把日子慢慢過好，抗癌生活6字訣：靈、心、動、吃、睡、玩

Day 51：放鬆 吃，才是最頂級的養生

金句：心放寬了，胃就鬆了。

走在台北的黃昏巷弄裡，誰家的廚房，正飄出陣陣燉肉的香氣。那種沒經過計算的、熱騰騰的煙火氣，才是人間最真實的依賴。

看著那陣煙，我不禁想起我們。不知道從什麼時候開始，我們吃得太小心、活得太用力。

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拿起一盒便當，習慣先看看卡路里；偶爾吃碗泡麵、一塊蛋糕，罪惡感立刻湧上來，在心裡自責。

搞得坐在餐桌前像在做實驗，吃得戰戰兢兢。這種一邊吃、一邊害怕的無奈，真的把我們逼得太緊了，我都懂。

其實，萬法唯心。食物何其無辜，它穿過風雨來到你面前，不過是想溫暖你疲憊的肉身。

當你帶著罪惡感吃飯，胃部緊縮、細胞發炎，你吞下去的，其實是大腦製造的慢性焦慮。

明天開始，我們把卡路里丟一邊。

動筷子前，先深呼吸，去聞聞熱氣，在心裡對細胞溫柔的說：「謝謝這頓飯，我們開心的吃，安心的消化。」

原諒那一碗不夠完美的宵夜。請你一定要記得這金句：「放鬆吃，才是最頂級的養生。」

當你放鬆，好運跟健康 ，就會跟著你的好胃口一起來。

今晚，讓緊繃的腸胃好好放假。我不餵細胞吃焦慮，我要開開心心吃飯，輕鬆健康過日子！

今日練習：

今天不計算卡路里，不責怪自己，不評論食物的好壞，只專心感受每一口食物帶來的溫暖與飽足。

書名：《我陪我自己，把日子過好：韓柏檉癌後18年的60個身心練習》 作者：韓柏檉 出版社：天下生活 出版時間：2026年10月21日

Day 52：深夜灶咖的療癒魔法

金句：炊煙升起的地方，就是治癒發炎的魔法殿堂。

黃昏在台北的巷弄裡拉長了身影，不知誰家灶腳的抽油煙機，隱約扯動著低沉的暮色。

當外頭的街角霓虹開始冷冷的閃爍，外送機車奔波的身影穿梭在夜色中，我不禁在想：我們究竟是從什麼時候開始，把滋養生命的主權，輕易交給了路過的陌生人？

外食太多，讓我們在不知不覺中，吞下了劣質的油與不知名的化學添加物。

當體內累積了太多科技的毒素，細胞只能集體發炎，用各種慢性病向你抗議。我們忙著用花花綠綠的藥丸去填補恐慌，卻忘了最好的解藥，其實一直鎖在自家那扇沾著煙火氣的門後。

回家吧，回到你的廚房。那裡不該是冰冷的角落，而是你生命裡最有溫度的魔幻實驗室。

深夜裡，當我扭開爐火，藍色火焰躍動的剎那，生活的熱情彷彿也同時被點燃。

看著洗淨的蔬菜切落砧板，鮮紅的番茄與金黃的蛋汁在滾水裡慢火熬渡、交融，化成一鍋濃郁的溫暖。

瞧這鍋滷肉燉得色澤飽滿，那鍋咖哩也正滾著氤氳的熱氣。指尖上沾染著老薑與羅勒的餘香，那是大自然最昂貴、也最私密的香水。

在爐火旁，你不再是疲憊的旅人，你是一位調配風味與健康的魔法師，傾注了多少愛，鍋裡就回饋你多少療癒的滋味。

把身體的掌控權拿回來，讓廚房取代藥房。當你開始為自己點火、熬湯，體內的毒素，都會在氤氳的熱氣中溫柔的化為輕煙。

親手做飯的優雅與快樂，會讓發炎的細胞重新活過來。當你找回廚房的溫度，健康與好運，自然會隨著裊裊的香氣，靜靜的常駐在你的家裡。

今日練習：

今天，我要回到廚房，用親手做的溫度取代藥房，輕鬆健康過日子！

每天實踐的健康6字訣

經過多年與癌症共處，以及陪伴許多癌友走過疾病的經驗，我慢慢整理出健康生活的6個關鍵字：靈、心、動、吃、睡、玩。這6個字不是口號，而是每天都可以實踐的生活方法。

靈，是讓生命重新連結愛與意義，透過行善、助人、公益，感受自己與他人的連結。

心，是學習調整情緒、紓解壓力，不再被恐懼、怨恨與過去的事情綁住。

動，是讓身體動起來，不追求最強的運動 ，而是找到自己喜歡、能夠長久維持的方式。

吃，是回到天然、原型的食物，不追求百分之百完美，而是讓健康飲食 成為生活的一部分。

睡，是讓身體真正休息，透過好的睡眠重新找回身心的節奏。

玩，則是走出去、放鬆自己，接觸不同的人、事、物，讓生活不只剩下工作與疾病。

很多人談健康，第一個想到的是飲食，也有人認為只要每天運動就夠了。但我的經驗是，健康從來不是單一因素決定的，而是「靈、心、動、吃、睡、玩」6個面向彼此牽動的結果。

有些癌友身體接受了治療，心裡卻還累積著怨、恨、委屈與糾結；有人飲食控制的很好，卻長期睡不好、壓力大；也有人每天努力運動，卻忘了生活裡還需要朋友、笑聲、興趣與快樂。

所以，我始終相信，「全人健康」（Holistic Health）不是把自己管理得更嚴格，而是讓身體、情緒、心靈、生活與人際關係重新連結、恢復平衡。

我最想提醒大家的是：健康不在「知道多少」，而在「做了多少」。我們常常知道要早點睡、要運動、要少吃加工食品、要放鬆、要保持好心情，卻總是在「知道」與「做到」之間，隔著一段很長的距離。

因此，這60天，我不想再給大家一大堆「應該怎麼做」的健康知識，也不希望你為了健康而增加更多壓力。我們只做一件事：每天做一個小小的改變。

當一個小行動持續實踐60天，它就可能從「刻意練習」變成「生活習慣」；當生活開始改變，身心也會跟著改變。

因為健康最重要的，不只是「知道」，而是「做到」。知識只有落實在生活裡，才會真正成為力量；而這份力量，不只是陪你走過60天，更希望能陪你走得更久、更健康、更自在。

好好生活的核心精神

1. 全人健康：健康不是只有「吃」或「運動」，而是「靈、心、動、吃、睡、玩」6大維度的協同平衡。

2. 重在「做到」，而非「知道」：拒絕完美主義，不走極端（如：不強求百分之百有機、不追求最強運動），主張「做得到、能持續、吃得舒服」。

3. 凶的少吃，吉的多補：簡化飲食哲學，以天然、原型食物（蔬菜、水果、辛香料、種子、好油）為核心。

4. 心理與心靈的釋放：疾病往往與未解的情緒（怨、恨、委屈）相關，健康必須從「與自己和解」和「重新連結愛與意義」開始。

●本文摘選自天下生活 出版之《我陪我自己，把日子過好：韓柏檉癌後18年的60個身心練習》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！