平壤冷麵是完美的解酒食物，同時也是很好的下酒菜

文／蜜柑

我愛平壤 冷麵

像平壤冷麵這種令人喜好分明的食物並不多見，不喜歡的比率不算低，其中大多數人認為「淡到吃不出來是什麼味道」（我剛開始也很訝異怎麼有這麼沒味道的東西）。與其他食物相較，平壤冷麵的特色在於「喜歡」的人會對「不喜歡」的人死纏爛打。如果有人說不喜歡刀削麵，有多少愛吃刀削麵的人會追問為什麼不喜歡？你不知道刀削麵有多好吃？應該很少。大部分對別人在食物上的好惡多只是說「哦，這樣啊～」但是平壤冷麵可不同了。「你知道嗎？剛開始我也跟你一樣，但是吃著吃著，不知不覺就會著迷於那奧妙又深沉的味道，你的味蕾會發生天翻地覆的變化。」因為曾親身體驗過平壤冷麵在瞬間轉變為人間美味的過程，所以對於別人的不理解感到鬱悶，捶胸頓足地想把那種戲劇性的變化與對方分享。

如此這般進入到「喜歡」的領域後，緊接著就面臨到具體的偏好問題。總之，應該找不到像冷麵這種會引起許多舌戰的食物了。一般在餐廳吃泡菜鍋或排骨湯，大部分的人都只是簡單地說好吃或不好吃，頂多再加一句「這家的肉吃起來沒有腥味」或「吃了這泡菜鍋，讓我想到乙支路的『銀朱亭』，那家店的泡菜鍋真是好吃。」但是在平壤冷麵面前，大家可是滔滔不絕。冷麵的湯底要用牛胸肉比較清爽、用骨頭熬湯要加水蘿蔔泡菜味道會更好、今天的湯如果再加點芥菜一起滾會更好吃、這麵條澱粉含量高，我覺得蕎麥成分百分之九十左右最好……諸如此類，你一言我一句，每個人都有自己獨到的見解。因此，平壤冷麵愛好者經常被人揶揄「高傲又龜毛」。

熱門小說

這話也沒錯，平壤冷麵愛好者確實意見很多，但話說回來，到其他冷麵的店裡看看，那些冷麵的愛好者也不遑多讓。正因如此，平壤冷麵有許多種風味，依照各個店家的製作方法和料理者個性而有所不同。因此，「平冷」（平壤冷麵的簡稱）愛好者，自然也會根據合自己味道的店家分門別派，有人是「又來屋」派，有人是「乙支麵屋」派，還有「乙密臺」派、「平來屋」派等。話說，這要是聚集在一起，不知道會有多吵？「最近去吃過哪一家店嗎？」「江南區這一帶最近新開的店哪一家最強？」「聽說那家的湯頭味道好像變了，是真的嗎？」等等。

不過即便平壤冷麵的人氣愈來愈高，但在韓國，有嚼勁的咸興冷麵仍是主流。不管是從前還是現在，占領全國小吃店和超市冷麵櫃的都是咸興式冷麵。離開首爾市，就很難找到賣平壤冷麵的店，而且聽說也只有在夏天生意才比較好。平壤冷麵名氣響亮，但實際上並非主流。不過非主流愛好者之間聚在一起，或許是懷著一種相見歡的心情在拌嘴吧。只要不是強迫別人非喜歡不可，或是干涉別人應該這樣吃、不應該那樣吃，說來也沒什麼關係。

啊……我現在這樣好像有點隱隱在強迫推銷？難怪有人會問我要不要自己來賣平壤冷麵。仔細想想，好像是那樣。藉此機會反省一下……

我喜歡平壤冷麵，主要是因為它是完美的解酒食物。清空一碗冷麵的過程最適合解酒。首先，從啜飲散發著淡淡蕎麥香的麵湯，等待冷麵出現。蕎麥麵煮的湯就像鍋巴湯一樣有種美味的香氣，可以輕輕撫慰因過度飲酒而翻攪的胃。接著冷麵上桌了，用雙手緊緊捧著碗，先喝一口湯（這時候我通常會喝掉幾乎三分之一，所以我喜歡沒有冰塊、溫度適宜的湯）慢慢品嘗縈繞在口腔中混合了肉汁和水蘿蔔泡菜的味道。清爽的湯進入胃裡，可以讓酒的燥熱之氣沉澱。

接著，就根據個人喜好用醋和芥末調味後開始吃麵。呼嚕嚕、呼嚕嚕。因為麵條輕輕一咬就斷，所以不需要用到臉部肌肉太多的力量。就像那種會立在店家門口吸引客人目光的大型充氣玩偶，在充氣前只是一塊大塑膠布軟癱在地上，充氣後玩偶會慢慢站起來，身體四肢像是舒展開來，然後瞬間繃緊直挺挺地聳立。宿醉後蜷縮的身體，也會因為碳水化合物的灌注而慢慢甦醒。逐漸神志清醒，身心舒暢。作為配料的肉，最好在吃完麵後再細嚼慢嚥。最後，把整個碗捧起來一口氣喝掉剩下的湯，然後將空碗放下，同時不自覺發出感歎，太爽快了。剛剛擺脫了宿醉，打了個飽嗝，環顧四周……其他桌子上還有肉片和燒酒嗎？呃。

書名：《解酒料理：喝得像失去國家的人的隔天早晨》 作者：蜜柑 出版社：麥田 出版時間：2026年7月2日

一瞬間瞳孔劇烈晃動，雖然下定決心絕對不做為了解酒而點酒這種蠢事，卻堅定地停在那張桌子前（怎麼了？快點清醒，晚上還要喝吔）。我會在腦海中留下殘影，幾天內再去喝酒。我一生中出現最頻繁、最重要的四字成語就是「先酒後麵」。配著冷盤或白切肉先喝半瓶燒酒，剩下半瓶則可以搭配冷麵一起享用。肉、麵、泡菜、湯，燒酒下酒菜四大天王齊聚一堂。用筷子夾起煮得水潤的肉和麵，一同塞進嘴裡咀嚼，感覺就像擁有了全世界。這時，如果有餘力將目光瞥向旁邊的桌子，十之八九是喝著冷麵湯解酒的宿醉者。嘖嘖……飲酒要適量啊（不過沒必要得意忘形。下回我像殭屍一樣搖頭晃腦解酒的時候，可能換他們憐憫地看著我）。

平壤冷麵可以解酒，同時也是很好的下酒菜。如果這次用來解酒，就會決心下次拿來配酒；若是當作下酒菜，就會暗暗期待解酒時也來上一碗。平壤冷麵就是像自由穿梭在下酒和解酒兩端的循環線一樣。等一下，一旦愛上平壤冷麵，不就同時擁有最好的下酒菜和解酒食物了？一舉兩得，一箭雙鵰。正因如此，我才會堅持不懈地向人們推銷平壤冷麵。對於別人眼中粗魯又吵鬧的平壞冷麵愛好者來說，它就是有如此深沉、如江海般的含義……我不會反省，絕不。平壤冷麵最讚（宏亮）。

●本文摘選自麥田出版 之《解酒料理：喝得像失去國家的人的隔天早晨》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！