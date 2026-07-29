三明治世代的中年危機：房貸、孩子、父母壓力下的財務規劃

文／雨果

中年危機 VS 財務危機

人到中年，常常會有一種「明明還沒準備好，但生活卻不等人」的感覺。回頭檢視才發現，是自己從年輕時就低估了人生的複雜度。20幾歲時，生活單純、支出有限，一份薪水 足以支撐娛樂、旅行，甚至還能存下一些錢。但到了3、40歲，結婚、生小孩、養房子，這些必要開銷一個接一個冒出來，薪水的調整幅度卻遠遠追不上支出的成長速度。

少了提早的規劃，很多人就只能走一步算一步。當房貸、教育費、醫療費接連擠壓時，理財的空間幾乎被壓縮到零。這時候，中年的危機就不只是體力開始下滑，還會發現財務安全也在逐漸亮起紅燈。生活的壓力像是無形的繩子，慢慢把你綁緊，讓你意識到自己早已不是年輕時那個能隨心所欲過日子的人。

我的友人漢璋，今年46歲，原本是台中某家傳產的業務主管，薪水不算頂尖，但每年也有180萬左右。小孩兩個正在念國中，父母 70歲左右，有些慢性病但還能自理。表面看起來他過得比多數人穩定。但前陣子我接到他的來電，一開口就說：「我可能要先暫停投資計畫了，現在光是生活都快撐不住。」

原來他公司因應營運策略，裁撤整個業務部，他因此失業。遣散費加上儲蓄還有一點資金，但新工作遲遲找不到。主要是他的年薪太高，現在企業寧願用兩個年輕人來分攤成本，也不想花大錢請一個資深員工。這就是中年的職場現實。

這一兩個月漢璋還是照常給家用，孩子補習、房貸、車貸一樣不少，生活費省了一些。他說自己感覺像是走在懸崖邊。失業本來就打擊信心，讓他更焦慮的是「我可能沒辦法再回到原本的收入水準了」。這種人生從此可能要走下坡的感覺，讓人很難接受。

另一位朋友是一位行銷公司的經理，今年40歲，太太是全職媽媽，家裡有兩個小孩正在讀小學。表面上看起來生活穩定，夫妻倆住在自己的房子裡，也有一台車方便接送孩子。但仔細一算，房貸每月要繳3萬多，加上小孩補習費、安親班費用、生活日常開銷，每個月收入幾乎剛好打平。原本生活這樣也算過得去，直到某年他的父親突然中風，需要長期復健與照護，才驚覺家裡根本沒有任何多餘的資金可以應付。為了醫療費，他被迫解約手上的保單，還刷爆了信用卡。那段時間，他每天都在焦慮中度過，深怕孩子跟太太的生活被拖垮。

這是典型的中年危機之一，工作與收入的結構性下降。很多人以為，只要能力夠、經驗夠，工作一定不難找。但到了40多歲，市場上要的不再是你過去的成績單，更想要你帶來新的價值，而且價格合理。換句話說，你能不能比年輕人便宜，又比他們強？如果不能，那你就會面臨淘汰。

除了失業之外，婚姻變故也是中年危機裡很容易被低估的一環。我另一個朋友文君，47歲時離婚。她本來以為孩子都大了，婚姻就算冷淡也能過下去，結果某天先生突然說想離婚，理由很簡單，我們沒愛了，小孩也長大了，我想過我自己的生活。

這種年齡的離婚常常不是因為吵架，而是累了。離婚後，房子要重新分割，她只好搬出去租房，一邊照顧高二的女兒，一邊要面對自己即將退休的未來。她告訴我：「當年買房時我們沒想太多，現在才發現，財產一分兩半，我連基本生活都得重來。而且要重新面對工作，當了10幾年的家庭主婦了，我根本不知道我能做什麼。」

中年婚姻破裂，往往不只失去伴侶，更是失去共同財務規劃 的基礎。更別說離婚後還要面對單親家庭的經濟壓力，撫養費有沒有拿到是一回事，孩子生病、學費、補習費，都還是自己一肩扛起。

還有身體健康問題，也是在中年時開始浮現的現實。有些人會發現自己體力越來越差，甚至無法再從事需要高強度勞動的工作。有一次我和朋友去參加一場清晨的馬拉松活動，跑不到兩公里，他就喘得不行，臉色發白。當年他可是籃球校隊，現在卻常常熬夜，三高、肝指數也異常。這不是單一事件，實際上這是許多中年人正在經歷的「體力下滑與健康警訊」。

再談到家庭支出這塊，中年人常常同時面對3個方向的開銷：小孩、父母、自己。

如前面所述，一個國小到大學的孩子，若從公立一路念上去，生活費與補習費保守估計一年抓15萬元到20萬元，高中與大學階段更高，若加上才藝與校外活動，總花費30萬元不為過。如果是私校或留學，就更驚人了。

父母的醫療費用更是一筆隱形炸彈。以目前台灣健保體系來說，看診與住院負擔相對輕，但若遇到長照需求、癌症治療、自費藥物或看護費，平均一個月2至4萬跑不掉，甚至更高。這類支出通常不是單次給付，隨之而來的更是長年累積的沉重負擔，更別說可能還有房貸要負擔。

這些都指向一個重點：「財務結構已經不健康，但自己卻沒意識到。」

很多人會有一種錯覺，我只是最近手頭比較緊，等孩子畢業、等升遷、等房貸少一點就會好。但如果你不去重新檢視你整體的收支結構，那只是把問題往後推，最後會累積成難以解決的財務危機。很多人其實並不敢面對這些問題，因為答案往往會讓人焦慮。但如果你現在不誠實地檢查，未來的風暴只會更猛。

比較心態也是中年理財的盲點之一。你看到朋友在社群媒體曬旅遊、換新車、買精品，很容易讓自己產生「我是不是也該這樣過日子」的錯覺。但那些圖片背後有多少是刷卡分期？有多少是犧牲了未來的退休金在享樂？你真的知道嗎？

理財這件事，本質上是你對未來人生的預設。你怎麼定義「有價值的生活」，會決定你要如何使用你的金錢。如果你把人生的意義放在擁有最多的物質與地位，那你會不斷陷入「比較」的輪迴。但如果你知道什麼是你真正想守護的價值，例如孩子的教育、老後的安穩、心靈的平靜，那麼你會更有勇氣去拒絕那些社會標準的比較遊戲。

中年的每一筆花費，其實都是未來選擇權的兌換券。如果我們今天過度使用消費來安慰焦慮，就可能會失去未來的彈性。但如果我們能理性安排支出，留下一些餘裕，那麼哪怕未來發生危機，也會有機會穩住生活的基本盤。

財務本來就是人生價值的一種映照。如果我們總是陷在比較心理裡，不斷追逐更高的物質標準，那就會讓理財變成一場沒有終點的比賽。而當我們開始去思考「我想要什麼樣的生活？我最重視的是什麼？」理財才會變得更有方向。

我提供一個簡單的「中年財務自我檢查清單」，供大家對照看看自己目前的狀況。

中年財務自我檢查清單

是否清楚自己每年總支出金額與結構？ □是 □否

是否有足夠的緊急預備金（至少６個月生活費）？ □是 □否

是否每年檢視保險內容並依現況做調整？ □是 □否

是否已為孩子的教育與父母的長照建立儲備？ □是 □否

是否了解退休需要多少錢？是否開始執行？ □是 □否

是否設定消費預算？是否定期追蹤非必要支出？ □是 □否

是否曾因比較心理做出超出能力的財務決策？ □是 □否

是否與家人或伴侶定期進行財務對話與共識建立？ □是 □否

中年危機不是指發生哪一件事，往往來自「許多小風險的同時來襲」。這正是為什麼理財不只是為了錢，更多的是為了人生能夠有選擇、有尊嚴、有自由地面對未來。如果你正處在人生的這個階段，不妨先問問自己，我現在的生活，是為了什麼價值在努力？這將是你翻轉未來的第一步。如果你還年輕沒成家，也建議你趕緊為未來做準備，理財是最早越好，越早越輕鬆。

如果上面的檢查清單有很多都沒有答案，甚至連想都沒有想過，該怎麼辦？第一步就是「意識到這些風險的存在」。有時候我們會覺得自己只是比較辛苦，但只要你認真盤點支出，就會發現根本不是靠加班或多賺一點點就能解決的問題。

第二步就是「提早準備與清楚配置」。像前例大立這樣的家庭，若當年在父母還健康時就有長照保險或健康險，現在的壓力就不至於這麼大。同理，小孩的教育金、房貸分配、保險配置，也都要納入長期資金規劃中，而不是每年看到有多的錢再來補。

第三步，「減少依賴與提高資產彈性」。換句話說，你必須認真看待每個階段的財務責任分界點，並找到可以解放自己壓力的方式。像是善用公共資源、尋找社福支援、讓另一半也參與財務安排，或者設定小孩教育支出上限，不要過度投入每一個階段性需求。

書名：《中年理財：給上有老，下有小，不敢倒下的你，重建人生的財務主導權》 作者：雨果 出版社：天下文化 出版時間：2026年5月29日

最後一點很重要，「你不可能同時做完所有事，但你可以優先做最關鍵的安排。」你可能沒辦法馬上讓孩子出國念書、沒辦法馬上還清房貸，但你至少要先確保父母一場病不會讓你破產、小孩一學期學費不會讓你必須去貸款、自己頓時失業不會讓家庭崩盤。

中年理財不是單純的投資問題，它更像是一場長期的資源分配戰爭。誰能清楚地看到結構性風險，就能提早設下防線，否則，只會讓自己陷入「人還沒老，錢已經先撐不住」的困境。中年時期的理財也不再跟年輕單身時一樣，可以孤注一擲地賭上一把，贏了就翻身，輸了就重來。這時候我們身上背負的責任，遠遠大過年輕時的理想抱負。

●本文摘選自天下文化出版之《中年理財：給上有老，下有小，不敢倒下的你，重建人生的財務主導權》。