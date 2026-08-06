活到百歲依然精神奕奕，哲代奶奶分享8個快樂長壽的習慣

文／石井哲代、中國新聞社

保持健康 長壽 的八個習慣

我有幾個讓每天都能過得舒適愉快的習慣。每天不嫌麻煩，開開心心實踐這些習慣，不知不覺間就活了這麼久。接下來，我想把我重視的這八個習慣介紹給大家。

一、早上起床後收棉被

我每天早上六點半左右起床。2020年夏天，我開始借用居家照護用的床舖。雖然現在睡在床上，但收棉被、拿棉被的習慣跟以前一樣，早上起床就把棉被疊好，收到走廊的櫥櫃裡。這是我每天的第一件工作。我覺得，能夠好好醒來，把棉被收好，就是一件幸福的事。

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天冷時，我會鋪墊被，再蓋三條毯子。羽絨被雖然又輕又暖，但很占空間。所以我會多蓋幾條毯子。這樣就算我是個老奶奶，也能自己搬，這樣搬來搬去，我就不用特地去健身房了。搬棉被時，我都想成是在運動。

二、喝小魚乾味噌湯

26歲嫁到這裡來之後，我每天早上都會煮味噌湯。我會用小魚乾來熬高湯，然後把小魚摘掉頭，直接當成湯料吃。也會把小魚乾切碎拿來炒青菜或茄子、燉蘿蔔。我吃什麼都加小魚乾。我家的動物性食材就只有小魚乾，它就是我的生命泉源。我早餐都是吃這個味噌湯、白飯和醃菜。

三、什麼都吃得很香

我從小就不偏食，食量也不小。平常一天三餐，吃很多炒青菜。都是從田裡摘些菜下來，順手炒來吃。飯量基本上是一餐兩碗，散壽司可以吃上一大盤。為了對食物表示敬意，即使餐桌上只有我一個人，我也一定會說：「我開動了」、「我吃飽了」。下午三點，我會喝點熱茶，吃些點心。這時，我也會對自己說：「到吃點心的時間囉。」這樣可以讓我心情愉快。

今天我第一次吃了漢堡排。很好吃。到了這把年紀，還可以吃什麼都覺得好吃，一定是因為我嘴邊長了一顆貪吃痣。從小人家就說：「這顆痣很可愛，妳以後一定不會為了食物煩惱。」它是我的寶貝。

四、天氣好，就除草

天氣好的日子，我就會去拔家裡附近或田裡的雜草。雜草到處亂長，會讓我覺得我的家和田地很可憐。

我的婆婆是個只要有空就會拔雜草的人，她會從家門口的路邊一路拔到石階的縫隙。有了她當榜樣，不知不覺間，我也成了沒辦法放著雜草不管的人。把雜草拔乾淨，看了心情也舒爽。

四、五年前，我在元旦當天就會「開工」，扛著鋤頭到田裡，對我的田地和鋤頭說說話，祈求上天保佑我今年也能健康有活力，繼續工作。這幾年就沒去田裡了，天氣實在太冷啦。呵呵。

五、廚餘要還給大地

我會把橘子皮、菜屑放進肥料袋裡，做成堆肥。以前，我婆婆教我「除了石頭和金屬，什麼都要放進田裡當肥料」，我一直都照她說的做。

能回歸大地的東西，我全都會還給大地。院子裡也放著肥料袋，我會把拔下來的雜草和落葉也收集起來，一年大概有六十袋。稻子收割之後，我會請人把這些草葉埋進田裡。這樣一來，垃圾的量也少了許多。

書名：《102歲，一個人生活》 作者：石井哲代、中國新聞社 出版社：大塊文化 出版時間：2026年7月28日

六、常常動腦

從很久以前，我就會看報紙上的動動腦小單元，偶爾寫寫漢字填空。我想多玩幾次，所以會把答案寫在別的紙上。通常我都會全部答對。對了，今天也來玩吧。

七、跟老伴說話

我把二十年前過世的老伴良英的照片放在枕頭邊。為了看到他的臉，我把床邊櫥櫃的抽屜稍微拉出來，把相框放在那裡。我總能感覺到他的視線，好像是他也在誇我「你真的很努力」。

晚上睡覺之前，我會跟他說「晚安」。感覺他就像在我身邊，給了我勇氣。早晚兩次，我會倒一杯老伴喜歡的日本酒，供奉在佛壇上。從佛壇上撤下來之後，我再喝掉。我可是很能喝的。

八、做伸展操

想到的時候，我就會做伸展操。我這雙腿用得比別人多，還挺好用的。我想跟它說謝謝。我會坐著把兩腿伸直，身體往前彎，頭貼在腿上。也會站起來兩腳張開，身體前彎。還有兩手向上伸直，上半身左右繞圈。身體伸展開來，感覺很舒服。

●本文摘選自大塊文化 出版之《102歲，一個人生活》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！