕對和你所聽過設定目標的智慧小語，截然不同。我知道這點，但別忘了，我們現在致力於兩件事：1.完成目標；2.擊敗完美主義。

完美主義絕對痛恨這一章。把目標砍半是完美主義的剋星，不但完全沒道理，還在黑夜裡投下一枚照明彈，照亮你的意圖。你不只拒絕向完美主義屈服，你還在還沒開始之前，就為自己鋪好成功的路。

我知道很怪，真的，而且你也從未這樣做過。但除非你想要重蹈覆轍，否則你就得有一些新行動。

就從把目標砍半開始。

書名：《完成 : 把不了了之的待辦目標變成已實現的有效練習》 作者：喬恩‧阿考夫 出版社：天下雜誌 出版時間：2018年10月1日

練習這樣做

回想你曾經嘗試過的其他目標。目標太大了嗎？把事情的經過寫下來。

寫下和你目標有關的一個數字。（要把感覺砍一半真的不容易。）你要讀十本書嗎？整理四個房間？減10公斤？賺5千元？

看看是否能把目標砍半，或是把時間加倍。

和你信任的人分享目標，問他會不會覺得目標太極端。

如果你覺得把目標砍半讓你不安，花幾分鐘回答以下問題：「最糟會發生什麼事？」

●本文摘選自天下雜誌 出版之《完成 : 把不了了之的待辦目標變成已實現的有效練習》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！