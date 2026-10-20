生不生氣，我說了算：溝通專家用一句話改變現況，終止內耗

生不生氣，我說了算

柏林一家錄音室的閣樓裡傳來喧囂聲，一位知名流行歌手的經紀人正對著製作人破口大罵，製作人也不甘示弱地吼回去，這位知名歌手夾在兩人中間，淡定地啜飲著的拿鐵瑪奇朵，一邊從嘴裡吐出一圈圈的煙霧。身為作詞人的我也身在其中，我驚訝地問她如何在混亂中仍保持冷靜，她的嘴角揚起淺淺的笑容，聳了聳肩說：「哦，生不生氣，我說了算！」真佩服，我沒想到她會這麼說！這句話真的太棒了，我立刻記下來。從那以後，不只是我自己，連同我的數百名客戶都被這句話拯救了無數次，心態上也越來越輕鬆。

德國作家庫特．圖霍爾斯基（Kurt Tucholsky）曾說：「生氣最糟糕的是，自己吃虧，對別人也沒好處。」我很喜歡這個說法，因為憤怒確實無法改變任何事，而且還會帶來更多的憤怒。就跟快樂的心情會吸引好事、焦慮會引發更多不安一樣，憤怒一旦被啟動，負面情緒 也會不斷冒出。在我看來，生氣並不是一種必然。不過，要是你對一個受到羞辱、把事情看得很嚴重，或覺得被攻擊而快要翻臉的人這麼說，一定不會有人回你：「啊，你說得對，我不氣了，謝謝你的建議！」

熱門小說

事實上，知識或領悟極少能帶來行為的改變，因為行為的改變永遠來自態度 的轉變。這也是為什麼這句話能帶給這麼多人力量，因為它不是什麼修詞技巧，而是展現一種態度、一種立場。那麼，我們如何能改變態度呢？當我們理性上理解的事，同時也觸動了我們的情感時；當我們受到某件事的啟發，有一股想要即刻展開新行動的渴望時──唯有內在動機足夠強烈，我們才會突然下定決心，從那時起，許多事情才會真的變得容易。

我在法蘭克福長大，這一帶流傳著一句經典名言：「與其浪費力氣生氣，不如無動於衷。」這是一個值得我們參考的處世之道，因為它不僅展現出當地人的隨和性格，更重要的是表達了一件事：自我主導。這意味著我們可以認真面對問題，但不要把自我感受的支配權拱手讓給別人。

書名：《我不是在拒絕你，我是在選擇自己：德國頂尖人際溝通教練25年精華，50句話人生變輕鬆》 作者：卡琳．庫希 出版社：大好書屋 出版時間：2026年09月03日

我們有必要這麼做嗎？而且還是那些讓我們心煩意亂的人？為什麼你要讓別人決定你的感受呢？難道你真的想被滿腦子的想法支配而輾轉難眠？或是寫了無數封電子郵件卻又立刻將它們刪除？

這一切不僅毫無意義，還破壞了心情、浪費了時間，偏偏這種情況每天發生不下數百萬次。我們試著把「生氣」這件事具體化：如果將全世界人類每天生氣的能量收集起來，恐怕足以供應一整座城市的永久照明。事實就是，任何一件事只要帶著怒氣，處理起來就會加倍費力；如果我們還為了自己的怒氣而懊惱，壓力就會變成三倍。既然如此，我們至少可以放下那些自找的情緒，對吧？

那麼，怎麼做才會成功呢？難道取決於個人的性格嗎？幸好，事實並非如此。「懊惱」和「憤怒」其實是一種消極的作為，是缺乏決斷力導致的結果。如果你崇尚自主行事，而且重視自由與責任，那麼「生不生氣，我說了算」這句話就對你意義重大。好消息是，實踐這句話的程度可能比你想像中來得更容易。你只須先看清一個事實：認為我們的感受都是由外在環境造成的，這其實是一種錯覺。事實上，真正的關鍵一直是你選擇用什麼樣的方式去回應那些情境。當你下定決心，從現在起要自己決定「誰」和「什麼事」有資格惹你生氣，那麼你已經邁出了不起的第一步。

你可以和自己約定，讓「生不生氣，我說了算」這句話成為你腦海中的背景音樂。畢竟，哪怕這句話聽起來再有道理，如果明天就被你拋諸腦後，那也沒有意義了。請你下定決心，下一次當你感到怒氣正在醞釀時，不要馬上發作。先吐一口氣，接著吸氣時，心中默唸這個句子後，你再決定到底要不要發脾氣。如果你已經知道自己根本不想大動肝火，你就可以試著這樣回應：「我現在有很多話想說，但我更想把事情解決，這對你也有好處，對吧？」「我不想生氣，生氣太費力了，我們還是回到正題吧。」或是：「哦，聽起來很有意思。我們打算怎麼繼續？我建議來點建設性的討論吧！」

基本上，你說什麼都可以，真的！在我來看，關鍵從來不在於你下一句要說出什麼厲害的話，雖然我大多數的客戶都會在這一點僵持不下。我的經驗是，能夠成功緩解衝突，這取決於我們在回應對方時的心態。如果內心想著：「我的情緒操之在我！」那麼不管你是滔滔不絕或簡單回應都無關緊要了，你甚至可能什麼都不說。但是，如果放任怒火蔓延，讓情緒占據主導地位，那麼即使是最巧妙的措詞也無法解決問題。

如果對方因為你表現得很冷靜而繼續挑釁呢？例如說出「你怎麼都不回我！」或「你一點都不生氣嗎？」這時，你可以悠哉地往椅背一靠，面帶微笑，想像自己吐出空氣煙圈，然後說：「哦，我跟你說啊⋯⋯生不生氣，我說了算。」

這件事，我恐怕不能答應你

柏林傍晚的天空美得讓人屏息，燈火通明的穹頂、新古典風格的豪宅、教堂的尖塔、時髦的頂樓花園，在夕陽的最後餘暉中，亞歷山大廣場的高樓大廈映入眼簾。宏偉高聳的電視塔就矗立在我眼前，耀眼奪目地在落地窗外發亮，宛如一幅巨大的全景壁畫。這是什麼地方？我到底在哪裡？

「真開心你能來，我們開始吧！」大衛邊吹著口哨走到房間的另一端，他的新歡朱利安把一杯香檳塞入我的手裡。「終於見到你本人了，太棒了！」朱利安在我的左右臉頰各落下了一個吻，隨即在手機上點了一下，音響傳來了「事後菸樂團」（Cigarettes After Sex）哀傷且慵懶的歌聲。我問大衛：「《居家空間》雜誌的人快要來了嗎？這裡真的太熱鬧了！」他正在廚房裡忙著──那是一座設計非凡的廚房，完美地與夢幻般的客廳互相連接。「需要我帶你參觀一下這裡嗎？」朱利安向我提出邀請，他是這間房子的主人。今晚將會是個美好的夜晚。

與許多素不相識的人進行一番有趣卻不失深度的交談後，在愉快的晚餐氣氛中，朱利安這時泛著喜悅地淚水突然宣布：

「大家聽我說，昨天我問了大衛願不願意搬去我的莊園，他答應了！我們要搬去馬約卡島了！」現場頓時歡聲雷動，大家舉杯祝賀，祝福的話語不絕於耳。我努力在臉上擠出一個旁人看起來像是微笑的表情，但眼神卻盯著桌子另一邊的大衛，無聲地吶喊著「什麼？」看來，大衛又挖了個坑給自己跳了。以我對大衛的了解，他這個嚮往自由、無拘無束的人，這輩子絕不可能搬去那座島。既不想離開現狀，也不想定下來的他，大概是被某一刻浪漫的氛圍沖昏了頭才答應。現在問題來了，他要怎麼脫身呢？

「別在你想說『不』的時候說好。」這句話曾貼在珊卓拉的家中走廊上好幾年。直到某天，我突然從她口中聽到有別以往的表達：「卡琳，這件事我恐怕不能答應你，我還需要再考慮一下。」我沒聽錯吧？珊卓拉向來以答應得飛快、忘得更快出了名。而她現在竟然說出「這件事，我恐怕不能答應你」？這在我們的友誼中絕對是頭一遭，對我而言是莫大的收穫。作為文字的擁護者，我向來把別人的話當真；特別是當我發現，對我來說如同刻在墓碑上的沉重承諾，對別人來說卻只是兒戲時，難免會感到失望。我花了很久的時間才意識到，某些人說「好」其實代表「不好」，或者應該翻譯成「我不確定」。我以前對這種不可靠、輕率的行徑很反感，直到後來才心不甘情不願地接受。在我眼中，這些人反覆無常，但他們卻非常自信地稱之為「靈活」。每當對方輕描淡寫地說「我不是那個意思」，我心裡都在吶喊：「既然不是那個意思，那一開始就別說啊！」只能說，每個人的做法都不同，如果在開口之前能想到這一點，對彼此都好。

如果你發現自己有這個毛病並想徹底改掉，與其輕率給出承諾，不如考慮這句比較保留的話：「這件事，我恐怕不能答應你。」特別是對那些聽起來決斷力強，實則在對話中不願承擔責任的人來說，這句話往往非常管用。

●本文摘選自大好書屋 出版之《我不是在拒絕你，我是在選擇自己：德國頂尖人際溝通 教練25年精華，50句話人生變輕鬆》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！